Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260629/paxta-klaster-chora-korilish-58666071.html
Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди
Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди
Sputnik Ўзбекистон
"WHITE GOLD KLASTER” МЧЖ 104 млрд сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотгани аниқланди. Қўмита компания 700 млн сўмдан ортиқ асоссиз даромад олганини маълум қилди.
2026-06-29T13:09+0500
2026-06-29T13:09+0500
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
савдо
пахта
ўзбекистон товар хом-ашё биржаси
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58666370_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_303874d2a6d96f38ee891a694b846dd2.png
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. 104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотган “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан молиявий жарима қўлланилди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси биржа савдоларини ўтказишда рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатларни тақиқлаш бўйича қонунчилик талабларига риоя этилишини ўрганган.Қўмита маълумотига кўра, ушбу маҳсулот нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка нархлари билан таққосланган. Натижада жамият нархларни юқори қўллаш орқали 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад олгани маълум бўлган.Аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан қонунчилик талаблари бузилиши аломатлари бўйича иш қўзғатган.Ишни кўриб чиқиш натижасида жамиятга белгиланган тартибда молиявий жарима қўлланилган.
https://sputniknews.uz/20260406/un-birja-chiqarmagan-korxona-savdo-chetlatilish-56731383.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58666370_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_fa8390e16e53f333ccca6f1a99042bae.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , савдо, пахта, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, ўзбекистон, жамият
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , савдо, пахта, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, ўзбекистон, жамият

Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди

13:09 29.06.2026
© SputnikСклад хлопкового волокна
Склад хлопкового волокна - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
МЧЖ 104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотгани аниқланди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. 104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотган “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан молиявий жарима қўлланилди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси биржа савдоларини ўтказишда рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатларни тақиқлаш бўйича қонунчилик талабларига риоя этилишини ўрганган.
Ўрганиш давомида “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖ томонидан 104 млрд сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толаси маҳсулоти биржа савдоларисиз, тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотилгани аниқланган.
Қўмита маълумотига кўра, ушбу маҳсулот нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка нархлари билан таққосланган. Натижада жамият нархларни юқори қўллаш орқали 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад олгани маълум бўлган.
Аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан қонунчилик талаблари бузилиши аломатлари бўйича иш қўзғатган.
Ишни кўриб чиқиш натижасида жамиятга белгиланган тартибда молиявий жарима қўлланилган.
Мука - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.04.2026
Давлат буғдойидан ишланган унни биржага чиқармаган корхоналар савдодан четлатилди
6 Апрел, 10:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0