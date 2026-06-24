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Каннаваро: терма жамоамиз бир сония ҳам таслим бўлмади
Каннаваро: терма жамоамиз бир сония ҳам таслим бўлмади
Sputnik Ўзбекистон
Португалиядан 0:5 ҳисобида мағлуб бўлган Ўзбекистон терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро матбуот анжуманида жамоаси кўрсатган курашчанликдан мамнун эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, Жаҳон чемпионатидаги илк иштирок жамоа учун муҳим тажриба бўлмоқда.
2026-06-24T09:29+0500
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Португалияга қарши ўйиндан кейин ўтказилган матбуот анжуманида жамоаси билан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар қилди. Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа жаҳон чемпионатидаги илк иштироки давомида кучли рақибларга қарши муҳим тажриба тўпламоқда.Унинг сўзларига кўра, йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамасдан, футболчилар охиригача курашган.Каннаваро Португалия терма жамоасининг юқори савияси ва мотивациясини ҳам алоҳида қайд этди.Эслатиб ўтамиз, учрашув Португалиянинг 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Кейинги ўйинда "оқ бўрилар" Конго ДРга қарши майдонга тушади ва гуруҳдан чиқиш имконияти бор.
https://sputniknews.uz/20260623/portugal-strategiya-kannavaro-58528956.html
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португалия, ўзбекистон, футбол бўйича жч-2026, футбол, фабио каннаваро , спорт
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Каннаваро: терма жамоамиз бир сония ҳам таслим бўлмади
09:29 24.06.2026 (янгиланди: 09:58 24.06.2026)
Футбол бўйича жаҳон чемпионатида Ўзбекистон Португалияга йирик ҳисобда ютқазди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Португалияга қарши ўйиндан кейин ўтказилган матбуот анжуманида жамоаси билан фахрланишини билдирди. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси (ЎФА) матбуот хизмати хабар қилди.
Мураббийнинг таъкидлашича, жамоа жаҳон чемпионатидаги илк иштироки давомида кучли рақибларга қарши муҳим тажриба тўпламоқда.
"Албатта, жаҳон чемпионатидаги илк иштирок осон бўлмаслиги табиий. Қуръа натижалари чиққанидан кейин Колумбия ва Португалияни кўриб, бизни жуда қийин гуруҳ кутаётганини кутгандик", — деди Каннаваро.
Унинг сўзларига кўра, йирик ҳисобдаги мағлубиятга қарамасдан, футболчилар охиригача курашган.
"Колумбияга қарши ўйиндан кейин ҳам жамоамдан фахрланишимни айтгандим, бугун ҳам жамоам билан фахрланаман. Ҳа, қийинчиликларга дуч келишди, аммо бир сония ҳам таслим бўлишмади", — дея таъкидлади мутахассис.
Каннаваро Португалия терма жамоасининг юқори савияси ва мотивациясини ҳам алоҳида қайд этди.
"Албатта, барча чизиқларда юқори савиядаги футболчиларга эга жамоага қарши ўйнаш доим қийин. Шубҳасиз, улар жуда катта мотивация билан майдонга тушишган эди. Бироқ айтганимдек, бу жаҳон чемпионати биз учун тажриба", — деди у.
Эслатиб ўтамиз, учрашув Португалиянинг 5:0 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланди. Кейинги ўйинда "оқ бўрилар" Конго ДРга қарши майдонга тушади ва гуруҳдан чиқиш имконияти бор.