Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260625/apple-vk-ilovalar-ochirish-raqamli-terrorizm-58599446.html
Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди
Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди
Sputnik Ўзбекистон
Apple бир қатор VK иловаларини App Store’дан олиб ташлади. Россияда бу қарор фойдаланувчиларнинг алоқа, мессенжер, видео ва таълим сервисларига киришини чеклаш сифатида баҳоланмоқда.
2026-06-25T19:22+0500
2026-06-25T19:22+0500
рақамли технологиялар
дунё янгиликлари
россия
ижтимоий тармоқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24500387_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34826e661201a6fbefe9ddaf83d82764.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Экспертлар "Apple" компанияси томонидан Россия иловаларини "App Store"дан ўчириш ва аллақачон ўрнатилган айрим иловалар учун push-билдиришномалар ишида чекловлар юзага келишини “рақамли терроризм” деб баҳоламоқда.Гап, хусусан, VK экотизимига кирувчи сервислар ҳақида бормоқда. "Apple" бир қатор VK иловаларини "App Store"дан олиб ташлаган. Компания эса бу қарор олдиндан огоҳлантиришсиз ва изоҳсиз қабул қилинганини билдирган.Россия Рақамли технологиялар вазирлиги ҳам бундай қарорлар одамларни яқинлари билан алоқада бўлиш ва тезкор маълумот, жумладан хавф ҳақидаги огоҳлантиришларни олиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлаган.VK матбуот хизматига кўра, "App Store"дан ўчирилган иловалар аввал ўрнатилган қурилмаларда ишлашда давом этади. "Android" қурилмаларида эса VK сервислари тўлиқ ҳажмда, жумладан, билдиришномалар ва янгиланишлар билан ишлашда давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260603/google-aktivlar-belgium-russia-58056217.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24500387_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_887634451790a1b294f4d8995f68d775.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
рақамли технологиялар, дунё янгиликлари, россия, ижтимоий тармоқ
рақамли технологиялар, дунё янгиликлари, россия, ижтимоий тармоқ

Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди

19:22 25.06.2026
© Sputnik / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети ВКонтакте на экране телефона.
Приложение социальной сети ВКонтакте на экране телефона. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Oбуна бўлиш
Экспертлар ва расмийлар буни фойдаланувчиларнинг имкониятларини чеклаш деб баҳоламоқда
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Экспертлар "Apple" компанияси томонидан Россия иловаларини "App Store"дан ўчириш ва аллақачон ўрнатилган айрим иловалар учун push-билдиришномалар ишида чекловлар юзага келишини “рақамли терроризм” деб баҳоламоқда.
Гап, хусусан, VK экотизимига кирувчи сервислар ҳақида бормоқда. "Apple" бир қатор VK иловаларини "App Store"дан олиб ташлаган. Компания эса бу қарор олдиндан огоҳлантиришсиз ва изоҳсиз қабул қилинганини билдирган.

VKга кўра, "Apple" компаниясининг ҳаракатлари Россия фойдаланувчиларининг ҳар куни ўн миллионлаб одамлар ишлатадиган ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар, видео платформалар, почта ва таълим сервисларига киришини чеклайди.

Россия Рақамли технологиялар вазирлиги ҳам бундай қарорлар одамларни яқинлари билан алоқада бўлиш ва тезкор маълумот, жумладан хавф ҳақидаги огоҳлантиришларни олиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлаган.
VK матбуот хизматига кўра, "App Store"дан ўчирилган иловалар аввал ўрнатилган қурилмаларда ишлашда давом этади. "Android" қурилмаларида эса VK сервислари тўлиқ ҳажмда, жумладан, билдиришномалар ва янгиланишлар билан ишлашда давом этмоқда.
Логотип компании Google, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.06.2026
"Google" активлари Бельгияда Россия суди қарори бўйича хатланди
3 Июн, 14:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0