https://sputniknews.uz/20260625/apple-vk-ilovalar-ochirish-raqamli-terrorizm-58599446.html
Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди
Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди
Sputnik Ўзбекистон
Apple бир қатор VK иловаларини App Store’дан олиб ташлади. Россияда бу қарор фойдаланувчиларнинг алоқа, мессенжер, видео ва таълим сервисларига киришини чеклаш сифатида баҳоланмоқда.
2026-06-25T19:22+0500
2026-06-25T19:22+0500
2026-06-25T19:22+0500
рақамли технологиялар
дунё янгиликлари
россия
ижтимоий тармоқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24500387_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_34826e661201a6fbefe9ddaf83d82764.jpg
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Экспертлар "Apple" компанияси томонидан Россия иловаларини "App Store"дан ўчириш ва аллақачон ўрнатилган айрим иловалар учун push-билдиришномалар ишида чекловлар юзага келишини “рақамли терроризм” деб баҳоламоқда.Гап, хусусан, VK экотизимига кирувчи сервислар ҳақида бормоқда. "Apple" бир қатор VK иловаларини "App Store"дан олиб ташлаган. Компания эса бу қарор олдиндан огоҳлантиришсиз ва изоҳсиз қабул қилинганини билдирган.Россия Рақамли технологиялар вазирлиги ҳам бундай қарорлар одамларни яқинлари билан алоқада бўлиш ва тезкор маълумот, жумладан хавф ҳақидаги огоҳлантиришларни олиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлаган.VK матбуот хизматига кўра, "App Store"дан ўчирилган иловалар аввал ўрнатилган қурилмаларда ишлашда давом этади. "Android" қурилмаларида эса VK сервислари тўлиқ ҳажмда, жумладан, билдиришномалар ва янгиланишлар билан ишлашда давом этмоқда.
https://sputniknews.uz/20260603/google-aktivlar-belgium-russia-58056217.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/0c/24500387_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_887634451790a1b294f4d8995f68d775.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рақамли технологиялар, дунё янгиликлари, россия, ижтимоий тармоқ
рақамли технологиялар, дунё янгиликлари, россия, ижтимоий тармоқ
Apple компаниясининг VK иловаларини ўчириб ташлаши “рақамли терроризм” деб баҳоланди
Экспертлар ва расмийлар буни фойдаланувчиларнинг имкониятларини чеклаш деб баҳоламоқда
ТОШКЕНТ, 25 июн — Sputnik.
Экспертлар "Apple" компанияси томонидан Россия иловаларини "App Store"дан ўчириш ва аллақачон ўрнатилган айрим иловалар учун push-билдиришномалар ишида чекловлар юзага келишини “рақамли терроризм” деб баҳоламоқда
.
Гап, хусусан, VK экотизимига кирувчи сервислар ҳақида бормоқда. "Apple" бир қатор VK иловаларини "App Store"дан олиб ташлаган. Компания эса бу қарор олдиндан огоҳлантиришсиз ва изоҳсиз қабул қилинганини билдирган.
VKга кўра, "Apple" компаниясининг ҳаракатлари Россия фойдаланувчиларининг ҳар куни ўн миллионлаб одамлар ишлатадиган ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар, видео платформалар, почта ва таълим сервисларига киришини чеклайди.
Россия Рақамли технологиялар вазирлиги ҳам бундай қарорлар одамларни яқинлари билан алоқада бўлиш ва тезкор маълумот, жумладан хавф ҳақидаги огоҳлантиришларни олиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкинлигини таъкидлаган.
VK матбуот хизматига кўра, "App Store"дан ўчирилган иловалар аввал ўрнатилган қурилмаларда ишлашда давом этади. "Android" қурилмаларида эса VK сервислари тўлиқ ҳажмда, жумладан, билдиришномалар ва янгиланишлар билан ишлашда давом этмоқда.