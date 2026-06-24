Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260624/sco-davlatlar-sarmoya-58569205.html
ШҲТ давлатлари 10 йилда 2 трлн доллардан ортиқ сармоя жалб қилди
ШҲТ давлатлари 10 йилда 2 трлн доллардан ортиқ сармоя жалб қилди
Sputnik Ўзбекистон
Бишкекдаги ШҲТ инвестиция форумида Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Иличев ташкилот мамлакатлари ўртасидаги ҳамкорлик оддий савдодан қўшма ишлаб чиқариш ва ўзаро сармоя киритиш моделига ўтаётганини таъкидлади
2026-06-24T17:29+0500
2026-06-24T17:29+0500
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
иқтисод
инвестиция
бишкек
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41088020_0:0:2783:1565_1920x0_80_0_0_c49cbf086a7d13878d5c743bc1057255.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сўнгги 10 йил ичида Шанхай ҳамкорлик давлатлари (ШҲТ) давлатлари биргаликда 2 трлн доллардан ортиқ сармоя жалб қилди. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Бишкекда бўлиб ўтаётган ШҲТ инвестиция форумида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, ташкилот мамлакатларига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими жаҳон кўрсаткичининг қарийб 20 фоизини ташкил этмоқда.Вазир ўринбосари инвестиция лойиҳаларида ШҲТ мамлакатлари ҳамкорлиги учун жиддий истиқболлар мавжудлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260615/shht-58356234.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/11/41088020_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_37dfc0b0a795fba5028b1def4d39572d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), иқтисод, инвестиция, бишкек, форум
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт), иқтисод, инвестиция, бишкек, форум

ШҲТ давлатлари 10 йилда 2 трлн доллардан ортиқ сармоя жалб қилди

17:29 24.06.2026
© Sputnik / Болат ШайхиновФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
© Sputnik / Болат Шайхинов
Oбуна бўлиш
Минтақанинг жаҳон тўғридан-тўғри инвестицияларидаги улуши қарийб 20 фоизга етди
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Сўнгги 10 йил ичида Шанхай ҳамкорлик давлатлари (ШҲТ) давлатлари биргаликда 2 трлн доллардан ортиқ сармоя жалб қилди. Бу ҳақда Россия иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари Владимир Ильичев Бишкекда бўлиб ўтаётган ШҲТ инвестиция форумида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ташкилот мамлакатларига тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими жаҳон кўрсаткичининг қарийб 20 фоизини ташкил этмоқда.
“Бу рақамлар ортида ҳамкорлик моделининг сифат жиҳатидан ўзгариши турибди. Россия ва ШҲТ мамлакатлари ўртасидаги миллий валюталарда ҳисоб-китоблар улуши аллақачон 92 фоиздан ошди”, — деди Ильичев.
Вазир ўринбосари инвестиция лойиҳаларида ШҲТ мамлакатлари ҳамкорлиги учун жиддий истиқболлар мавжудлигини таъкидлади.

Маълумот учун, ШҲТ инвестиция ва бизнес-форуми 24–25 июнь кунлари Бишкекда ўтказилмоқда. У Қирғизистоннинг ШҲТдаги раислиги доирасидаги халқаро майдон сифатида ташкил этилган. Форумда ШҲТ давлатлари делегациялари, бизнес ва инвесторлар иштирок этмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
ШҲТга қўшилиш учун 20 тага яқин мамлакат ариза берди
15 Июн, 18:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0