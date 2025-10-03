https://sputniknews.uz/20251003/uzbekistan-south-africa-elchi-52431542.html
Ўзбекистон ЖАРда илк элчисини тайинлади
Жанубий Африка Республикасида Ўзбекистоннинг илк элчиси фаолиятини бошлади. Ашраф Хўжаев президент Сирил Рамафосага ишонч ёрлиғини топширди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Жанубий Африка Республикасида (ЖАР) Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолиятини бошлади. Ушбу лавозимга Ашраф Хўжаев тайинланди. Бу ҳақда ЖАР президенти X ижтимоий тармоғида маълум қилди.Шу билан икки давлат ўртасидаги дипломатик алоқаларда янги босқич бошланди.Бундан аввал Ашраф Хўжаев Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси лавозимида фаолият юритган.
ўзбекистон, жар, жанубий африка республикаси, ашраф хўжаев, илк элчи, элчи тайинланди, сирил рамафоса, ишонч ёрлиғи, претория, дипломатик муносабатлар, ўзбекистон элчиси жар, қатардаги элчи, ашраф ходжаев
13:10 03.10.2025 (янгиланди: 15:08 03.10.2025)
ЖАРда Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолият бошлади. Ашраф Хўжаев президент Сирил Рамафосага ишонч ёрлиғини топширди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Жанубий Африка Республикасида (ЖАР) Ўзбекистоннинг тарихдаги биринчи элчиси фаолиятини бошлади. Ушбу лавозимга Ашраф Хўжаев тайинланди. Бу ҳақда ЖАР президенти X ижтимоий тармоғида маълум қилди
“Президент Жаноби Олийлари Сирил Рамафоса Преториядаги Сефако Макгатҳо Президент меҳмонхонасида бўлиб ўтган ишонч ёрлиқларини топшириш маросимида Ўзбекистон Республикаси миссияси раҳбари, доктор Ашраф Ходжаевдан ишонч ёрлиғини қабул қилди”, — деб ёзган Рамафоса.
Шу билан икки давлат ўртасидаги дипломатик алоқаларда янги босқич бошланди.
Бундан аввал Ашраф Хўжаев Ўзбекистоннинг Қатардаги элчиси лавозимида фаолият юритган.