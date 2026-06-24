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https://sputniknews.uz/20260624/energetika-vazirlik-tayinlov-58570820.html
Энергетика вазирига янги ўринбосарлар тайинланди
Энергетика вазирига янги ўринбосарлар тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент қарори билан Умид Мамадаминов Энергетика вазирининг биринчи ўринбосари, Умаржон Эгамбердиев эса вазир ўринбосари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
2026-06-24T18:24+0500
2026-06-24T18:30+0500
янги тайинлов
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жамият
энергетика вазирлиги
янги қарор
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президентининг қарори билан Умид Мамадаминов энергетика вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.Мамадаминов бунга қадар Энергетика вазирининг ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди. Янги тайинловдан сўнг у вазирнинг биринчи ўринбосари сифатида фаолиятини давом эттиради.Шунингдек, президент қарори билан Умаржон Эгамбердиев энергетика вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.Эгамбердиев бунга қадар Ўзбекистон президентининг энергетик хавфсизлик бўйича вакили бўлинмасининг етакчи инспектори лавозимида ишлаб келаётган эди.
https://sputniknews.uz/20260611/kadastr-agentligi-58271282.html
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янги тайинлов, ўзбекистон, жамият, энергетика вазирлиги, янги қарор
янги тайинлов, ўзбекистон, жамият, энергетика вазирлиги, янги қарор

Энергетика вазирига янги ўринбосарлар тайинланди

18:24 24.06.2026 (янгиланди: 18:30 24.06.2026)
© Министерство энергетикиВ Министерстве энергетики назначены два руководителя
В Министерстве энергетики назначены два руководителя - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
© Министерство энергетики
Oбуна бўлиш
Президент қарори билан Энергетика вазирлигида тайинловлар амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Ўзбекистон президентининг қарори билан Умид Мамадаминов энергетика вазирининг биринчи ўринбосари лавозимига тайинланди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди.
Мамадаминов бунга қадар Энергетика вазирининг ўринбосари лавозимида ишлаб келаётган эди. Янги тайинловдан сўнг у вазирнинг биринчи ўринбосари сифатида фаолиятини давом эттиради.
Шунингдек, президент қарори билан Умаржон Эгамбердиев энергетика вазирининг ўринбосари лавозимига тайинланди.
© Министерство энергетикиВ Министерстве энергетики назначены два руководителя
В Министерстве энергетики назначены два руководителя - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
В Министерстве энергетики назначены два руководителя
© Министерство энергетики
Эгамбердиев бунга қадар Ўзбекистон президентининг энергетик хавфсизлик бўйича вакили бўлинмасининг етакчи инспектори лавозимида ишлаб келаётган эди.
Портфель чиновника, фото из архива - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
11 Июн, 13:51
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