https://sputniknews.uz/20260625/tashkent-sport-bekat-58575367.html
Тошкентда илк “спорт” бекати пайдо бўлди
Тошкентда илк “спорт” бекати пайдо бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Сергели туманидаги серқатнов автобус бекатида воркаут майдончаси ташкил этилди. Лойиҳа йўловчилар қулайлиги ва жисмоний фаоллигини оширишга қаратилган.
2026-06-25T09:23+0500
2026-06-25T09:23+0500
2026-06-25T10:09+0500
ўзбекистон
жамият
сергели тумани
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58575199_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f07c10672c0f3f307ff97813a8cd2eff.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Тошкентнинг Сергели туманидаги автомобиль бозори яқинида, 12 та автобус йўналиши ўтадиган бекатда воркаут майдончаси ташкил этилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди.Ушбу бекат қисқа муддатли жисмоний машқлар учун мўлжалланган унсурлар билан жиҳозланди. Энди йўловчилар автобус кутиш вақтидан енгил машқлар, тортилиш ёки оддий жисмоний ҳаракатлар учун фойдаланиши мумкин. Таъкидланишича, бундай ечимлар Сеул, Пекин, Сингапур, Париж ва Богота ҳам учрайди: айрим автобус павильонлари турниклар, зинапоялар ва бошқа спорт анжомлари билан жиҳозланган кичик фаоллик ҳудудларига айлантирилган.Асосий шартлар — хавфсизлик, йўловчилар учун қулайлик, мустаҳкам конструкциялар, мунтазам техник хизмат ва жамоат транспорти ҳамда пиёдалар ҳаракатига халақит қилмаслик.
https://sputniknews.uz/20260405/tashkent-avtobuslar-yol-tirbandlik-holi-56726861.html
ўзбекистон
сергели тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/19/58575199_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6bfb01503fc60971e17b6aa1be1e2a79.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, жамият, сергели тумани, тошкент
ўзбекистон, жамият, сергели тумани, тошкент
Тошкентда илк “спорт” бекати пайдо бўлди
09:23 25.06.2026 (янгиланди: 10:09 25.06.2026)
Сергелидаги автомобиль бозори яқинида жойлашган автобус бекатида турник ва енгил машқлар учун мўлжалланган унсурлар билан жиҳозланган кичик воркаут майдончаси ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Тошкентнинг Сергели туманидаги автомобиль бозори яқинида, 12 та автобус йўналиши ўтадиган бекатда воркаут майдончаси ташкил этилди. Бу ҳақда Йўл ҳаракатини ташкил этиш маркази матбуот хизмати хабар берди
.
Ушбу бекат қисқа муддатли жисмоний машқлар учун мўлжалланган унсурлар билан жиҳозланди. Энди йўловчилар автобус кутиш вақтидан енгил машқлар, тортилиш ёки оддий жисмоний ҳаракатлар учун фойдаланиши мумкин.
Таъкидланишича, бундай ечимлар Сеул, Пекин, Сингапур, Париж ва Богота ҳам учрайди: айрим автобус павильонлари турниклар, зинапоялар ва бошқа спорт анжомлари билан жиҳозланган кичик фаоллик ҳудудларига айлантирилган.
Тошкентда бундай объектлар аввало аҳоли зич жойлашган, серқатнов йўналишларга эга ва кутиш ҳамда фаоллик ҳудудларини хавфсиз ажратиш учун етарли жой мавжуд манзилларда ўрнатилади.
Асосий шартлар — хавфсизлик, йўловчилар учун қулайлик, мустаҳкам конструкциялар, мунтазам техник хизмат ва жамоат транспорти ҳамда пиёдалар ҳаракатига халақит қилмаслик.