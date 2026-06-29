https://sputniknews.uz/20260629/paxta-klaster-chora-korilish-58666071.html
Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди
Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди
Sputnik Ўзбекистон
"WHITE GOLD KLASTER” МЧЖ 104 млрд сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотгани аниқланди. Қўмита компания 700 млн сўмдан ортиқ асоссиз даромад олганини маълум қилди.
2026-06-29T13:09+0500
2026-06-29T13:09+0500
2026-06-29T13:09+0500
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси
савдо
пахта
ўзбекистон товар хом-ашё биржаси
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58666370_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_303874d2a6d96f38ee891a694b846dd2.png
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. 104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотган “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан молиявий жарима қўлланилди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси биржа савдоларини ўтказишда рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатларни тақиқлаш бўйича қонунчилик талабларига риоя этилишини ўрганган.Қўмита маълумотига кўра, ушбу маҳсулот нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка нархлари билан таққосланган. Натижада жамият нархларни юқори қўллаш орқали 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад олгани маълум бўлган.Аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан қонунчилик талаблари бузилиши аломатлари бўйича иш қўзғатган.Ишни кўриб чиқиш натижасида жамиятга белгиланган тартибда молиявий жарима қўлланилган.
https://sputniknews.uz/20260406/un-birja-chiqarmagan-korxona-savdo-chetlatilish-56731383.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58666370_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_fa8390e16e53f333ccca6f1a99042bae.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , савдо, пахта, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, ўзбекистон, жамият
рақобатни ривожлантириш ва истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси , савдо, пахта, ўзбекистон товар хом-ашё биржаси, ўзбекистон, жамият
Беш минг тоннадан ортиқ пахта толасини биржасиз сотган кластерга чора кўрилди
МЧЖ 104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотгани аниқланди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
104 млрд сўмлик пахта толасини биржа савдоларисиз тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотган “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан молиявий жарима қўлланилди. Бу ҳақда Рақобат қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, қўмитанинг Сирдарё вилояти ҳудудий бошқармаси биржа савдоларини ўтказишда рақобатни чеклашга олиб келадиган ёки олиб келиши мумкин бўлган ҳаракатларни тақиқлаш бўйича қонунчилик талабларига риоя этилишини ўрганган.
Ўрганиш давомида “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖ томонидан 104 млрд сўмлик 5 минг тоннадан ортиқ пахта толаси маҳсулоти биржа савдоларисиз, тўғридан-тўғри шартномалар асосида сотилгани аниқланган.
Қўмита маълумотига кўра, ушбу маҳсулот нархлари биржа савдоларида шаклланган ўртача котировка нархлари билан таққосланган. Натижада жамият нархларни юқори қўллаш орқали 700 миллион сўмдан ортиқ асоссиз даромад олгани маълум бўлган.
Аниқланган ҳолатлар юзасидан ҳудудий бошқарманинг Махсус комиссияси “WHITE GOLD KLASTER” МЧЖга нисбатан қонунчилик талаблари бузилиши аломатлари бўйича иш қўзғатган.
Ишни кўриб чиқиш натижасида жамиятга белгиланган тартибда молиявий жарима қўлланилган.