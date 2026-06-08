https://sputniknews.uz/20260608/hokimlar-58196358.html
Тошкент вилоятининг икки шаҳрида ҳокимлар ўзгарди
Тошкент вилоятининг икки шаҳрида ҳокимлар ўзгарди
Sputnik Ўзбекистон
Олмалиқ ва Нурафшон шаҳарларида янги ҳокимлар иш бошлади. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T16:01+0500
2026-06-08T16:01+0500
2026-06-08T16:01+0500
сиёсат
тошкент вилояти
нурафшон шаҳри
олмалиқ шаҳри
ҳоким ўзгариши
янги тайинлов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1f/21173682_36:0:1766:973_1920x0_80_0_0_202096c91c2efacf29f8a5484603d150.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Тошкент вилоятининг Нурафшон ва Олмалиқ шаҳарларида янги ҳокимлар тайинланди, дея хабар бермоқда ҳокимлик матбуот хизмати.Нурафшон шаҳрига Қобил Ҳамдамов ҳоким этиб тайинланди.Шаҳар ҳокими лавозимида ишлаб келган Илҳом Кличханов бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди.Ҳамдамов бунга қадар Олмалиқ шаҳри ҳокими вазифасида ишлаб келган. Фаолияти давомида Тошкент вилояти ҳокимининг шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, ободонлаштириш ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари сифатида ҳам ишлаган.Барҳаёт Мелиев эса Олмалиқ шаҳри ҳокими бўлди.У 1987 йилда Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида туғилган, 2010 йилда Тошкент молия институтини тамомлаган.Мелиев фаолияти давомида Тошкент шаҳри ҳокимлиги Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосари, Тошкент вилояти ҳокимининг шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, ободонлаштириш ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари бўлиб ишлаган.Тайинловга қадар у вилоят Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаган.
https://sputniknews.uz/20260429/fergana-hokimlar-tasdiqlanish-57226144.html
нурафшон шаҳри
олмалиқ шаҳри
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1f/21173682_252:0:1549:973_1920x0_80_0_0_353381cc1b550ae5443dd50838c7a773.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, тошкент вилояти, нурафшон шаҳри, олмалиқ шаҳри, ҳоким ўзгариши, янги тайинлов
сиёсат, тошкент вилояти, нурафшон шаҳри, олмалиқ шаҳри, ҳоким ўзгариши, янги тайинлов
Тошкент вилоятининг икки шаҳрида ҳокимлар ўзгарди
Олмалиқ ва Нурафшон шаҳарларида янги ҳокимлар иш бошлади.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Тошкент вилоятининг Нурафшон ва Олмалиқ шаҳарларида янги ҳокимлар тайинланди, дея хабар бермоқда
ҳокимлик матбуот хизмати.
Нурафшон шаҳрига Қобил Ҳамдамов ҳоким этиб тайинланди.
Шаҳар ҳокими лавозимида ишлаб келган Илҳом Кличханов бошқа ишга ўтиши муносабати билан лавозимидан озод этилди.
Ҳамдамов бунга қадар Олмалиқ шаҳри ҳокими вазифасида ишлаб келган. Фаолияти давомида Тошкент вилояти ҳокимининг шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, ободонлаштириш ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари сифатида ҳам ишлаган.
Барҳаёт Мелиев
эса Олмалиқ шаҳри ҳокими бўлди
.
У 1987 йилда Фарғона вилояти Қўқон шаҳрида туғилган, 2010 йилда Тошкент молия институтини тамомлаган.
Мелиев фаолияти давомида Тошкент шаҳри ҳокимлиги Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосари, Тошкент вилояти ҳокимининг шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, ободонлаштириш ва коммунал хўжалик масалалари бўйича ўринбосари бўлиб ишлаган.
Тайинловга қадар у вилоят Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши бошқармаси бошлиғи лавозимида ишлаган.