https://sputniknews.uz/20260611/kadastr-agentligi-58271282.html
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Sputnik Ўзбекистон
Президент Садриддин Турдиевни Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинлади. У бунгача Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори каби лавозимларда ишлаган.
2026-06-11T13:51+0500
2026-06-11T13:51+0500
2026-06-11T13:51+0500
сиёсат
кадастр агентлиги
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/16/21891106_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_7a6621ac7b9df0799cf5c65e10d264a3.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Садриддин Турдиев Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Президент тегишни қарорни имзолади.Турдиев шу пайтга қадар прокуратура органларида турли раҳбарлик лавозимларида, жумладан, Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори лавозимларида меҳнат қилган.Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси хабарига кўра, Президент администрация раҳбари фармойиши билан Мурат Файзуллаев агентлик директорининг биринчи ўринбосари, Алишер Ҳафизов, Мирсаид Мирмақсудов ва Тўлқин Абдуллаев директор ўринбосари этиб тайинланди. Абдушукр Абдуллаев эса директор маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.
https://sputniknews.uz/20260608/hokimlar-58196358.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/16/21891106_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_718a5d709d0d51fc5da30a91c3841bd6.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, кадастр агентлиги, янги тайинлов
сиёсат, кадастр агентлиги, янги тайинлов
Кадастр агентлигида қатор тайинловлар амалга оширилди
Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи ва унинг ўринбосарлари тайинланди.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Садриддин Турдиев Кадастр агентлиги директори вазифасини бажарувчи этиб тайинланди. Президент тегишни қарорни имзолади.
Турдиев шу пайтга қадар прокуратура органларида турли раҳбарлик лавозимларида, жумладан, Хоразм, Сурхондарё ва Фарғона вилоятлари прокурори лавозимларида меҳнат қилган.
Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси хабарига кўра
, Президент администрация раҳбари фармойиши билан Мурат Файзуллаев агентлик директорининг биринчи ўринбосари, Алишер Ҳафизов, Мирсаид Мирмақсудов ва Тўлқин Абдуллаев директор ўринбосари этиб тайинланди.
Абдушукр Абдуллаев эса директор маслаҳатчиси лавозимига тайинланди.