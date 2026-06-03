https://sputniknews.uz/20260603/google-aktivlar-belgium-russia-58056217.html
"Google" активлари Бельгияда Россия суди қарори бўйича хатланди
"Google" активлари Бельгияда Россия суди қарори бўйича хатланди
Sputnik Ўзбекистон
Бельгия суди Россиянинг банкрот бўлган Google МЧЖси аризаси асосида Google Belgiumнинг 115 млн евролик мулкига хатлов қўйди. Компания дунёнинг ўндан ортиқ мамлакатида Россия суд қарорларини ижро эттиришга уринмоқда.
2026-06-03T14:58+0500
2026-06-03T14:58+0500
2026-06-03T14:58+0500
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ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Бельгия суди "Google Belgium" компаниясининг 115 миллион евро, яъни тахминан 10 млрд рубллик мол-мулкини хатловга олди. Бу Россиянинг банкротлик жараёнидаги "Гугл" МЧЖси аризаси асосида амалга оширилди, деб ёзмоқда “Ведомости”.Гап Москва арбитраж судининг "Google" корпорацияси тузилмаларидан маблағларни ундириш ҳақидаги қарорини ижро этиш ҳақида кетмоқда. Россия суди версиясига кўра, "Гугл" МЧЖдан дивидендлар компания банкротлик жараёни бошланишидан олдин чиқарилган."Google Belgium" мулкига хатлов эҳтиёт чораси сифатида қўйилди. Россия томони вакилларига кўра, бу суд жараёни якунлангунга қадар Бельгиядаги бўлинмани қайта ташкил этиш ёки банкротликка олиб боришга уринишларнинг олдини олиши керак.“Ведомости”га кўра, Россиянинг "Гугл" МЧЖси дунёнинг ўндан ортиқ мамлакатида Россия суд қарорларини тан олиш ва ижро этиш тартиб-таомилларини бошлаган. 1 июнь куни Мадрид биринчи инстанция суди ҳам Россия компанияси танлов бошқарувчисининг аризасини кўриб чиқиш бўйича ўз юрисдикциясини тасдиқлаган.Иш бўйича кейинги босқичда Бельгия суди "Гугл" МЧЖ талабларини мазмунан кўриб чиқади. "Google Belgium" ва "Google International LLC" хатлов устидан шикоят қилиши мумкин.Аввалроқ, 2025 йил декабрида Париж суди "Google France" акцияларига хатлов қўйиш ҳақида қарор чиқарган. Ўша йил октябрида Жанубий Африка Республикаси Олий суди ҳам шунга ўхшаш қарор қабул қилган.
https://sputniknews.uz/20251213/evropa-ittifoqi-rossiya-aktivlarini-cheksiz-muzlatdi--bu-qanday-oqibatlarga-olib-keladi-54154473.html
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дунё янгиликлари, рақамли технологиялар, суд, франция, жанубий африка республикаси (жар), испания, дунёда
дунё янгиликлари, рақамли технологиялар, суд, франция, жанубий африка республикаси (жар), испания, дунёда
"Google" активлари Бельгияда Россия суди қарори бўйича хатланди
Бельгия суди Россиянинг "Гугл" МЧЖси аризаси асосида "Google" активларини хатловга олди. Аввал Франция ва ЖАРда ҳам шундай қарорлар қабул қилинган.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Бельгия суди "Google Belgium" компаниясининг 115 миллион евро, яъни тахминан 10 млрд рубллик мол-мулкини хатловга олди. Бу Россиянинг банкротлик жараёнидаги "Гугл" МЧЖси аризаси асосида амалга оширилди, деб ёзмоқда
“Ведомости”.
Гап Москва арбитраж судининг "Google" корпорацияси тузилмаларидан маблағларни ундириш ҳақидаги қарорини ижро этиш ҳақида кетмоқда. Россия суди версиясига кўра, "Гугл" МЧЖдан дивидендлар компания банкротлик жараёни бошланишидан олдин чиқарилган.
Москва суди бу тўловлар кредиторлар билан ҳисоб-китоб қилишдан бўйин товлаш мақсадида амалга оширилган, деган хулосага келган.
"Google Belgium" мулкига хатлов эҳтиёт чораси сифатида қўйилди. Россия томони вакилларига кўра, бу суд жараёни якунлангунга қадар Бельгиядаги бўлинмани қайта ташкил этиш ёки банкротликка олиб боришга уринишларнинг олдини олиши керак.
“Ведомости”га кўра, Россиянинг "Гугл" МЧЖси дунёнинг ўндан ортиқ мамлакатида Россия суд қарорларини тан олиш ва ижро этиш тартиб-таомилларини бошлаган. 1 июнь куни Мадрид биринчи инстанция суди ҳам Россия компанияси танлов бошқарувчисининг аризасини кўриб чиқиш бўйича ўз юрисдикциясини тасдиқлаган.
Иш бўйича кейинги босқичда Бельгия суди "Гугл" МЧЖ талабларини мазмунан кўриб чиқади. "Google Belgium" ва "Google International LLC" хатлов устидан шикоят қилиши мумкин.
Агар Бельгия суди Россия суди қарорини тан олса, ундирув хатланган активларга қаратилиши ва олинган маблағлар Россиядаги "Гугл" МЧЖ кредиторлари билан ҳисоб-китобларга йўналтирилиши мумкин.
Аввалроқ, 2025 йил декабрида Париж суди "Google France" акцияларига хатлов қўйиш ҳақида қарор чиқарган. Ўша йил октябрида Жанубий Африка Республикаси Олий суди ҳам шунга ўхшаш қарор қабул қилган.