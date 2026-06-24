https://sputniknews.uz/20260624/russia-xorij-mashinalar-harakat-cheklov-58558951.html
Россия қарзи бор хорижий юк машиналарининг ҳаракатини чеклайди
Россия қарзи бор хорижий юк машиналарининг ҳаракатини чеклайди
Sputnik Ўзбекистон
Россияда 1 сентябрдан хорижий автотранспорт бўйича жарималар, пуллик йўллардан фойдаланиш қарздорликлари автоматик текширилади. 30 июндан визасиз кирадиган халқаро ҳайдовчилар учун ruID орқали рўйхатдан ўтиш талаби жорий этилади
2026-06-24T10:01+0500
2026-06-24T10:01+0500
2026-06-24T10:01+0500
жамият
автомобил
юк
транспорт
транзит ташиш
жарима
қарз
транспорт вазирлиги
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_b8d01deb2ee1db0f81ac08a4c65932f6.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия ҳудудида хорижий автомобиль ташувчилари фаолияти устидан назорат кучайтирилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди.Маълум қилинишича, 2026 йил 1 сентябрдан Россияга кираётган хорижий автотранспорт воситалари бўйича жарималар, "Платон" давлат тизими ҳамда пулли автомобиль йўлларидан фойдаланиш билан боғлиқ қарздорликлар автоматлаштирилган тартибда текширилади.Шу муносабат билан вазирлик Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган халқаро ташувчиларга Россияга киришдан олдин мавжуд жарималар ва қарздорликларни текшириб, уларни тўлиқ бартараф этишни тавсия қилди.Шунингдек, РИА Новости тарқатган маълумотга кўра, 30 июндан бошлаб Россияга визасиз режимда кирадиган профессионал ҳайдовчилар ruID мобил иловаси орқали олдиндан рўйхатдан ўтишлари керак бўлади.Бунда ҳайдовчилар сафар мақсади ва шахсий маълумотларини кўрсатган ҳолда Россияга киришдан камида 72 соат олдин ариза юборишлари лозим. Айрим фавқулодда ҳолатларда буни чегарани кесиб ўтишдан камида тўрт соат олдин амалга ошириш мумкин.
https://sputniknews.uz/20260429/uzbekistan-haydovchilar-russia-bolish-57206156.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/0b/26086699_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_64c985d1d662b2341c0543d01baf9aba.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, автомобил, юк , транспорт, транзит ташиш, жарима, қарз, транспорт вазирлиги, россия
жамият, автомобил, юк , транспорт, транзит ташиш, жарима, қарз, транспорт вазирлиги, россия
Россия қарзи бор хорижий юк машиналарининг ҳаракатини чеклайди
Россия 1 сентябрдан хорижий ташувчилар учун назоратни кучайтиради. Жарима ёки пулли йўллар бўйича қарзи бор транспорт воситалари ҳаракати чекланиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Россия ҳудудида хорижий автомобиль ташувчилари фаолияти устидан назорат кучайтирилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Транспорт вазирлиги матбуот хизмати маълум қилди
.
Маълум қилинишича, 2026 йил 1 сентябрдан Россияга кираётган хорижий автотранспорт воситалари бўйича жарималар, "Платон" давлат тизими ҳамда пулли автомобиль йўлларидан фойдаланиш билан боғлиқ қарздорликлар автоматлаштирилган тартибда текширилади.
Аниқланган қарздорликлар тўлиқ бартараф этилмагунига қадар транспорт воситаларининг Россия ҳудудида ҳаракатланишига рухсат берилмайди. Янги тартиб транзит юк ташувларини амалга оширувчи хорижий ташувчиларга ҳам татбиқ этилади.
Шу муносабат билан вазирлик Ўзбекистонда рўйхатдан ўтган халқаро ташувчиларга Россияга киришдан олдин мавжуд жарималар ва қарздорликларни текшириб, уларни тўлиқ бартараф этишни тавсия қилди.
Шунингдек, РИА Новости тарқатган маълумотга кўра, 30 июндан бошлаб Россияга визасиз режимда кирадиган профессионал ҳайдовчилар ruID мобил иловаси орқали олдиндан рўйхатдан ўтишлари керак бўлади.
Бунда ҳайдовчилар сафар мақсади ва шахсий маълумотларини кўрсатган ҳолда Россияга киришдан камида 72 соат олдин ариза юборишлари лозим. Айрим фавқулодда ҳолатларда буни чегарани кесиб ўтишдан камида тўрт соат олдин амалга ошириш мумкин.