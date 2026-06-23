https://sputniknews.uz/20260623/portugal-strategiya-kannavaro-58528956.html
Биз Португалиядан қўрқмаймиз, ўз стратегиямиз бор — Каннаваро
Биз Португалиядан қўрқмаймиз, ўз стратегиямиз бор — Каннаваро
Sputnik Ўзбекистон
Португалияга қарши ўйин олдидан Фабио Каннаваро ва Элдор Шомуродов матбуот анжуманида қатнашди. Улар рақибнинг кучли жиҳатлари, жамоанинг тайёргарлиги, тактик режаси ва учрашувдан кутилмалар ҳақида фикр билдирди.
2026-06-23T10:01+0500
2026-06-23T10:01+0500
2026-06-23T10:12+0500
футбол
фабио каннаваро
элдор шомуродов
футбол бўйича жч-2026
спорт
криштиану роналду
ўзбекистон
португалия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58528391_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_a1457c3ce499c394e37b271169d6f2b6.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов Португалияга қарши учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бўлажак баҳс ҳақида фикр билдирди.Шомуродовнинг таъкидлашича, жамоа эртаги ўйинга босимсиз ва яхши натижа қайд этиш мақсадида чиқади.Каннаваро эса Португалияни жаҳон чемпионатидаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. У рақиб таркибида юқори савияли қанот футболчилари, кучли ярим ҳимоячилар ва футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири борлигини қайд этди.Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби Португалиянинг ўйин услубини чуқур таҳлил қилган ва учрашув учун махсус режа тайёрлаган.Каннаваро Португалия фақат Криштиану Роналдудан иборат эмаслигини таъкидлаб, рақиб таркибида кўплаб юқори савияли футболчилар борлигини қайд этди. Шу билан бирга, у Роналдуни бир лаҳза ҳам эътиборсиз қолдириб бўлмаслигини айтди.Шомуродов Колумбияга қарши баҳснинг биринчи бўлимида жамоа мураббий кўрсатмаларини тўлиқ бажара олмаганини тан олди. Унинг таъкидлашича, Португалияга қарши ўйинда бундай хатоларни такрорламасликка ҳаракат қилинади.Бош мураббийнинг маълум қилишича, сўнгги кунларда асосий эътибор футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилди ва жамоа ўйинга яхши ҳолатда етиб келган.Шомуродов эса жамоада яхши муҳит шаклланганини таъкидлаб, футболчилар майдонда ягона мақсад — ижобий натижа учун ҳаракат қилишини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260621/biz-ozimizga-ishonishimiz-kerak--sharhlovchi-mirzahakim-toxtamirzaev-58494457.html
ўзбекистон
португалия
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58528391_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_6ea5003b5ed1c174aca9a5215bc32a6a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, фабио каннаваро , элдор шомуродов, футбол бўйича жч-2026, спорт, криштиану роналду, ўзбекистон, португалия
футбол, фабио каннаваро , элдор шомуродов, футбол бўйича жч-2026, спорт, криштиану роналду, ўзбекистон, португалия
Биз Португалиядан қўрқмаймиз, ўз стратегиямиз бор — Каннаваро
10:01 23.06.2026 (янгиланди: 10:12 23.06.2026)
Ўзбекистон миллий жамоаси Португалияга қарши баҳс олдидан ишонч билан тайёргарлик кўрмоқда. Каннаваро рақиб кучини тан олган ҳолда, жамоа ўз режасига эга эканини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Ўзбекистон миллий жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро ва жамоа сардори Элдор Шомуродов Португалияга қарши учрашув олдидан ўтказилган матбуот анжуманида бўлажак баҳс ҳақида фикр билдирди
.
Шомуродовнинг таъкидлашича, жамоа эртаги ўйинга босимсиз ва яхши натижа қайд этиш мақсадида чиқади.
Каннаваро эса Португалияни жаҳон чемпионатидаги энг кучли жамоалардан бири деб атади. У рақиб таркибида юқори савияли қанот футболчилари, кучли ярим ҳимоячилар ва футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири борлигини қайд этди.
"Бу осон ўйин бўлмайди. Лекин биз жаҳон чемпионатидамиз ва ижобий натижага эришиш учун жамоа сифатида ҳаракат қилишимиз керак", — деди Каннаваро.
Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби Португалиянинг ўйин услубини чуқур таҳлил қилган ва учрашув учун махсус режа тайёрлаган.
"Ўз режамиз ва стратегиямиз бор. Биз жуда кучли жамоага қарши ўйнаётганимизни биламиз, аммо биз бундан қўрқмаймиз", — деди бош мураббий.
Каннаваро Португалия фақат Криштиану Роналдудан иборат эмаслигини таъкидлаб, рақиб таркибида кўплаб юқори савияли футболчилар борлигини қайд этди. Шу билан бирга, у Роналдуни бир лаҳза ҳам эътиборсиз қолдириб бўлмаслигини айтди.
Шомуродов Колумбияга қарши баҳснинг биринчи бўлимида жамоа мураббий кўрсатмаларини тўлиқ бажара олмаганини тан олди. Унинг таъкидлашича, Португалияга қарши ўйинда бундай хатоларни такрорламасликка ҳаракат қилинади.
Бош мураббийнинг маълум қилишича, сўнгги кунларда асосий эътибор футболчиларнинг жисмоний ҳолатини яхшилашга қаратилди ва жамоа ўйинга яхши ҳолатда етиб келган.
"Масала кўп югуришда эмас, тўғри югуришда. Тўпни йўқотмаслик ва уни қаерда қайтариб олишни билиш муҳим", — деди Каннаваро.
Шомуродов эса жамоада яхши муҳит шаклланганини таъкидлаб, футболчилар майдонда ягона мақсад — ижобий натижа учун ҳаракат қилишини билдирди.