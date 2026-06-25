Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260625/uzbekistan-sut-soha-russia-investitsiya-58595605.html
Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин
Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Россиянинг “Логика Молока” компанияси вакиллари сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.
2026-06-25T16:08+0500
2026-06-25T16:08+0500
россия
иқтисод
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
сут
ҳамкорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58595434_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc4ac26405382c5990696a5f274bd539.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Қишлоқ хўжалиги вазири маслаҳатчиси Нуриддин Қўшназаров Россиянинг “Логика Молока” компанияси ижрочи директори Александр Тарасов билан учрашди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистонда сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда қайта ишлаш соҳасидаги корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.Учрашувда Ўзбекистондаги сутни қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватлари, маҳсулот турлари, қадоқлаш имкониятлари, мавжуд брендлари, экспорт салоҳияти ва ривожланиш режалари ҳақида маълумот алмашилди.
https://sputniknews.uz/20260604/tashkent-oqova-suvlar-qurilma-ishlab-chiqarish-58066721.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58595434_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1960b20d896c75d00a6ee1729f1b29ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, сут, ҳамкорлик, ўзбекистон
россия, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, сут, ҳамкорлик, ўзбекистон

Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин

16:08 25.06.2026
© Министерство сельского хозяйстваУзбекистан и Россия обсудили сотрудничество в молочной промышленности
Узбекистан и Россия обсудили сотрудничество в молочной промышленности - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© Министерство сельского хозяйства
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон ва Россия вакиллари сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Қишлоқ хўжалиги вазири маслаҳатчиси Нуриддин Қўшназаров Россиянинг “Логика Молока” компанияси ижрочи директори Александр Тарасов билан учрашди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Ўзбекистонда сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда қайта ишлаш соҳасидаги корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар маҳаллий сут ишлаб чиқарувчи ва қайта ишловчи корхоналар билан ҳамкорлик форматлари, уларнинг қувватларида маҳсулот ишлаб чиқариш, қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва бошқа шериклик механизмларини кўриб чиқди.
Учрашувда Ўзбекистондаги сутни қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватлари, маҳсулот турлари, қадоқлаш имкониятлари, мавжуд брендлари, экспорт салоҳияти ва ривожланиш режалари ҳақида маълумот алмашилди.
Очистные сооружения - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
Россия компанияси Тошкентда оқова сувларни тозалаш қурилмаларини ишлаб чиқармоқда
4 Июн, 09:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0