Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260629/eaeu-india-erkin-savdo-muzokara-58674683.html
1,5 млрд аҳолига эга бозор: ЕОИИ Ҳиндистон билан эркин савдо бўйича музокара ўтказмоқда
1,5 млрд аҳолига эга бозор: ЕОИИ Ҳиндистон билан эркин савдо бўйича музокара ўтказмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар бўлажак келишув матни, бозорга кириш шартларини муҳокама қилди. 29.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-29T17:02+0500
2026-06-29T17:02+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
экспорт
савдо
еик
иқтисод
музокаралар
ҳиндистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51574591_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_122aebda0288e613ef16494ac30f1928.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Москва шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ), унга аъзо давлатлар ва Ҳиндистон ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисидаги битимни тузиш бўйича музокараларнинг иккинчи раунди бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Томонлар бўлажак келишув матни, бозорга кириш шартлари, шунингдек, савдодаги нотариф чоралар бўйича қоидаларни муҳокама қилди. Музокаралар якунида кейинги ҳаракатлар жадвали бўйича келишувга эришилди.Эркин савдо битими тузилса, ЕОИИ давлатлари ва Ҳиндистон ўртасида товар айирбошлашни кенгайтириш, экспортчилар учун бозорга кириш шартларини енгиллаштириш ва иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш имкониятлари ошиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260621/eaeu-cambodia-hamkorlik-kelishuv-58503341.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51574591_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_729b3d5ec33f7b65b6839d015082ac4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, экспорт, савдо, еик, иқтисод, музокаралар, ҳиндистон
еоии, экспорт, савдо, еик, иқтисод, музокаралар, ҳиндистон

1,5 млрд аҳолига эга бозор: ЕОИИ Ҳиндистон билан эркин савдо бўйича музокара ўтказмоқда

17:02 29.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев / Медиабанкка ўтишВизит председателя Госдумы РФ В. Володина в Индию
Визит председателя Госдумы РФ В. Володина в Индию - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Томонлар бўлажак келишув матни, бозорга кириш шартларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Москва шаҳрида Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) штаб-квартирасида Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ), унга аъзо давлатлар ва Ҳиндистон ўртасида эркин савдо зонаси тўғрисидаги битимни тузиш бўйича музокараларнинг иккинчи раунди бўлиб ўтди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Томонлар бўлажак келишув матни, бозорга кириш шартлари, шунингдек, савдодаги нотариф чоралар бўйича қоидаларни муҳокама қилди. Музокаралар якунида кейинги ҳаракатлар жадвали бўйича келишувга эришилди.

“Музокара гуруҳлари бўлажак келишувнинг асосий жиҳатларини, жумладан, нотариф чора-тадбирлар қоидалари ва бир-бирининг бозорига кириш бўйича асосий талабларни кўриб чиқдилар. Барча томонларнинг конструктив ёндашуви муҳим натижаларга эришишга қаратилганидан далолат беради”, — деди ЕИКнинг савдо вазири Андрей Слепнёв.

Эркин савдо битими тузилса, ЕОИИ давлатлари ва Ҳиндистон ўртасида товар айирбошлашни кенгайтириш, экспортчилар учун бозорга кириш шартларини енгиллаштириш ва иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш имкониятлари ошиши мумкин.

Ҳиндистон дунёдаги энг йирик ва тез ўсиб бораётган бозорлардан бири ҳисобланади. Мамлакат аҳолиси 1,5 миллиардга яқин, иқтисодиёт ўсиши эса сўнгги йилларда йирик иқтисодиётлар орасида юқори суръатларни сақлаб қолмоқда. Ҳиндистонда хизматлар сектори, рақамли технологиялар, ишлаб чиқариш, фармацевтика, автомобилсозлик, телекоммуникация ва инфратузилма йўналишлари фаол ривожланмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
21 Июн, 20:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0