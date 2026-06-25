Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260625/uzbekistan-aholi-58598343.html
Ўзбекистон аҳолиси 2050 йилга бориб 60 миллионга яқинлашиши мумкин
Ўзбекистон аҳолиси 2050 йилга бориб 60 миллионга яқинлашиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги вакили Шоҳжаҳон Юсуповга кўра, 2050 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 58 миллиондан ошиши мумкин. Мамлакат аҳолисининг 55 фоиздан ортиғи 30 ёшгача.
2026-06-25T18:38+0500
2026-06-25T18:38+0500
демографик кўрсаткичлар
умумий аҳоли сони
жамият
олмаота
евроосиё тараққиёт банки (еотб)
иқтисодиёт ва молия вазирлиги
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38989062_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_17406556c300dcebef7bb37c226b3c01.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон аҳолиси 2050 йилга бориб 58 миллион нафардан ошиши мумкин. Бу прогнозни Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Демография, бандлик ва аҳоли турмуш даражасини прогнозлаштириш бошқармаси бошлиғи Шоҳжаҳон Юсупов Олмаота бўлиб ўтаётган Евроосиё тараққиёт банки йиллик йиғилиши ва бизнес-форуми доирасида Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 2026 йил бошида Ўзбекистон аҳолиси 38,2 миллион кишидан ошган. Бу Марказий Осиё аҳолисининг қарийб ярмини ташкил этади.Мутахассисга кўра, демографик ўзгаришлар Ўзбекистон тараққиётининг асосий омилларидан бири бўлиб қолмоқда. Аҳоли сони ва ёшлар улушининг юқорилиги меҳнат бозори, таълим, тиббиёт, уй-жой, инфратузилма ва давлат хизматларига бўлган талабга бевосита таъсир кўрсатади.Шунингдек, Юсуповнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон Евроосиё тараққиёт банки ва UNFPA билан ҳамкорликда “келажакка тайёргарлик” — "Future Readiness Lab" платформасини яратмоқда.Платформа демографик маълумотларни бирлаштириб, аҳоли ўсиши ва таркибидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда давлат бюджети маблағларини самарали тақсимлаш ҳамда устувор соҳаларни аниқлашга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20260518/uzbekistan-aholi-50-mln-etish-57663231.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0f/38989062_125:141:2425:1866_1920x0_80_0_0_3b91c879a5475e0c7c66e2bcb938a8e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
демографик кўрсаткичлар, умумий аҳоли сони, жамият, олмаота, евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисодиёт ва молия вазирлиги, ўзбекистон
демографик кўрсаткичлар, умумий аҳоли сони, жамият, олмаота, евроосиё тараққиёт банки (еотб), иқтисодиёт ва молия вазирлиги, ўзбекистон

Ўзбекистон аҳолиси 2050 йилга бориб 60 миллионга яқинлашиши мумкин

18:38 25.06.2026
© Sputnik / Актан ТемиркановПовседневная жизнь в Самарканде.
Повседневная жизнь в Самарканде. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Актан Темирканов
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Иқтисодиёт ва молия вазирлиги вакилига кўра, 2050 йилга бориб Ўзбекистон аҳолиси 58 миллиондан ошиши мумкин. Ҳозир мамлакат аҳолисининг 55 фоиздан ортиғини 30 ёшгача бўлганлар ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон аҳолиси 2050 йилга бориб 58 миллион нафардан ошиши мумкин. Бу прогнозни Иқтисодиёт ва молия вазирлиги Демография, бандлик ва аҳоли турмуш даражасини прогнозлаштириш бошқармаси бошлиғи Шоҳжаҳон Юсупов Олмаота бўлиб ўтаётган Евроосиё тараққиёт банки йиллик йиғилиши ва бизнес-форуми доирасида Sputnik Ўзбекистон мухбирига берган интервьюсида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, 2026 йил бошида Ўзбекистон аҳолиси 38,2 миллион кишидан ошган. Бу Марказий Осиё аҳолисининг қарийб ярмини ташкил этади.

Юсуповнинг таъкидлашича, мамлакатда аҳоли сонининг йиллик ўсиши тахминан 2 фоиз даражасида сақланиб қолмоқда. Шу билан бирга, Ўзбекистон аҳолисининг 55 фоиздан ортиғини 30 ёшгача бўлганлар ташкил этади.

Мутахассисга кўра, демографик ўзгаришлар Ўзбекистон тараққиётининг асосий омилларидан бири бўлиб қолмоқда. Аҳоли сони ва ёшлар улушининг юқорилиги меҳнат бозори, таълим, тиббиёт, уй-жой, инфратузилма ва давлат хизматларига бўлган талабга бевосита таъсир кўрсатади.
Шунингдек, Юсуповнинг сўзларига кўра, Ўзбекистон Евроосиё тараққиёт банки ва UNFPA билан ҳамкорликда “келажакка тайёргарлик” — "Future Readiness Lab" платформасини яратмоқда.
Платформа демографик маълумотларни бирлаштириб, аҳоли ўсиши ва таркибидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда давлат бюджети маблағларини самарали тақсимлаш ҳамда устувор соҳаларни аниқлашга хизмат қилади.
Выступление Шавката Мирзиёева на 13-й сессии Всемирного форума по урбанизации - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Мирзиёев: 15 йил ичида Ўзбекистон аҳолиси 50 млн нафарга етади
18 Май, 17:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0