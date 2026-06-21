https://sputniknews.uz/20260621/eaeu-cambodia-hamkorlik-kelishuv-58503341.html
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий комиссияси Ҳайъати раиси Бақитжан Сағинтаев Камбоджа Бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Томонлар савдо ва инвестиция соҳаларидаги ҳамкорликни кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
2026-06-21T20:21+0500
2026-06-21T20:21+0500
2026-06-22T12:08+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
ҳамкорлик
савдо
асеан
камбоджа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58503174_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f52dcbe5ef11c5ea50c3549b5af0f381.jpg
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Камбоджа бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Музокаралар чоғида томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг жорий ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.Сагинтаевнинг таъкидлашича, 2016 йилда ҳамкорлик меморандуми имзоланганидан буён ЕОИИ давлатлари ва Камбоджа ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 34 фоизга ошган. Шунингдек, 2025 йилда ЕОИИ мамлакатларининг Камбоджага экспорти 37,8 фоизга кўпайган.Томонлар ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини қайд этиб, ЕОИИ мамлакатлари ва Камбоджада бизнес-форумлар ўтказиш амалиётини давом эттириш тарафдори эканликларини билдирди.Учрашув якунида амалий ҳамкорликни, жумладан ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида янада чуқурлаштиришга тайёрлик тасдиқланди.
https://sputniknews.uz/20250511/rossiya-vetnam-eoii-asean-hamkorlik-49313417.html
камбоджа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58503174_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_56ece00c85a593cdb6987d537cfce48d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, асеан, камбоджа
еоии, еик, ҳамкорлик, савдо, асеан, камбоджа
ЕОИИ ва Камбоджа ҳамкорликни янада чуқурлаштиришга келишиб олди
20:21 21.06.2026 (янгиланди: 12:08 22.06.2026)
Учрашувда ўзаро савдони ошириш, логистикани ривожлантириш, бизнес-форумлар ўтказиш ва ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида ҳамкорликни чуқурлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik.
Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) Ҳайъати раиси Бакитжан Сагинтаев Камбоджа бош вазирининг ўринбосари Сун Чантол билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди
.
Музокаралар чоғида томонлар савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг жорий ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилди.
Хусусан, товар номенклатурасини диверсификация қилиш, божхона маъмуриятчилигини такомиллаштириш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳаларидаги талабларни яқинлаштириш ҳамда логистика инфратузилмасини ривожлантириш масалаларига эътибор қаратилди.
Сагинтаевнинг таъкидлашича, 2016 йилда ҳамкорлик меморандуми имзоланганидан буён ЕОИИ давлатлари ва Камбоджа ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 34 фоизга ошган. Шунингдек, 2025 йилда ЕОИИ мамлакатларининг Камбоджага экспорти 37,8 фоизга кўпайган.
Томонлар ишбилармон доиралар ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтириш муҳимлигини қайд этиб, ЕОИИ мамлакатлари ва Камбоджада бизнес-форумлар ўтказиш амалиётини давом эттириш тарафдори эканликларини билдирди.
Учрашув якунида амалий ҳамкорликни, жумладан ЕОИИ–АСЕАН мулоқоти доирасида янада чуқурлаштиришга тайёрлик тасдиқланди.