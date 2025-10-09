https://sputniknews.uz/20251009/uzbekistan-elchi-iroq-prezident-yorliq-52577975.html
Ўзбекистон элчиси Ироқ президентига ишонч ёрлиқларини топширди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон элчиси Аюбхон Юнусов Ироқ Президенти Абдуллатиф Рашидга ишонч ёрлиқларини топширди. Суҳбатда икки мамлакат муносабатларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
2025-10-09T17:38+0500
2025-10-09T17:38+0500
2025-10-09T17:38+0500
сиёсат
ўзбекистон
ироқ
элчи
ТОШКЕНТ, 9 окт – Sputnik. Ўзбекистон элчиси Аюбхон Юнусов Ироқ президенти Абдуллатиф Рашидга ишонч ёрлиқларини топширди. Бу ҳақда "Дунё" ахборот агентлиги хабар берди.Маросим доирасида бўлиб ўтган суҳбат чоғида Ироқ президенти Ўзбекистоннинг Ироқдаги элчиси этиб тайинланганидан мамнунлигини билдириб, дипломатга масъулиятли фаолиятида катта муваффақиятлар тилади. Эслатиб ўтамиз, Аюбхон Юнусов Тошкент ислом институти, "Ал-Азҳар" университети (Миср), Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, Тошкент юридик институтини тамомлаган. Юридик фанлар номзоди. 2003 йилдан буён ТИВ тизимида турли лавозимларда фаолият юритиб келмоқда.
ўзбекистон
ироқ
аюбхон юнусов, ироқ, абдуллатиф рашид, элчи, ўзбекистон элчихонаси, дипломатия, ишонч ёрлиқлари, тив, халқаро муносабатлар, багдад, боғдод
