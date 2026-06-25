https://sputniknews.uz/20260625/uzbekistan-eaeu-loyihalar-58589461.html
Ўзбекистон ва EОИИ давлатлари қўшма лойиҳалари портфели 50 млрд доллардан ошди
Ўзбекистон ва EОИИ давлатлари қўшма лойиҳалари портфели 50 млрд доллардан ошди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари компаниялари билан қўшма лойиҳалари портфели 50 миллиард доллардан ошди. Лойиҳалар саноат, энергетика, транспорт инфратузилмаси ва рақамли иқтисодиётни қамраб олади.
2026-06-25T13:46+0500
2026-06-25T13:46+0500
2026-06-25T13:46+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
савдо
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
ҳамкорлик
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58589000_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_ea8835ef436dcb96bb02fac01b1982f7.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари компаниялари билан қўшма лойиҳалари умумий портфели ҳозирда 50 миллиард доллардан ошади. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банкининг йиллик йиғилиши ва бизнес-форумида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабоев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда ЕОИИ билан ҳамкорлик Ўзбекистон ташқи иқтисодий фаолиятининг энг жадал йўналишларидан бирига айланди.Вазир ўринбосарига кўра, бу натижалар Евроосиё маконининг юқори иқтисодий салоҳиятини тасдиқлайди.Эслатиб ўтамиз, май ойида президент Шавкат Мирзиёев ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликни кенгайтириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлаган эди.Унинг сўзларига кўра, бу борадаги шерикликнинг устувор йўналишлари тўсиқсиз савдо учун ягона рақамли маконни шакллантириш, мамлакатлар ўртасида логистика ва ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик дастурини яратиш, “Яшил саноат трансформацияси” қўшма дастурини қабул қилиш ҳамда туризм соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.
https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-eoii-58275255.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58589000_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2c70e088b32970077930989c4ba65b6d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еоии, савдо, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ҳамкорлик, иқтисод, ўзбекистон
еоии, савдо, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, евроосиё тараққиёт банки (еотб), ҳамкорлик, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистон ва EОИИ давлатлари қўшма лойиҳалари портфели 50 млрд доллардан ошди
Ўзбекистон ва ЕОИИ иқтисодий ҳамкорлиги саноат, энергетика, транспорт ва рақамли иқтисодиётда йирик қўшма лойиҳалар билан мустаҳкамланмоқда.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Ўзбекистоннинг Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатлари компаниялари билан қўшма лойиҳалари умумий портфели ҳозирда 50 миллиард доллардан ошади. Бу ҳақда Евроосиё тараққиёт банкининг йиллик йиғилиши ва бизнес-форумида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири ўринбосари Хуррам Тешабоев маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
“Бугунги кунда Иттифоқ мамлакатлари компаниялари капитали иштирокида амалга оширилаётган қўшма лойиҳаларнинг умумий портфели 50 миллиард доллардан ошади. Улар саноат, энергетика, транспорт инфратузилмаси ва рақамли иқтисодиёт соҳаларини қамраб олади”, — деди вазир ўринбосари.
Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда ЕОИИ билан ҳамкорлик Ўзбекистон ташқи иқтисодий фаолиятининг энг жадал йўналишларидан бирига айланди.
“Сўнгги беш йилда ўзаро савдо айланмаси икки баробардан кўпроққа ошиб, 9 миллиард доллардан 20 миллиард долларга етди. Бугунги кунда товар айирбошлашнинг қарийб тўртдан бир қисми ЕОИИ давлатлари ҳиссасига тўғри келади”, — деди Тешабоев.
Вазир ўринбосарига кўра, бу натижалар Евроосиё маконининг юқори иқтисодий салоҳиятини тасдиқлайди.
“Биз учун энг муҳими, минтақа мамлакатлари ресурслар, бозорлар ва ваколатларни бирлаштириб, умумий ишлаб чиқариш ва логистика занжирларини шакллантирганда, энг катта иқтисодий самара айнан минтақалараро ҳамкорликда юзага келади”, — дея хулоса қилди у.
Эслатиб ўтамиз, май ойида президент Шавкат Мирзиёев ЕОИИ мамлакатлари билан ҳамкорликни кенгайтириш Ўзбекистон ташқи сиёсатининг асосий йўналишларидан бири бўлиб қолаётганини таъкидлаган эди.
Унинг сўзларига кўра, бу борадаги шерикликнинг устувор йўналишлари тўсиқсиз савдо учун ягона рақамли маконни шакллантириш, мамлакатлар ўртасида логистика ва ишлаб чиқариш соҳасида ҳамкорлик дастурини яратиш, “Яшил саноат трансформацияси” қўшма дастурини қабул қилиш ҳамда туризм соҳасида ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.