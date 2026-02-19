https://sputniknews.uz/20260219/uzbekistan-ijtimoiy-sugurta-ozgarishlar-55821888.html
Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: "декрет" ва касаллик тўловларида нималар ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон матбуот марказида ижтимоий суғурта тизимидаги ўзгаришлар муҳокама қилинди. Мутахассислар декрет ва касаллик бўйича тўловларнинг янги тартибини тушунтирди.
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Ўзбекистонда ижтимоий суғурта: ҳомиладорлик, туғиш ва касаллик бўйича тўловларнинг янги қоидалари — нималар ўзгарди?" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Тадбирда қуйидаги мутахассислар қатнашди:Олимжон Қосимов — Ўзбекистон Соғлиқни сақлаш вазирлиги бош мутахассиси;Галина Дурманова — Тошкент шаҳар Яшнобод тумани тиббиёт бирлашмаси бошлиғи ўринбосари;Дилшодхон Муҳамеджанова — Ўзбекистон президенти ҳузуридаги Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги Ижтимоий тўловлар бошқармаси бош мутахассиси;Феруза Зулунова — Ўзбекистон Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлиги Меҳнатга ҳақ тўлаш методологияси бўлими бошлиғи;Исматулло Севинчев — Ўзбекистон Солиқ қўмитасининг Солиқ солиш бўйича маслаҳат бериш бўлими бош мутахассиси.Янги қоидалар ҳақида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги вакили Дилшодхон Муҳамеджанова сўз юритди. У ижтимоий суғурта тизимини ислоҳ қилиш бўйича тақдимот қилди.Батафсил - Sputnik видеосида.
ўзбекистон
2026
