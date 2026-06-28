https://sputniknews.uz/20260628/ukraine-polkovnik-yoq-qilinish-58648851.html
Украина ГУР полковниги йўқ қилинди — у Қримдаги терактга алоқадор деб топилган
Украина ГУР полковниги йўқ қилинди — у Қримдаги терактга алоқадор деб топилган
Sputnik Ўзбекистон
Россия куч тузилмалари Украина ҳарбий разведкаси полковниги Рустем Фахриев йўқ қилинганини маълум қилди. ФХХ маълумотларига кўра, у Қримда теракт тайёрлаш ва россиялик офицерга суиқасд уюштиришга алоқадор бўлган.
2026-06-28T13:36+0500
2026-06-28T13:36+0500
2026-06-28T13:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
қрим
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
фхх
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20925890_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_6b8b0191b0b2c7f55130bcbe61b76add.jpg
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Украина ҳарбий разведкаси — Бош разведка бошқармаси полковниги Рустем Фахриев* йўқ қилинди. Россия куч тузилмалари маълумотларига кўра, у Қримда теракт уюштиришга уринишда иштирок этган. Бу ҳақда РИА Новости манбага таяниб хабар берди.Манбанинг айтишича, Фахриев 2026 йил 18 май куни Украина ҳудудида йўқ қилинган. ФХХ аввалроқ Фахриев* Россия Мудофаа вазирлигининг юқори лавозимли офицерларидан бирига суиқасд уюштиришга алоқадор бўлганини билдирган эди.Ўша вақтда портловчи қурилмани автомобиль остига ўрнатган агент қўлга олиш вақтида қаршилик кўрсатгани ва йўқ қилингани хабар қилинган. Россия куч тузилмалари маълумотларига кўра, Фахриев* 2014 йилда Қрим Вазирлар Кенгаши биносини блокада қилишда иштирок этган, кейинчалик “Аскер” ва “Донбасс-Украина” батальонларида бўлган.* Фахриев Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
https://sputniknews.uz/20260202/crimea-sevastopol-terakt-oldi-olinish-55426403.html
қрим
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20925890_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_1e189225564efb26a684d501a15631ef.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, қрим, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), фхх
дунё янгиликлари, қрим, россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх), фхх
Украина ГУР полковниги йўқ қилинди — у Қримдаги терактга алоқадор деб топилган
13:36 28.06.2026 (янгиланди: 13:37 28.06.2026)
Россия куч тузилмалари Украина ҳарбий разведкаси полковниги Рустем Фахриев* йўқ қилинганини маълум қилди. ФХХ уни Қримда теракт тайёрлашга алоқадор деб ҳисоблаган.
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Украина ҳарбий разведкаси — Бош разведка бошқармаси полковниги Рустем Фахриев* йўқ қилинди. Россия куч тузилмалари маълумотларига кўра, у Қримда теракт уюштиришга уринишда иштирок этган. Бу ҳақда РИА Новости манбага таяниб хабар берди
.
Манбанинг айтишича, Фахриев 2026 йил 18 май куни Украина ҳудудида йўқ қилинган.
ФХХ аввалроқ Фахриев* Россия Мудофаа вазирлигининг юқори лавозимли офицерларидан бирига суиқасд уюштиришга алоқадор бўлганини билдирган эди.
Россия томонига кўра, Украина махсус хизматлари операцияни 2025 йил 1 декабрда амалга оширишни режалаштирган, аммо унинг олди олинган.
Ўша вақтда портловчи қурилмани автомобиль остига ўрнатган агент қўлга олиш вақтида қаршилик кўрсатгани ва йўқ қилингани хабар қилинган.
Россия куч тузилмалари маълумотларига кўра, Фахриев* 2014 йилда Қрим Вазирлар Кенгаши биносини блокада қилишда иштирок этган, кейинчалик “Аскер” ва “Донбасс-Украина” батальонларида бўлган.
* Фахриев Россияда террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.