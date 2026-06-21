Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260621/eaeu-cambodia-hamkorlik-kelishuv-58503341.html
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси Ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаев Камбоджа Бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Томонлар савдо ва инвестиция соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-21T20:21+0500
2026-06-22T12:08+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
савдо
асеан
камбоджа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58503174_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f52dcbe5ef11c5ea50c3549b5af0f381.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Камбоджа бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Музокаралар чоғида томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг жорий ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.Сагинтаевнинг таъкидлашича, 2016 йилда ҳамкорлик меморандуми имзоланганидан буён ЕОИИ давлатлари ва Камбоджа ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 34 фоизга ошган. Шунингдек, 2025 йилда ЕОИИ мамлакатларининг Камбоджага экспорти 37,8 фоизга кўпайган.Томонлар ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини қайд этиб, ЕОИИ мамлакатлари ва Камбоджада бизнес-форумлар ўтказиш амалиётини давом эттириш тарафдори эканликларини билдирди.Учрашув якунида амалий ҳамкорликни, жумладан ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида янада чуқурлаштиришга тайёрлик тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20250511/rossiya-vetnam-eoii-asean-hamkorlik-49313417.html
камбоджа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58503174_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_56ece00c85a593cdb6987d537cfce48d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, асеан, камбоджа
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, асеан, камбоджа

ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди

20:21 21.06.2026 (янгиланди: 12:08 22.06.2026)
© Пресс-служба ЕИКПредседатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом
Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.06.2026
© Пресс-служба ЕИК
Oбуна бўлиш
Учрашувда ўзаро савдони ошириш, логистикани ривожлантириш, бизнес-форумлар ўтказиш ва ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Камбоджа бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Музокаралар чоғида томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг жорий ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
Хусусан, товар номенклатурасини диверсификация қилиш, божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳаларидаги талабларни яқинлаштириш ҳамда логистика инфратузилмасини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди.
Сагинтаевнинг таъкидлашича, 2016 йилда ҳамкорлик меморандуми имзоланганидан буён ЕОИИ давлатлари ва Камбоджа ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 34 фоизга ошган. Шунингдек, 2025 йилда ЕОИИ мамлакатларининг Камбоджага экспорти 37,8 фоизга кўпайган.
Томонлар ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини қайд этиб, ЕОИИ мамлакатлари ва Камбоджада бизнес-форумлар ўтказиш амалиётини давом эттириш тарафдори эканликларини билдирди.
Учрашув якунида амалий ҳамкорликни, жумладан ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида янада чуқурлаштиришга тайёрлик тасдиқланди.
Символика ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.05.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Россия ва Вьетнам ЕОИИ ва АСЕАН ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтирмоқчи
11 Май 2025, 17:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0