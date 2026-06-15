Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/shht-58356234.html
ШҲТга қўшилиш учун 20 тага яқин мамлакат ариза берди
ШҲТга қўшилиш учун 20 тага яқин мамлакат ариза берди
Sputnik Ўзбекистон
Бу ШҲТ қадриятлари ва тамойилларига бўлган талаб юқори эканидан далолат беради. 15.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-15T18:15+0500
2026-06-15T18:15+0500
дунёда
дунё янгиликлари
шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36536194_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_2c21cacf0c240bd09f4395b008e298c5.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) тўлиқ аъзо ёки бирлашманинг ҳамкори мақомини олишга даъвогар 20 тага яқин давлатдан расмий мурожаат олди. Бу ҳақда ШҲТ бош котиби Нурлан Ермекбаев ташкилотнинг 25 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тадбирда маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, бу ШҲТ қадриятлари ва тамойилларига бўлган талаб юқори эканидан далолат беради.
https://sputniknews.uz/20260612/shht-mo-58299759.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/04/36536194_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_89213b3bfba5602246a7c748e0f4a1c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)
дунёда, дунё янгиликлари, шанхай ҳамкорлик ташкилоти (шҳт)

ШҲТга қўшилиш учун 20 тага яқин мамлакат ариза берди

18:15 15.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Президент РФ В. Путин принимает участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Бу ШҲТ қадриятлари ва тамойилларига бўлган талаб юқори эканидан далолат беради.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ) тўлиқ аъзо ёки бирлашманинг ҳамкори мақомини олишга даъвогар 20 тага яқин давлатдан расмий мурожаат олди. Бу ҳақда ШҲТ бош котиби Нурлан Ермекбаев ташкилотнинг 25 йиллиги муносабати билан ташкил этилган тадбирда маълум қилди.
“Ҳозир дунё ҳамжамияти томонидан ташкилотга юқори қизиқиш кузатилмоқда, ШҲТга у ёки бу мақомда қўшилиш аризаси саватчасида 20 тага яқин мурожаат бор”, - деди Ермекбаев. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
Унинг сўзларига кўра, бу ШҲТ қадриятлари ва тамойилларига бўлган талаб юқори эканидан далолат беради.
Шанхай ҳамкорлик ташкилоти

ШҲТ 2001 йилда ташкил этилган. Унга Беларусь, Ҳиндистон, Эрон, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия, Тожикистон, Покистон ва Ўзбекистон аъзо.

Мулоқот бўйича ҳамкор давлатлар: Озарбайжон, Арманистон, Баҳрайн, Миср, Камбоджа, Қатар, Кувайт, Лаос, Мальдив ороллари, Мьянма, Непал, БАА, Саудия Арабистони, Туркия ва Шри-Ланка.

Кузатувчи давлатлар: Афғонистон, Мўғулистон.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаги стран-участниц ШОС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
ШҲТ мамлакатлари инвестициялари ва технологиялари МО салоҳиятини кучайтиришга ёрдам беради
12 Июн, 18:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0