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https://sputniknews.uz/20260624/uzbekistan-ethiopia-elchi-58562008.html
Ўзбекистоннинг Эфиопиядаги биринчи элчиси ишонч ёрлиқларини топширди
Ўзбекистоннинг Эфиопиядаги биринчи элчиси ишонч ёрлиқларини топширди
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Маросим доирасида томонлар Ўзбекистон ва Эфиопия ўртасидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди. Эфиопия раҳбари икки томонлама муносабатларни янада ривожлантиришга ишонч билдирди.
2026-06-24T11:54+0500
2026-06-24T11:59+0500
дипломатик муносабатлар
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистоннинг Эфиопиядаги биринчи элчиси Ашраф Ходжаев Эфиопия Федератив Демократик Республикаси президенти Тайе Ацке-Селассиега ишонч ёрлиқларини топширди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Ишонч ёрлиқларини топшириш маросими доирасида бўлиб ўтган суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.Ашраф Ходжаев Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг саломи ва эзгу тилакларини етказар экан, Тошкент ўзаро манфаатли иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришга тайёрлигини таъкидлади.Ўз навбатида, Тайе Ацке-Селассие ҳам Шавкат Мирзиёевга самимий тилакларини йўллаб, икки давлат ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича саъй-ҳаракатларни юқори баҳолади.Маълумот учун, Ўзбекистон ва Эфиопия ўртасида дипломатик муносабатлар 1996 йил 15 июлда ўрнатилган.Ашраф Ходжаев 2024 йилдан буён Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси сифатида фаолият юритмоқда. У Эфиопияда ўриндошлик асосида аккредитация қилинган.
https://sputniknews.uz/20251215/vatican-elchi-rim-papa-ishonch-yorliq-54186843.html
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дипломатик муносабатлар, элчи, сиёсат, эфиопия, ўзбекистон
дипломатик муносабатлар, элчи, сиёсат, эфиопия, ўзбекистон

Ўзбекистоннинг Эфиопиядаги биринчи элчиси ишонч ёрлиқларини топширди

11:54 24.06.2026 (янгиланди: 11:59 24.06.2026)
© Информационное агентство ДунёПервый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии
Первый посол Узбекистана вручил верительные грамоты Президенту Эфиопии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
© Информационное агентство Дунё
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Ўзбекистоннинг Африкадаги энг йирик давлатлардан бири — Эфиопиядаги биринчи элчиси Ашраф Ходжаев Эфиопия президентига ишонч ёрлиқларини топширди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистоннинг Эфиопиядаги биринчи элчиси Ашраф Ходжаев Эфиопия Федератив Демократик Республикаси президенти Тайе Ацке-Селассиега ишонч ёрлиқларини топширди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.
Ишонч ёрлиқларини топшириш маросими доирасида бўлиб ўтган суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.

Эфиопия президенти Ўзбекистоннинг ўз мамлакатидаги биринчи элчиси тайинланганини олқишлаб, икки томонлама муносабатлар ва амалий ҳамкорлик изчил кенгайишига ишонч билдирди.

Ашраф Ходжаев Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг саломи ва эзгу тилакларини етказар экан, Тошкент ўзаро манфаатли иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантиришга тайёрлигини таъкидлади.
Ўз навбатида, Тайе Ацке-Селассие ҳам Шавкат Мирзиёевга самимий тилакларини йўллаб, икки давлат ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлаш бўйича саъй-ҳаракатларни юқори баҳолади.
Маълумот учун, Ўзбекистон ва Эфиопия ўртасида дипломатик муносабатлар 1996 йил 15 июлда ўрнатилган.
Ашраф Ходжаев 2024 йилдан буён Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси сифатида фаолият юритмоқда. У Эфиопияда ўриндошлик асосида аккредитация қилинган.
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