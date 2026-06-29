Касаллик нафақаси ва бола парвариши учун тўловлар: янги тартиб тушунтирилди
© Агентство социальной защитыАгентство соцзащиты разъяснило новый порядок выплаты больничных
© Агентство социальной защиты
Oбуна бўлиш
Янги тартибга кўра, касалликнинг дастлабки 5 куни учун тўлов иш берувчи томонидан, 6-кундан бошлаб эса Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси ҳисобидан амалга оширилади.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 1 июлдан бошлаб вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик, яъни касаллик нафақаларини тўлашнинг янги тартиби жорий этилади. Ижтимоий ҳимоя агентлиги томонидан ўтказилган брифингда янги тизим бўйича тушунтиришлар берилди.
Қайд этилишича, энди касаллик нафақалари Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси маблағлари ҳисобидан ҳам молиялаштирилади.
Янги тартибга кўра, бир календарь йилида касалликнинг дастлабки 5 куни учун нафақа иш берувчи томонидан тўланади. 6-кундан бошлаб эса тўловлар Давлат ижтимоий суғурта жамғармаси ҳисобидан амалга оширилади.
Илгари вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик бўйича харажатлар тўлиқ иш берувчи зиммасида бўлган.
Асосий ўзгаришлар:
суғурта стажи 6 ойдан 8 йилгача бўлган фуқароларга ўртача иш ҳақининг 60 фоизи, 8 йилдан ортиқ стажга эга бўлганларга эса 80 фоизи миқдорида нафақа тўланади;
I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар, қарамоғида 18 ёшгача бўлган тўрт нафар ва ундан ортиқ фарзанди бор фуқаролар ҳамда ногиронлиги бўлган фарзандни тарбиялаётган оилалар учун нафақа миқдорига қўшимча 20 фоиз қўшилади;
14 ёшгача бўлган болани парвариш қилиш учун қўшимча 20 календарь кун, 16 ёшгача ногиронлиги бўлган болани парвариш қилиш учун эса қўшимча 40 календарь кунгача нафақа тўланади;
жараёнлар тўлиқ автоматлаштирилади, фуқаролардан ариза ёки қўшимча ҳужжат талаб этилмайди.
Электрон меҳнатга лаёқатсизлик варақаси расмийлаштирилиши билан тизим фуқаронинг расмий бандлиги, суғурта стажи ва даромади ҳақидаги маълумотларни автоматик тарзда текширади ҳамда нафақани проактив тарзда тайинлайди.
Тўловлар “Baraka” тизими орқали амалга оширилади. Ҳар бир фуқаро учун виртуал карта автоматик равишда очилади ва маблағлар ушбу картага ўтказилади.
Касаллик нафақаларини молиялаштириш муддатлари ҳам белгиланган. Ойнинг 1–15 саналарида тайинланган нафақалар шу ойнинг 25 санасигача, 16–31 саналарида тайинланган нафақалар эса кейинги ойнинг 10 санасигача тўлаб берилади.
Янги тартиб давлат ва хусусий секторда меҳнат қилаётган, мажбурий давлат ижтимоий суғуртаси билан қамраб олинган ҳамда камида 6 ойлик суғурта стажига эга фуқароларга татбиқ этилади.