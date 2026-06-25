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https://sputniknews.uz/20260625/moodys-uzbekistan-reyting-oshirish-58598093.html
Moody’s Ўзбекистон рейтингини оширди: бу мамлакатга нима беради
Moody’s Ўзбекистон рейтингини оширди: бу мамлакатга нима беради
Sputnik Ўзбекистон
Moody’s Ratings Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини Ba3дан Ba2га кўтарди ва прогнозни “барқарор” деб белгилади. Бу мамлакатнинг халқаро молия бозорларидаги ишончлилигини ошириши мумкин.
2026-06-25T18:06+0500
2026-06-25T18:06+0500
рейтинг
иқтисод
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ўзбекистон
кредит
инвестиция
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ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Нуфузли "Moody’s Ratings" халқаро агентлиги Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини Ba3 даражасидан Ba2 даражасига кўтарди. Рейтинг бўйича прогноз “барқарор” деб белгиланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Агентликнинг баҳолашича, рейтингнинг оширилиши мамлакатда институционал ва бошқарув сифати изчил яхшиланаётгани, шунингдек, иқтисодий ва фискал кўрсаткичлар мустаҳкамланаётгани билан боғлиқ.Бу Ўзбекистонга нима беради?Суверен кредит рейтингининг ошиши мамлакатнинг халқаро молия бозорларидаги ишончлилигини кучайтиради. Оддий қилиб айтганда, хорижий инвесторлар ва кредиторлар Ўзбекистонни қарз мажбуриятларини бажариш қобилияти юқорироқ давлат сифатида баҳолай бошлайди.Бу келгусида давлат ва йирик компаниялар учун ташқи молия ресурсларини нисбатан қулай шартларда жалб қилиш имкониятини ошириши мумкин. Шунингдек, рейтингнинг яхшиланиши мамлакатга инвестиция киритишдаги хавфлар пасайгани ҳақида халқаро бозорларга ижобий сигнал беради.Шу билан бирга, Ba2 рейтинги ҳали инвестицион даража ҳисобланмайди. Бироқ у Ba3 га нисбатан юқорироқ босқич бўлиб, Ўзбекистоннинг кредит профили яхшиланаётганини кўрсатади.
https://sputniknews.uz/20260604/fitch-uzbekistan-58068358.html
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рейтинг, иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ўзбекистон, кредит, инвестиция
рейтинг, иқтисод, инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги, ўзбекистон, кредит, инвестиция

Moody’s Ўзбекистон рейтингини оширди: бу мамлакатга нима беради

18:06 25.06.2026
© AP Photo / Mark LennihanMoody's Ratings
Moody's Ratings - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Mark Lennihan
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Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтинги "Ba3"дан "Ba2"га кўтарилди. Агентлик буни бошқарув сифати ва иқтисодий кўрсаткичлар яхшиланиши билан изоҳлади.
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Нуфузли "Moody’s Ratings" халқаро агентлиги Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини Ba3 даражасидан Ba2 даражасига кўтарди. Рейтинг бўйича прогноз “барқарор” деб белгиланди. Бу ҳақда Инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Агентликнинг баҳолашича, рейтингнинг оширилиши мамлакатда институционал ва бошқарув сифати изчил яхшиланаётгани, шунингдек, иқтисодий ва фискал кўрсаткичлар мустаҳкамланаётгани билан боғлиқ.
“Барқарор” прогноз эса Moody’s Ўзбекистон кредит профилига таъсир этувчи хатарларни ҳозирги Ba2 даражасида мувозанатланган деб баҳолаётганини англатади.
Бу Ўзбекистонга нима беради?
Суверен кредит рейтингининг ошиши мамлакатнинг халқаро молия бозорларидаги ишончлилигини кучайтиради. Оддий қилиб айтганда, хорижий инвесторлар ва кредиторлар Ўзбекистонни қарз мажбуриятларини бажариш қобилияти юқорироқ давлат сифатида баҳолай бошлайди.
Бу келгусида давлат ва йирик компаниялар учун ташқи молия ресурсларини нисбатан қулай шартларда жалб қилиш имкониятини ошириши мумкин. Шунингдек, рейтингнинг яхшиланиши мамлакатга инвестиция киритишдаги хавфлар пасайгани ҳақида халқаро бозорларга ижобий сигнал беради.
Шу билан бирга, Ba2 рейтинги ҳали инвестицион даража ҳисобланмайди. Бироқ у Ba3 га нисбатан юқорироқ босқич бўлиб, Ўзбекистоннинг кредит профили яхшиланаётганини кўрсатади.
Логотип агентства Fitch Ratings - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.06.2026
"Fitch" Ўзбекистон рейтинги прогнозини яхшилади — ташқи қарз арзонлашиши мумкин
4 Июн, 10:41
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