Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260629/kasallik-nafaqa-tolovlar-tartib-tushuntish-58667840.html
Касаллик нафақаси ва бола парвариши учун тўловлар: янги тартиб тушунтирилди
Касаллик нафақаси ва бола парвариши учун тўловлар: янги тартиб тушунтирилди
Sputnik Ўзбекистон
1 июлдан касаллик нафақаларини тўлаш тартиби ўзгаради. Дастлабки 5 кун иш берувчи, 6-кундан эса Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси тўлайди. Ариза талаб этилмайди.
2026-06-29T14:01+0500
2026-06-29T14:01+0500
жамият
суғурта
ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги
ўзбекистон
нафақа
касаллик
ногирон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58667659_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bed3a2db96769981225116328e8fb709.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик, яъни касаллик нафақаларини тўлашнинг янги тартиби жорий этилади. Ижтимоий ҳимоя агентлиги томонидан ўтказилган брифингда янги тизим бўйича тушунтиришлар берилди.Қайд этилишича, энди касаллик нафақалари Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан ҳам молиялаштирилади.Илгари вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик бўйича харажатлар тўлиқ иш берувчи зиммасида бўлган.Асосий ўзгаришлар:Электрон меҳнатга лаёқатсизлик варақаси расмийлаштирилиши билан тизим фуқаронинг расмий бандлиги, суғурта стажи ва даромади ҳақидаги маълумотларни автоматик тарзда текширади ҳамда нафақани проактив тарзда тайинлайди.Тўловлар “Baraka” тизими орқали амалга оширилади. Ҳар бир фуқаро учун виртуал карта автоматик равишда очилади ва маблағлар ушбу картага ўтказилади.Янги тартиб давлат ва хусусий секторда меҳнат қилаётган, мажбурий давлат ижтимоий суғуртаси билан қамраб олинган ҳамда камида 6 ойлик суғурта стажига эга фуқароларга татбиқ этилади.
https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-ijtimoiy-sugurta-ozgarishlar-55821888.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58667659_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4c77e32c5689c4bc91352c52677237a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, суғурта, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, ўзбекистон, нафақа, касаллик, ногирон
жамият, суғурта, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, ўзбекистон, нафақа, касаллик, ногирон

Касаллик нафақаси ва бола парвариши учун тўловлар: янги тартиб тушунтирилди

14:01 29.06.2026
© Агентство социальной защитыАгентство соцзащиты разъяснило новый порядок выплаты больничных
Агентство соцзащиты разъяснило новый порядок выплаты больничных - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Агентство социальной защиты
Oбуна бўлиш
Янги тартибга кўра, касалликнинг дастлабки 5 куни учун тўлов иш берувчи томонидан, 6-кундан бошлаб эса Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси ҳисобидан амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик, яъни касаллик нафақаларини тўлашнинг янги тартиби жорий этилади. Ижтимоий ҳимоя агентлиги томонидан ўтказилган брифингда янги тизим бўйича тушунтиришлар берилди.
Қайд этилишича, энди касаллик нафақалари Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан ҳам молиялаштирилади.
Янги тартибга кўра, бир календарь йилида касалликнинг дастлабки 5 куни учун нафақа иш берувчи томонидан тўланади. 6-кундан бошлаб эса тўловлар Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси ҳисобидан амалга оширилади.
Илгари вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик бўйича харажатлар тўлиқ иш берувчи зиммасида бўлган.
Асосий ўзгаришлар:
суғурта стажи 6 ойдан 8 йилгача бўлган фуқароларга ўртача иш ҳақининг 60 фоизи, 8 йилдан ортиқ стажга эга бўлганларга эса 80 фоизи миқдорида нафақа тўланади;
I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар, қарамоғида 18 ёшгача бўлган тўрт нафар ва ундан ортиқ фарзанди бор фуқаролар ҳамда ногиронлиги бўлган фарзандни тарбиялаётган оилалар учун нафақа миқдорига қўшимча 20 фоиз қўшилади;
14 ёшгача бўлган болани парвариш қилиш учун қўшимча 20 календарь кун, 16 ёшгача ногиронлиги бўлган болани парвариш қилиш учун эса қўшимча 40 календарь кунгача нафақа тўланади;
жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилади, фуқаролардан ариза ёки қўшимча ҳужжат талаб этилмайди.
Электрон меҳнатга лаёқатсизлик варақаси расмийлаштирилиши билан тизим фуқаронинг расмий бандлиги, суғурта стажи ва даромади ҳақидаги маълумотларни автоматик тарзда текширади ҳамда нафақани проактив тарзда тайинлайди.
Тўловлар “Baraka” тизими орқали амалга оширилади. Ҳар бир фуқаро учун виртуал карта автоматик равишда очилади ва маблағлар ушбу картага ўтказилади.
Касаллик нафақаларини молиялаштириш муддатлари ҳам белгиланган. Ойнинг 1–15 саналарида тайинланган нафақалар шу ойнинг 25 санасигача, 16–31 саналарида тайинланган нафақалар эса кейинги ойнинг 10 санасигача тўлаб берилади.
Янги тартиб давлат ва хусусий секторда меҳнат қилаётган, мажбурий давлат ижтимоий суғуртаси билан қамраб олинган ҳамда камида 6 ойлик суғурта стажига эга фуқароларга татбиқ этилади.
Ҳомиладорлик, туғиш ва вақтинча касаллик бўйича тўловларда нима ўзгарди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.02.2026
Матбуот маркази
Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди
19 Феврал, 17:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0