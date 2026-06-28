https://sputniknews.uz/20260628/uzbekistan-kongo-kannavaro-58645033.html
Ўзбекистон Конгога 1:3 ҳисобида ютқазди — Каннаваро хатолар ва футболчилар ҳақида гапирди
Ўзбекистон Конгога 1:3 ҳисобида ютқазди — Каннаваро хатолар ва футболчилар ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
ЖЧ-2026 доирасидаги Ўзбекистон — Конго ўйинидан кейин Фабио Каннаваро матбуот анжуманида мағлубият сабаблари, иккинчи бўлимдаги хатолар ва футболчилар ҳаракати ҳақида фикр билдирди.
2026-06-28T09:38+0500
2026-06-28T09:38+0500
2026-06-28T09:38+0500
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. ЖЧ-2026 доирасидаги Ўзбекистон — Конго учрашувидан кейин бош мураббий Фабио Каннаваро иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди. Ўзбекистон терма жамоаси мазкур баҳсда Конгога 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди.Унинг айтишича, жамоа тўп назорати муҳим эканини ўйиндан олдин ҳам яхши билган.Каннаваро ушбу мусобақа ўзи ва футболчилар учун катта тажриба бўлганини таъкидлади.Бош мураббий натижадан афсусда эканини айтди, аммо футболчиларни айбламаслигини билдирди.Ҳа, биз хатолар қилдик. Бироқ мен футболчилардан умуман шикоят қилмоқчи эмасман. Улар қўлидан келган ҳаммасини қилди ва мен улардан фахрланаман”, — деди Каннаваро.
https://sputniknews.uz/20260624/terma-jamoa-taslim-bolmaslik-58558312.html
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ўзбекистон, футбол бўйича жч-2026, конго, футбол, матбуот-анжуман, фабио каннаваро , спорт
ўзбекистон, футбол бўйича жч-2026, конго, футбол, матбуот-анжуман, фабио каннаваро , спорт
Ўзбекистон Конгога 1:3 ҳисобида ютқазди — Каннаваро хатолар ва футболчилар ҳақида гапирди
Ўзбекистон терма жамоаси ЖЧ-2026 доирасида Конгога 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Ўйиндан кейин Фабио Каннаваро хатолар ва футболчилар ҳаракати ҳақида гапирди
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
ЖЧ-2026 доирасидаги Ўзбекистон — Конго учрашувидан кейин бош мураббий Фабио Каннаваро иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтди. Ўзбекистон терма жамоаси мазкур баҳсда Конгога 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси матбуот хизмати хабар берди
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“Биринчи бўлимда жуда кўп энергия сарфладик. Бугунгача бизнинг жисмоний самарадорлигимиз яхши эди, бугун ҳам жисмоний томондан яхши ҳаракатландик. Рақибимиз ҳам бу томонлама яхши шаклланган жамоа эди”, — деди Каннаваро.
Унинг айтишича, жамоа тўп назорати муҳим эканини ўйиндан олдин ҳам яхши билган.
“Биз ўйиндан олдин тўпни назорат қилмасак, қийин бўлишини билардик. Иккинчи бўлимда хатолар қилдик ва шу сабабли голлар ўтказиб юбордик. Бугун биринчи таймни жуда ҳам яхши бошладик, кўплаб имкониятларга эга бўлдик. Иккинчи бўлимда эса хатолар қила бошладик”, — деди бош мураббий.
Каннаваро ушбу мусобақа ўзи ва футболчилар учун катта тажриба бўлганини таъкидлади.
“Бу мусобақа мен учун ҳам, футболчилар учун ҳам катта тажриба бўлди. Ўйлайманки, бу келажакда бизга катта мотивация беради”, — деди у.
Бош мураббий натижадан афсусда эканини айтди, аммо футболчиларни айбламаслигини билдирди.
“Албатта, футболчилар билан жуда кўп мулоқот қилдим. Гуруҳимизда ҳам кучли жамоаларга қарши ўйнашимиз кераклигини билардик. Лекин ушбу натижадан афсусдамиз.
Ҳа, биз хатолар қилдик. Бироқ мен футболчилардан умуман шикоят қилмоқчи эмасман. Улар қўлидан келган ҳаммасини қилди ва мен улардан фахрланаман”, — деди Каннаваро.