https://sputniknews.uz/20260625/tashkent-ufc-turnir-58579581.html
Тошкентда UFC турнири ўтказилиши мумкин
Тошкентда UFC турнири ўтказилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Отабек Умаров АҚШда UFC президенти Дана Уайт билан учрашди. Томонлар Тошкентда UFC шафелигида Zuffa Boxing турнирини ўтказиш имкониятини муҳокама қилди. Ҳозирча тадбир муддати, формати ва бошқа тафсилотлари маълум эмас.
2026-06-25T11:32+0500
2026-06-25T11:32+0500
2026-06-25T11:40+0500
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ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси раиси ўринбосари Отабек Умаров АҚШда UFC президенти Дана Уайт билан учрашди.Томонлар Тошкентда UFC шафелигида ZUFFA Boxing турнирини ўтказиш имкониятларини муҳокама қилди.МОҚ матбуот хизматининг Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилишича, эҳтимолий тадбирнинг муддатлари, формати ва бошқа тафсилотлари ҳозирча маълум эмас.Маълумот учун: UFC — 1993 йилда ташкил этилган аралаш жанг санъатлари, яъни MMA бўйича халқаро спорт ташкилоти. У жанг кечалари, телевизион трансляциялар ва йирик спорт тадбирларини ташкил этади. Расмий маълумотларга кўра, UFC ҳар йили 40 дан ортиқ жонли тадбир ўтказади, унинг жангчилари 80 дан зиёд давлат вакилларидан иборат. Zuffa Boxing эса Дана Уайт бошчилигида йўлга қўйилган янги профессионал бокс промоушени ҳисобланади.
https://sputniknews.uz/20260530/xumo-arenada-professional-boks-oqshomi-bolib-otd-57961304.html
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спорт, отабек умаров, мусобақа, ufc, мма, бокс, ўзбекистон, миллий олимпия қўмитаси
спорт, отабек умаров, мусобақа, ufc, мма, бокс, ўзбекистон, миллий олимпия қўмитаси
Тошкентда UFC турнири ўтказилиши мумкин
11:32 25.06.2026 (янгиланди: 11:40 25.06.2026)
Отабек Умаров АҚШда UFC президенти Дана Уайт билан учрашиб, Тошкентда ZUFFA Boxing турнирини ўтказиш имкониятларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси раиси ўринбосари Отабек Умаров АҚШда UFC президенти Дана Уайт билан учрашди.
Томонлар Тошкентда UFC шафелигида ZUFFA Boxing турнирини ўтказиш имкониятларини муҳокама қилди.
МОҚ матбуот хизматининг Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилишича, эҳтимолий тадбирнинг муддатлари, формати ва бошқа тафсилотлари ҳозирча маълум эмас.
Маълумот учун: UFC — 1993 йилда ташкил этилган аралаш жанг санъатлари, яъни MMA бўйича халқаро спорт ташкилоти. У жанг кечалари, телевизион трансляциялар ва йирик спорт тадбирларини ташкил этади. Расмий маълумотларга кўра, UFC ҳар йили 40 дан ортиқ жонли тадбир ўтказади, унинг жангчилари 80 дан зиёд давлат вакилларидан иборат. Zuffa Boxing эса Дана Уайт бошчилигида йўлга қўйилган янги профессионал бокс промоушени ҳисобланади.