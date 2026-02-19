Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-ijtimoiy-sugurta-ozgarishlar-55821888.html
Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди
Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида ижтимоий суғурта тизимидаги ўзгаришлар муҳокама қилинди. Мутахассислар декрет ва касаллик бўйича тўловларнинг янги тартибини тушунтирди.
2026-02-19T17:21+0500
2026-02-19T17:21+0500
матбуот маркази
ўзбекистон
матбуот-анжуман
жамият
ҳомиладорлик
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55810633_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_439a25765cb1b9053cb36c5b4f61766e.jpg
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: ҳомиладорлик, туғиш ва касаллик бўйича тўловларнинг янги қоидалари — нималар ўзгарди?" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Тадбирда қуйидаги мутахассислар қатнашди:Олимжон Қосимов — Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги бош мутахассиси;Галина Дурманова — Тошкент шаҳар Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси бошлиғи ўринбосари;Дилшодхон Муҳамеджанова — Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ижтимоий тўловлар бошқармаси бош мутахассиси;Феруза Зулунова — Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги Меҳнатга ҳақ тўлаш методологияси бўлими бошлиғи;Исматулло Севинчев — Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг Солиқ солиш бўйича маслаҳат бериш бўлими бош мутахассиси.Янги қоидалар ҳақида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги вакили Дилшодхон Муҳамеджанова сўз юритди. У ижтимоий суғурта тизимини ислоҳ қилиш бўйича тақдимот қилди.Батафсил - Sputnik видеосида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/13/55810633_262:0:1702:1080_1920x0_80_0_0_3abd695c978499bab5e7fa5749b648b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, ижтимоий суғурта, декрет, касаллик тўловлари, ижтимоий ҳимоя, янги қоидалар, матбуот анжумани
ўзбекистон, ижтимоий суғурта, декрет, касаллик тўловлари, ижтимоий ҳимоя, янги қоидалар, матбуот анжумани

Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди

17:21 19.02.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида ижтимоий суғурта тизими ислоҳоти ҳақида маълумот берилди.
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: ҳомиладорлик, туғиш ва касаллик бўйича тўловларнинг янги қоидалари — нималар ўзгарди?" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Тадбирда қуйидаги мутахассислар қатнашди:
Олимжон Қосимов — Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги бош мутахассиси;
Галина Дурманова — Тошкент шаҳар Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси бошлиғи ўринбосари;
Дилшодхон Муҳамеджанова — Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ижтимоий тўловлар бошқармаси бош мутахассиси;
Феруза Зулунова — Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги Меҳнатга ҳақ тўлаш методологияси бўлими бошлиғи;
Исматулло Севинчев — Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг Солиқ солиш бўйича маслаҳат бериш бўлими бош мутахассиси.
Янги қоидалар ҳақида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги вакили Дилшодхон Муҳамеджанова сўз юритди. У ижтимоий суғурта тизимини ислоҳ қилиш бўйича тақдимот қилди.
Батафсил - Sputnik видеосида.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0