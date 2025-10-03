Ўзбекистон
Ўзбекистон ЖАРда илк элчисини тайинлади
Ўзбекистон ЖАРда илк элчисини тайинлади
Жанубий Африка Республикасида Ўзбекистоннинг илк элчиси фаолиятини бошлади. Ашраф Хўжаев президент Сирил Рамафосага ишонч ёрлиғини топширди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Жанубий Африка Республикасида (ЖАР) Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолиятини бошлади. Ушбу лавозимга Ашраф Хўжаев тайинланди. Бу ҳақда ЖАР президенти X ижтимоий тармоғида маълум қилди.Шу билан икки давлат ўртасидаги дипломатик алоқаларда янги босқич бошланди.Бундан аввал Ашраф Хўжаев Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси лавозимида фаолият юритган.
Ўзбекистон ЖАРда илк элчисини тайинлади

13:10 03.10.2025 (янгиланди: 15:08 03.10.2025)
Oбуна бўлиш
ЖАРда Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолият бошлади. Ашраф Хўжаев президент Сирил Рамафосага ишонч ёрлиғини топширди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Жанубий Африка Республикасида (ЖАР) Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолиятини бошлади. Ушбу лавозимга Ашраф Хўжаев тайинланди. Бу ҳақда ЖАР президенти X ижтимоий тармоғида маълум қилди.
“Президент Жаноби Олийлари Сирил Рамафоса Преториядаги Сефако Макгатҳо Президент меҳмонхонасида бўлиб ўтган ишонч ёрлиқларини топшириш маросимида Ўзбекистон Республикаси миссияси раҳбари, доктор Ашраф Ходжаевдан ишонч ёрлиғини қабул қилди”, — деб ёзган Рамафоса.
Шу билан икки давлат ўртасидаги дипломатик алоқаларда янги босқич бошланди.
Бундан аввал Ашраф Хўжаев Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси лавозимида фаолият юритган.
