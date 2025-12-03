https://sputniknews.uz/20251203/tashkent-tirbandliklar-ekologiya-its-53921642.html
Тошкентда тирбандлик камайиши ва экология яхшиланиши кутилмоқда - янги тизим маъқулланди
Тошкентда тирбандлик камайиши ва экология яхшиланиши кутилмоқда - янги тизим маъқулланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Тошкентда транспортни бошқаришни яхшилаш бўйича тақдимот билан танишди. Интеллектуал транспорт тизими асосида ягона бошқарув маркази ташкил этилиб, тирбандликлар, маршрутлар сунъий интеллект ёрдамида оптималлаштирилади.
2025-12-03T18:11+0500
2025-12-03T18:11+0500
2025-12-03T18:21+0500
президент
жамоат транспорти
тошкент
рақамли технологиялар
транспорт
сунъий интеллект
жамият
экология
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53920928_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_382a0233a1af80e8569e5a33843069d7.jpg
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда транспорт бошқарувини такомиллаштириш ва тирбандликларни камайтиришга қаратилган таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Қайд этилишича, аҳоли ва автомобиллар сонининг тез ўсиши, иқтисодий жараёнлар ва ҳаракат интенсивлиги шаҳар йўлларига катта юклама туширмоқда. Дунё амалиётида энг самарали ечим сифатида интеллектуал транспорт тизимлари (ITS) қўлланилади.Тақдимотда Тошкентда йўл ҳаракатини бошқаришнинг ягона марказини ташкил этиш таклиф қилинди. Марказ транспорт ва пиёда оқимларини таҳлил қилиш, моделлаштириш, ITSни жорий этиш ва бошқариш, транспорт мастер-режасини ишлаб чиқиш, электр қувватлаш инфратузилмасини ривожлантириш каби вазифаларни бажаради.Марказ:Тизим жорий этилгандан сўнг транспорт ҳаракатининг ўртача вақти, фавқулодда хизматларнинг етиб келиш вақти қисқариши, асосий йўлларда тирбандликлар ва ЙТҲлар камайиши кутилмоқда.Президент таклифларни маъқуллаб, пилот лойиҳани жорий йилнинг ўзида ишга тушириш ва 2030 йилгача уни барча ҳудудлар билан интеграция қилишни топширди.
https://sputniknews.uz/20251202/suniy-intelekt-qoidabuzarlik--aniqlash-53860903.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/03/53920928_67:0:1204:853_1920x0_80_0_0_b9f5f0246a90e768edd8cc3e421dc27d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент транспорт, интеллектуал транспорт тизими, its ўзбекистон, президент мирзиёев транспорт, йўл ҳаракатини бошқариш, тирбандликлар, сунъий интеллект транспорт, тошкент йўл ҳаракати, транспорт маркази, транспорт мастер-режа
тошкент транспорт, интеллектуал транспорт тизими, its ўзбекистон, президент мирзиёев транспорт, йўл ҳаракатини бошқариш, тирбандликлар, сунъий интеллект транспорт, тошкент йўл ҳаракати, транспорт маркази, транспорт мастер-режа
Тошкентда тирбандлик камайиши ва экология яхшиланиши кутилмоқда - янги тизим маъқулланди
18:11 03.12.2025 (янгиланди: 18:21 03.12.2025)
Тошкентда ITS жорий этилиши натижасида светофорлар адаптив бошқарилади ва тирбандликлар камаяди, шунингдек, ҳаво ифлосланиши қисқариши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 3 дек – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Тошкентда транспорт бошқарувини такомиллаштириш ва тирбандликларни камайтиришга қаратилган таклифлар билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Қайд этилишича, аҳоли ва автомобиллар сонининг тез ўсиши, иқтисодий жараёнлар ва ҳаракат интенсивлиги шаҳар йўлларига катта юклама туширмоқда. Дунё амалиётида энг самарали ечим сифатида интеллектуал транспорт тизимлари (ITS) қўлланилади.
Тақдимотда Тошкентда йўл ҳаракатини бошқаришнинг ягона марказини ташкил этиш таклиф қилинди. Марказ транспорт ва пиёда оқимларини таҳлил қилиш, моделлаштириш, ITSни жорий этиш ва бошқариш, транспорт мастер-режасини ишлаб чиқиш, электр қувватлаш инфратузилмасини ривожлантириш каби вазифаларни бажаради.
Марказ интеллектуал транспорт тизими оператори бўлиб, камералар, датчиклар ва GPS воситалари орқали маълумотларни тўплаб, сунъий интеллект ёрдамида уларни таҳлил қилади.
тирбандликларни башорат қилиш;
маршрутларни оптималлаштириш;
светофорларни адаптив бошқариш;
ЙТҲларда фавқулодда хизматларни тез жалб этиш
имконини беради.
Тизим жорий этилгандан сўнг транспорт ҳаракатининг ўртача вақти, фавқулодда хизматларнинг етиб келиш вақти қисқариши, асосий йўлларда тирбандликлар ва ЙТҲлар камайиши кутилмоқда.
Президент таклифларни маъқуллаб, пилот лойиҳани жорий йилнинг ўзида ишга тушириш ва 2030 йилгача уни барча ҳудудлар билан интеграция қилишни топширди.