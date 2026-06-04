https://sputniknews.uz/20260604/fitch-uzbekistan-58068358.html
"Fitch" Ўзбекистон рейтинги прогнозини яхшилади — ташқи қарз арзонлашиши мумкин
"Fitch" Ўзбекистон рейтинги прогнозини яхшилади — ташқи қарз арзонлашиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Fitch Ўзбекистоннинг суверен кредит рейтингини “BB” даражасида тасдиқлаб, прогнозни “барқарор”дан “ижобий”га ўзгартирди. Бу мамлакатнинг инвестициявий рейтингга яқинлашиши учун муҳим сигнал ҳисобланади.
2026-06-04T10:41+0500
2026-06-04T10:41+0500
2026-06-04T10:42+0500
иқтисод
яим
савдо
ташқи қарз
инвестиция
инвестор
рейтинг
ўзбекистон
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ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. "Fitch Ratings" халқаро агентлиги Ўзбекистоннинг узоқ муддатли суверен кредит рейтингини “BB” даражасида тасдиқлаб, прогнозни “барқарор”дан “ижобий”га ўзгартирди. Бу ҳақда агентлик 3 июнь куни эълон қилган ҳисоботида маълум қилди.Бу рейтингнинг ўзи ошганини англатмайди. Яъни Ўзбекистон ҳозирча аввалгидек “BB” даражасида қолмоқда. Аммо прогнознинг “ижобий”га ўзгариши "Fitch" кейинги баҳолашларда мамлакат рейтингини яна бир поғона — “BB+”га кўтариши мумкинлигини билдиради.Бу Ўзбекистонга нима беради? Биринчидан, халқаро инвесторлар учун мамлакатнинг молиявий ишончлилиги ҳақида ижобий сигнал шаклланади. Иккинчидан, келажакда давлат, банклар ва йирик компаниялар ташқи бозордан қарз жалб қилганда фоиз ставкалари пастроқ бўлиши мумкин. Шу билан бирга, “BB” ҳали инвестициявий даража эмас. Ўзбекистон инвестициявий рейтингга чиқиши учун камида икки поғона юқорилаши керак: аввал “BB+”, кейин “BBB-”."Fitch" шкаласида Ўзбекистон ҳозир Грузия каби “BB” даражасидаги мамлакатлар қаторида турибди. Бир поғона юқори — “BB+” даражасида Марокаш, Шимолий Македония, Сербия, Парагвай ва Вьетнам каби мамлакатлар бор. Шу билан бирга, агентлик бир қатор хавфларни ҳам қайд этган. Жумладан, пул ўтказмалари қисқариши, хомашё нархларининг пасайиши, ташқи савдо тақчиллигининг кенгайиши, бюджет интизоми заифлашиши ёки ислоҳотлар суръати пасайиши мамлакат кредит рейтингига салбий таъсир қилиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260518/uzbekistan-kompaniyalar-ulushlar-investorlar-taklif-57652694.html
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иқтисод, яим, савдо, ташқи қарз, инвестиция, инвестор, рейтинг, ўзбекистон
иқтисод, яим, савдо, ташқи қарз, инвестиция, инвестор, рейтинг, ўзбекистон
"Fitch" Ўзбекистон рейтинги прогнозини яхшилади — ташқи қарз арзонлашиши мумкин
10:41 04.06.2026 (янгиланди: 10:42 04.06.2026)
Рейтинг ўзгармади, аммо “ижобий” прогноз Ўзбекистон учун қарз жалб қилиш шароитлари яхшиланиши ва инвесторлар ишончи ошишига сигнал беради.
ТОШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. "
Fitch Ratings" халқаро агентлиги Ўзбекистоннинг узоқ муддатли суверен кредит рейтингини “BB” даражасида тасдиқлаб, прогнозни “барқарор”дан “ижобий”га ўзгартирди. Бу ҳақда агентлик 3 июнь куни эълон қилган ҳисоботида маълум қилди
.
Бу рейтингнинг ўзи ошганини англатмайди. Яъни Ўзбекистон ҳозирча аввалгидек “BB” даражасида қолмоқда. Аммо прогнознинг “ижобий”га ўзгариши "Fitch" кейинги баҳолашларда мамлакат рейтингини яна бир поғона — “BB+”га кўтариши мумкинлигини билдиради.
Агентлик қарорига Ўзбекистонда иқтисодий ислоҳотлар давом этаётгани, макроиқтисодий барқарорлик кучайгани, хусусийлаштириш жараёнлари, энергетика субсидияларини қисқартириш ва инфляцияни нишонлаш режимига ўтиш каби омиллар таъсир қилган.
Бу Ўзбекистонга нима беради? Биринчидан, халқаро инвесторлар учун мамлакатнинг молиявий ишончлилиги ҳақида ижобий сигнал шаклланади. Иккинчидан, келажакда давлат, банклар ва йирик компаниялар ташқи бозордан қарз жалб қилганда фоиз ставкалари пастроқ бўлиши мумкин.
Шу билан бирга, “BB” ҳали инвестициявий даража эмас. Ўзбекистон инвестициявий рейтингга чиқиши учун камида икки поғона юқорилаши керак: аввал “BB+”, кейин “BBB-”.
"Fitch" шкаласида Ўзбекистон ҳозир Грузия каби “BB” даражасидаги мамлакатлар қаторида турибди.
Бир поғона юқори — “BB+” даражасида Марокаш, Шимолий Македония, Сербия, Парагвай ва Вьетнам каби мамлакатлар бор.
"Fitch" баҳосига кўра, Ўзбекистон рейтинги ошиши учун ислоҳотлар изчил давом этиши, давлат қарзи назоратда сақланиши, макроиқтисодий барқарорлик мустаҳкамланиши ва бошқарув сифати яхшиланиши муҳим.
Шу билан бирга, агентлик бир қатор хавфларни ҳам қайд этган. Жумладан, пул ўтказмалари қисқариши, хомашё нархларининг пасайиши, ташқи савдо тақчиллигининг кенгайиши, бюджет интизоми заифлашиши ёки ислоҳотлар суръати пасайиши мамлакат кредит рейтингига салбий таъсир қилиши мумкин.