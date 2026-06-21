"Биз ўзимизга ишонишимиз керак" — шарҳловчи Мирзаҳаким Тўхтамирзаев
18:44 21.06.2026 (янгиланди: 18:50 21.06.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Таниқли шарҳловчи Колумбияга мағлубият сабабларини таҳлил қилди ва Португалияга қарши ўйинда миллий жамоа истиқболларини баҳолади.
ТОШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Таниқли шарҳловчи Мирзаҳаким Тўхтамирзаев Sputnik мухбири билан суҳбатдаЎзбекистоннинг Португалияга қарши имкониятларини баҳолади.
Колумбия билан бўлган ўйин ҳақида
"Ўзбекистон терма жамоаси дебют ўйинда Колумбияга мағлуб бўлишига қарамай, бу кучли ўйин бўлди", - дейди Мирзаҳаким Тўхтамирзаев.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаНациональная сборная Узбекистана продолжает подготовку к матчу против Португалии
Национальная сборная Узбекистана продолжает подготовку к матчу против Португалии
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Мутахассиснинг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг биринчи босқичдаги рақиби Жанубий Американинг энг кучли жамоаларидан бири бўлганини ёдда тутиш муҳимдир.
"Колумбия терма жамоаси Лотин Америкасидаги энг кучли терма жамоалардан бири. Улар Бразилиядан олдин Жаҳон чемпионатига йўлланмани қўлга киритишди. Улар жаҳон рейтингида энг кучли 15 таликда ўрин олган тажрибали жамоа бўлиб, уларнинг таркибида кўп синовлардан ўтган юлдузлар бор", - деди Тўхтамирзаев.
Шарҳловчи Ўзбекистон терма жамоаси дебют ўйинда, айниқса дастлабки ярим соатда кучли бўлганини таъкидлади.
"Жамоамиз интизомни сақлаб қолди ва узоқ вақт давомида дарвозасини мустаҳкам ҳимоя қилди. Афсуски, биз Колумбиянинг тезкор ҳужумини ўтказиб юбордик ва ундан кейин гол муқаррар бўлди", дейди мутахассис.
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Тўхтамирзаевнинг сўзларига кўра, мағлубиятнинг асосий сабаби - тажриба етишмаслиги бўлди. Аббосбек Файзуллаевнинг голидан сўнг жамоада хотиржамлик етишмаган.
"Файзуллаевнинг голидан сўнг, жамоадошларимизга таъсир ўтказа оладиган ва уларни жуда фаол бўлишдан сақлайдиган ҳеч ким йўқ эди. Биз 10-15 дақиқа давомида хотиржамлик билан тўпни назорат қилишимиз ва рақибнинг кескинлик яратишига йўл қўймаслигимиз керак эди. Шунда натижа бошқача бўлиши мумкин эди", деб ҳисоблайди мутахассис.
Уйин сўнгида эса жамоанинг бироз омади чопмади: гол ўтказиб юборилди ва Каримовнинг зарбаси дарвоза устунига тегди.
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Португалияга қарши ўйин
Португалияга қарши ўйин олдидан Мирзаҳаким Тўхтамирзаев футболчиларни дастлабки мағлубиятдан фожиа ясамасликка ва ўзларининг ҳам, бўлажак рақибларининг ҳам ўйинини синчковлик билан таҳлил қилишга чақирди.
"Ваҳима қилишнинг ҳожати йўқ. Биз олдинги ўйинларнинг тафсилотларини хотиржамлик билан таҳлил қилишимиз керак. Конго жамоаси билан бўлган ўйин Португалия ҳали ўзининг энг юқори формасига чиқмаганлигини кўрсатди", деб таъкидлади Тўхтамирзаев.
© Пресс-служба АФУНациональная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
© Пресс-служба АФУ
Шарҳловчининг фикрича, бўлажак ўйинда асосий омил ўзбек футболчиларининг ўзига бўлган ишончи бўлади.
"Биз Колумбияга қарши иккинчи бўлимни анча ишончли ўтказдик." "Мен йигитлар ноябрь ойида Alien Cup турнирида Мисрга қарши ўйиннинг биринчи ярмини эслаб қолишларини истардим, ўшанда Ўзбекистон рақибидан бир поғона устун эди. Агар жамоа ўзига ишонса ва узоқ вақтдан бери такомиллаштириб келаётган стратегияларни амалга ошира олса, Португалияга қарши ўйин ижобий натижа билан якунланиши мумкин", - дея хулоса қилди Тўхтамирзаев.
"К" гуруҳидаги Ўзбекистон ва Португалия ўртасидаги иккинчи тур ўйини 23 июнь куни бўлиб ўтади. Фабио Каннаваро жамоаси учун бу ўйин Жаҳон чемпионати плей-офф босқичига чиқиш учун курашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии
Национальная сборная Узбекистана по футболу продолжает подготовку к матчу против Португалии