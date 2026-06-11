Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260611/kadastr-agentligi-58271282.html
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Садриддин Турдиевни Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинлади. У бунгача Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори каби лавозимларда ишлаган.
2026-06-11T13:51+0500
2026-06-11T13:51+0500
сиёсат
кадастр агентлиги
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/16/21891106_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7a6621ac7b9df0799cf5c65e10d264a3.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Садриддин Турдиев Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Президент тегишни қарорни имзолади.Турдиев шу пайтга қадар прокуратура органларида турли раҳбарлик лавозимларида, жумладан, Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори лавозимларида меҳнат қилган.Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси хабарига кўра, Президент администрация раҳбари фармойиши билан Мурат Файзуллаев агентлик директорининг биринчи ўринбосари, Алишер Ҳафизов, Мирсаид Мирмақсудов ва Тўлқин Абдуллаев директор ўринбосари этиб тайинланди. Абдушукр Абдуллаев эса директор маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.
https://sputniknews.uz/20260608/hokimlar-58196358.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/16/21891106_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_718a5d709d0d51fc5da30a91c3841bd6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, кадастр агентлиги, янги тайинлов
сиёсат, кадастр агентлиги, янги тайинлов

Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди

13:51 11.06.2026
© Sputnik / Ilya PitalevПортфель чиновника, фото из архива
Портфель чиновника, фото из архива - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Ilya Pitalev
Oбуна бўлиш
Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи ва унинг ўринбосарлари тайинланди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Садриддин Турдиев Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Президент тегишни қарорни имзолади.
Турдиев шу пайтга қадар прокуратура органларида турли раҳбарлик лавозимларида, жумладан, Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори лавозимларида меҳнат қилган.
Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси хабарига кўра, Президент администрация раҳбари фармойиши билан Мурат Файзуллаев агентлик директорининг биринчи ўринбосари, Алишер Ҳафизов, Мирсаид Мирмақсудов ва Тўлқин Абдуллаев директор ўринбосари этиб тайинланди.
Абдушукр Абдуллаев эса директор маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.
Мужчина с портфелем - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
Тошкент вилоятининг икки шаҳрида ҳокимлар ўзгарди
8 Июн, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0