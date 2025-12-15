https://sputniknews.uz/20251215/vatican-elchi-rim-papa-ishonch-yorliq-54186843.html
Ватиканда Ўзбекистон элчиси Рим папасига ишонч ёрлиқларини топширди
Ватиканда Ўзбекистон элчиси Рим папасига ишонч ёрлиқларини топширди
18:31 15.12.2025 (янгиланди: 18:36 15.12.2025)
Учрашув якунида Рим папаси Лев XIV ўзбек халқининг гуллаб-яшнаши учун ибодат қилишини таъкидлаб, Ўзбекистон ва Ватикан ўртасидаги дўстлик янада мустаҳкамланишини тилади.
ТОШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Ватиканнинг Ҳаворийлар саройида Ўзбекистоннинг Испаниядаги элчиси Фаррух Турсунов Рим папаси Лев XIV га ишонч ёрлиқларини топширди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди
.
Маросим чоғида элчи Ўзбекистон президенти номидан Рим папасига самимий салом ва эзгу тилакларни етказди.
Рим папаси Лев XIV, ўз навбатида, Ўзбекистон президенти ва халқига чуқур ҳурмат-эҳтиромини изҳор этиб, Ўзбекистон ва Ватикан ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилганига 33 йил тўлганини қайд этди.
У ушбу давр мобайнида турли миллат ва дин вакиллари ўртасида дўстлик ва ўзаро англашувни мустаҳкамлашга қаратилган ҳамкорлик шаклланганини таъкидлади.
Шунингдек, Рим папаси Самарқанднинг Шарқ ва Ғарбни боғлаган фалсафий ва диний тафаккур маркази сифатидаги аҳамиятига эътибор қаратди ҳамда Ўзбекистоннинг динлараро тотувлик ва бағрикенгликни илгари суриш борасидаги халқаро ташаббусларини қўллаб-қувватлашини алоҳида қайд этди.
Маълумот учун, Фаррух Турсунов Ўзбекистоннинг Испаниядаги ҳамда ўриндошлик асосида Андоррадаги элчиси ҳисобланади.