https://sputniknews.uz/20260625/uzbekistan-sut-soha-russia-investitsiya-58595605.html
Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин
Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва Россиянинг “Логика Молока” компанияси вакиллари сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.
2026-06-25T16:08+0500
2026-06-25T16:08+0500
2026-06-25T16:08+0500
россия
иқтисод
қишлоқ хўжалиги вазирлиги
сут
ҳамкорлик
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58595434_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cc4ac26405382c5990696a5f274bd539.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Қишлоқ хўжалиги вазири маслаҳатчиси Нуриддин Қўшназаров Россиянинг “Логика Молока” компанияси ижрочи директори Александр Тарасов билан учрашди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда Ўзбекистонда сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда қайта ишлаш соҳасидаги корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.Учрашувда Ўзбекистондаги сутни қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватлари, маҳсулот турлари, қадоқлаш имкониятлари, мавжуд брендлари, экспорт салоҳияти ва ривожланиш режалари ҳақида маълумот алмашилди.
https://sputniknews.uz/20260604/tashkent-oqova-suvlar-qurilma-ishlab-chiqarish-58066721.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58595434_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1960b20d896c75d00a6ee1729f1b29ac.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, сут, ҳамкорлик, ўзбекистон
россия, иқтисод, қишлоқ хўжалиги вазирлиги, сут, ҳамкорлик, ўзбекистон
Ўзбекистонда сутни қайта ишлаш соҳасига Россия инвестициялари жалб этилиши мумкин
Ўзбекистон ва Россия вакиллари сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Қишлоқ хўжалиги вазири маслаҳатчиси Нуриддин Қўшназаров Россиянинг “Логика Молока” компанияси ижрочи директори Александр Тарасов билан учрашди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги матбуот хизмати хабар берди
.
Учрашувда Ўзбекистонда сут ва сут маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда қайта ишлаш соҳасидаги корхоналар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш масалалари муҳокама қилинди.
Томонлар маҳаллий сут ишлаб чиқарувчи ва қайта ишловчи корхоналар билан ҳамкорлик форматлари, уларнинг қувватларида маҳсулот ишлаб чиқариш, қўшма инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш ва бошқа шериклик механизмларини кўриб чиқди.
Учрашувда Ўзбекистондаги сутни қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш қувватлари, маҳсулот турлари, қадоқлаш имкониятлари, мавжуд брендлари, экспорт салоҳияти ва ривожланиш режалари ҳақида маълумот алмашилди.