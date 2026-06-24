Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260624/soliq-qomita-loyiha-bank-sir-58563169.html
Солиқ қўмитаси: янги лойиҳа банк сирини бекор қилмайди
Солиқ қўмитаси: янги лойиҳа банк сирини бекор қилмайди
Sputnik Ўзбекистон
Солиқ қўмитаси банклардан маълумот олиш бўйича ваколатлар амалдаги қонунчиликда аллақачон белгиланганини таъкидлади. Қўмитага кўра, муҳокамадаги ҳужжат янги ваколатлар эмас, ахборот алмашинувининг ягона тартибини жорий этишни назарда тутади.
2026-06-24T13:05+0500
2026-06-24T13:05+0500
лойиҳа
қонунчилик
банк картаси
банк
жамият
ўзбекистон
солиқ қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_26cccf65557d40499f83268e8be8f710.png
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Солиқ қўмитаси банклар томонидан солиқ органларига ахборот тақдим этиш тартиби ҳақидаги қарор лойиҳаси юзасидан расмий тушунтириш берди.Қўмитанинг маълум қилишича, айрим нашрларда ҳужжат асосан жисмоний шахсларнинг омонатлари билан боғлиқ ташаббус сифатида талқин қилинмоқда. Бироқ бундай ёндашув лойиҳанинг мазмунини тўлиқ акс эттирмайди.Изоҳга кўра, ҳужжат банклар ва солиқ органлари ўртасида ахборот алмашинувининг ягона қоидаларини белгилашга қаратилган. Гап маълумотларни тақдим этиш тартиби, муддатлари, шакллари ва электрон формати ҳақида бормоқда.Қайд этилишича, солиқ органларининг банк маълумотларини олиш бўйича ваколатлари амалдаги Солиқ кодекси ва "Банк сири тўғрисида"ги қонунда аллақачон белгиланган.Шунингдек, қўмита олинган маълумотлар солиқ сири ҳисобланиши, уларни ошкор қилиш ёки учинчи шахсларга бериш қонун билан тақиқланганини эслатди.
https://sputniknews.uz/20260513/soliq-qomita-karta-mablaglar-tekshiruv-57525582.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1b/55292021_92:0:1457:1024_1920x0_80_0_0_abe61d524b593684bb196631202520e7.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
лойиҳа, қонунчилик, банк картаси, банк, жамият, ўзбекистон, солиқ қўмитаси
лойиҳа, қонунчилик, банк картаси, банк, жамият, ўзбекистон, солиқ қўмитаси

Солиқ қўмитаси: янги лойиҳа банк сирини бекор қилмайди

13:05 24.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовГосударственный налоговый комитет.
Государственный налоговый комитет. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Солиқ қўмитаси банклардан маълумот олиш бўйича ваколатлар амалдаги қонунчиликда аллақачон белгиланганини билдириб, янги лойиҳа бу борада қўшимча ҳуқуқлар бермаслигини маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Солиқ қўмитаси банклар томонидан солиқ органларига ахборот тақдим этиш тартиби ҳақидаги қарор лойиҳаси юзасидан расмий тушунтириш берди.
Қўмитанинг маълум қилишича, айрим нашрларда ҳужжат асосан жисмоний шахсларнинг омонатлари билан боғлиқ ташаббус сифатида талқин қилинмоқда. Бироқ бундай ёндашув лойиҳанинг мазмунини тўлиқ акс эттирмайди.
Изоҳга кўра, ҳужжат банклар ва солиқ органлари ўртасида ахборот алмашинувининг ягона қоидаларини белгилашга қаратилган. Гап маълумотларни тақдим этиш тартиби, муддатлари, шакллари ва электрон формати ҳақида бормоқда.
Солиқ қўмитаси лойиҳа солиқ органларига янги ваколатлар бермаслиги, банк сирини бекор қилмаслиги ва фуқаролар ҳамда тадбиркорларнинг ҳисобварақларига эркин кириш имкониятини назарда тутмаслигини таъкидлади.
Қайд этилишича, солиқ органларининг банк маълумотларини олиш бўйича ваколатлари амалдаги Солиқ кодекси ва "Банк сири тўғрисида"ги қонунда аллақачон белгиланган.
Шунингдек, қўмита олинган маълумотлар солиқ сири ҳисобланиши, уларни ошкор қилиш ёки учинчи шахсларга бериш қонун билан тақиқланганини эслатди.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ муҳокамага қўйилган қарор лойиҳасида банклар ва солиқ органлари ўртасидаги ахборот алмашинувини автоматлаштириш таклиф этилган эди.

Ҳужжатга кўра, банклар томонидан юридик ва жисмоний шахсларнинг ҳисобварақлари ҳамда айрим операциялари ҳақидаги маълумотлар “Банк-солиқ” махсус модули орқали тақдим этилиши назарда тутилган.

Шунингдек, лойиҳада жисмоний шахслар карталарига бир ой давомида бошқа жисмоний шахслардан базавий ҳисоблаш миқдорининг 500 бараварига тенг ёки ундан юқори маблағ келиб тушган ҳолатлар ҳақида маълумот бериш таклиф қилинган

КенгайтиришЙиғиштириш
Платежный инструмент для оплаты товаров и услуг - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.05.2026
Солиқ қўмитаси картадан картага тушган айрим маблағларни текширмоқда
13 Май, 10:34
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0