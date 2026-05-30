Хумо аренада профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтди - фото

Хумо аренада профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтди
ТОШКЕНТ, 30 май — Sputnik. Кеча Тошкентдаги "Хумо арена" мажмуасида профессионал бокс оқшоми бўлиб ўтди, деб хабар қилмоқда Миллий Олимпия қўмитаси.
“Ҳумо арена”да профессионал бокс оқшоми ташкил этилди. Унда Муроджон Аҳмадалиев, Лазизбек Муллажонов, Абдумалик Халоков, Шоҳжаҳон Абдуллаев, Нурислом Исмоилов ва бошқа таниқли боксчиларимиз навбатдаги жангларини ўтказишди ва ғалаба қозонишди", - дейилади хабарда.
Мусобақа марказий жанги, собиқ жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев ва Венесуэла вакили Эгли Москеда ўртасида бўлиб ўтди.
Шунингдек бокс кечасида, Олимпиада чемпионлари Абдумалик Халоков, Лазизбек Мулложонов ва кубалик икки карра Олимпиада чемпиони Робейси Рамиресларнинг жанглари ҳам ўрин олган.
Жангларни Спорт вазирлиги ҳамда МОҚ раҳбарияти кузатиб борди.
Олдинроқ, UFC ярим ўрта вазн чемпиони Ислам Махачев Тошкентда бўлиб тургани ва “Ҳумо Арена”даги профессионал бокс оқшомига меҳмон сифатида таклиф этилгани ҳақида хабар қилинган эди.
