Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260625/qurilish-materiallar-eksport-reja-58594620.html
Қурилиш материаллари соҳасида экспортни 1,5 млрд долларгача етказиш режалаштирилмоқда
Қурилиш материаллари соҳасида экспортни 1,5 млрд долларгача етказиш режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Президент Шавкат Мирзиёев видеоселекторда қурилиш материаллари соҳасида энергия тежамкор уйлар қуриш, экспортни ошириш ва корхоналарни модернизация қилиш бўйича вазифалар белгилади.
2026-06-25T15:16+0500
2026-06-25T15:16+0500
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
қурилиш
инвестиция
яшил энергия
экспорт
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/616/37/6163794_0:390:4160:2730_1920x0_80_0_0_6f9ebe307e33b83001727d241a98db90.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселекторда қурилиш материаллари тармоғида энергия тежамкорлик, экспорт ва корхоналарни модернизация қилиш масалалари муҳокама қилинди.Қайд этилишича, хонадонларни иситишга иқтисодиётдаги жами газ истеъмолининг 20 фоизи, электр энергиясининг 11 фоизи сарфланмоқда. Агар уй фасади ва том қисми иссиқлик сақловчи материаллар билан қопланса, энергия тежамкор ойна ўрнатилса, энергия сарфи 30 фоизгача камаяди.Бу борада Қамаши туманида Франция ва Буюк Британия компаниялари ишлаб чиққан ёндашув асосида 4 минг хонадонли “Янги Ўзбекистон” массиви қурилмоқда. Ҳокимларга Қамаши тажрибасини ўрганиш топширилди. Жорий йил “Янги Ўзбекистон” қиёфаси олиб кириладиган 33 та туман ва шаҳарда кўп қаватли уйлар шу ёндашув асосида қурилади.Йиғилишда қўшни давлатлар йилига 13 миллиард долларлик қурилиш материалларини импорт қилаётгани, Марказий Осиё бозорларига экспортни қўшимча 440 миллион долларга ошириш имконияти борлиги таъкидланди. Шу мақсадда Боку, Тбилиси, Москва, Остона ва Бишкекда намунали энергия тежамкор уй моделларини қуриб, роад-шоу ўтказиш топширилди.Бу йил 38 та йирик корхонада энергия тежамкор технологияларни жорий этиб, 400 миллион киловатт-соат электрни иқтисод қилиш зарурлиги қайд этилди.Шунингдек, инвесторларни оддий маҳсулотларни кўпайтиришга эмас, юқори қўшилган қиймат берадиган лойиҳаларга жалб қилиш кераклиги таъкидланди. Жорий йил соҳада:— 11 миллиард долларлик 900 дан зиёд янги лойиҳани бошлаш;— 3,2 миллиард долларлик 622 та лойиҳани ишга тушириш;— 21 мингта янги иш ўрни яратиш;— экспортни 1,5 миллиард долларга етказиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20251229/infratuzilma-loyiha-yashil-texnologiyalar-54531380.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/616/37/6163794_0:0:4160:3120_1920x0_80_0_0_bd48e95b7a418ca53d52c2a706721a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, қурилиш, инвестиция, яшил энергия, экспорт, иқтисод
шавкат мирзиёев, ўзбекистон, қурилиш, инвестиция, яшил энергия, экспорт, иқтисод

Қурилиш материаллари соҳасида экспортни 1,5 млрд долларгача етказиш режалаштирилмоқда

15:16 25.06.2026
© Пресс-служба Государственного комитета по инвестициямНа территории свободной экономической зоны "Ангрен" введен в эксплуатацию завод про производству керамической плитки
На территории свободной экономической зоны Ангрен введен в эксплуатацию завод про производству керамической плитки - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© Пресс-служба Государственного комитета по инвестициям
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёев қурилиш материаллари соҳасида энергия тежамкор уйлар, экспортни ошириш ва корхоналарни модернизация қилиш бўйича вазифалар белгилади.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселекторда қурилиш материаллари тармоғида энергия тежамкорлик, экспорт ва корхоналарни модернизация қилиш масалалари муҳокама қилинди.
Қайд этилишича, хонадонларни иситишга иқтисодиётдаги жами газ истеъмолининг 20 фоизи, электр энергиясининг 11 фоизи сарфланмоқда. Агар уй фасади ва том қисми иссиқлик сақловчи материаллар билан қопланса, энергия тежамкор ойна ўрнатилса, энергия сарфи 30 фоизгача камаяди.
Бу борада Қамаши туманида Франция ва Буюк Британия компаниялари ишлаб чиққан ёндашув асосида 4 минг хонадонли “Янги Ўзбекистон” массиви қурилмоқда.
Лойиҳада маҳаллий энергия тежамкор маҳсулотлар ишлатилади, таннарх камида 20 фоизга арзонлашади, иситиш ва совитиш харажатлари 30 фоизга қисқаради.
Ҳокимларга Қамаши тажрибасини ўрганиш топширилди. Жорий йил “Янги Ўзбекистон” қиёфаси олиб кириладиган 33 та туман ва шаҳарда кўп қаватли уйлар шу ёндашув асосида қурилади.
Йиғилишда қўшни давлатлар йилига 13 миллиард долларлик қурилиш материалларини импорт қилаётгани, Марказий Осиё бозорларига экспортни қўшимча 440 миллион долларга ошириш имконияти борлиги таъкидланди. Шу мақсадда Боку, Тбилиси, Москва, Остона ва Бишкекда намунали энергия тежамкор уй моделларини қуриб, роад-шоу ўтказиш топширилди.
Бу йил 38 та йирик корхонада энергия тежамкор технологияларни жорий этиб, 400 миллион киловатт-соат электрни иқтисод қилиш зарурлиги қайд этилди.
Шунингдек, инвесторларни оддий маҳсулотларни кўпайтиришга эмас, юқори қўшилган қиймат берадиган лойиҳаларга жалб қилиш кераклиги таъкидланди.
Йил якунигача паст қувватда ишлаётган камида 50 та қурилиш материаллари корхонасига инвестор олиб келиш топширилди.
Жорий йил соҳада:
— 11 миллиард долларлик 900 дан зиёд янги лойиҳани бошлаш;
— 3,2 миллиард долларлик 622 та лойиҳани ишга тушириш;
— 21 мингта янги иш ўрни яратиш;
— экспортни 1,5 миллиард долларга етказиш режалаштирилган.
В Ташкенте открылась автобусная остановка, работающая на солнечных батареях. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.12.2025
Инфратузилма лойиҳаларида “яшил” технологиялар жорий этилади
29 Декабр 2025, 15:25
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0