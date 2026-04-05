https://sputniknews.uz/20260405/tashkent-avtobuslar-yol-tirbandlik-holi-56726861.html
Тошкентда тезюрар автобуслар учун алоҳида йўл: тирбандликдан ҳоли бўлиши режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда йўл инфратузилмасини ривожлантириш ва BRT тезюрар автобус тармоғини йўлга қўйиш лойиҳаси тақдим этилди. Лойиҳа тирбандликни камайтиради, атмосферага зарарли чиқиндиларни қисқартиради ва шаҳарни хавфсиз ҳамда қулай қилади
2026-04-05T17:20+0500
ўзбекистон
жамият
жамоат транспорти
пойтахт
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54912801_0:70:1332:819_1920x0_80_0_0_fb66ec9914933faaf8690c3c582a4c2a.png
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/13/54912801_74:0:1258:888_1920x0_80_0_0_6ce6b1285c121a9ba1d5a1d28a70428b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент, йўл инфратузилмаси, brt, жамоат транспорти, тирбандлик, экологик, транспорт лойиҳаси, тезюрар автобус, шаҳар ривожланиши, замонавий йўл, хавфсизлик, дренаж тизими
Тошкентда йўл инфратузилмасини ривожлантириш лойиҳаси доирасида шаҳар фақат машиналарга мослашган шаҳардан жамоат транспорти устун, экологик ва хавфсиз ҳудудга айланиши режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
Тошкент шаҳар ҳокимиятида пойтахтда йўл инфратузилмасини ривожлантириш бўйича инвестиция лойиҳаси тақдимотига бағишланган матбуот анжумани ва жамоатчилик эшитуви ўтказилди
.
Унда Тошкент шаҳар ҳокимлиги, Экология ва иқлим ўзгариши миллий қўмитаси, маҳаллий аҳоли вакиллари ва ОАВ вакиллари иштирок этди.
Тақдимотда, лойиҳага кўра, пойтахтда тирбандлик муаммосининг ҳал этилиши атмосферага чиқариладиган зарарли ташламаларни камайтиришига эътибор қаратилганлиги таъкидланди. Чунки тирбандликда турган транспорт воситаси ҳавога кўпроқ зарарли ташлама чиқаради.
Шунингдек, лойиҳа давомида дарахтларни кўчириб ўтқазиш зарурати юзага келганида бу жараён экологик стандартларга амал қилган ҳолда амалга оширилиши қайд этилди.
Маълумот учун, лойиҳа доирасида Тошкентда ҳақиқий тезюрар автобуслар (BRT) тармоғи ишга тушади. Бунда автобуслар бошқа транспортлардан бутунлай ажратилган йўлда ҳаракатланади ва ҳеч қандай тирбандлик юзага келмайди.
Тошкентда замонавий дренаж тизимини ўрнатиш, йўл чети тўсиқларини янгилаш, замонавий бекат мажмуаларини ўрнатиш;
ерости ва ерусти йўл ўтказгичларини қуриш;
йўл ҳаракати иштирокчиларининг хавфсизлиги ва қулайлигини оширишга қаратилган бошқа элементларни жорий этиш кўзда тутилган.