Фарғона, Бешариқ, Ўзбекистон туманлари ва Марғилонга ҳокимлар тасдиқланди
Фарғона, Бешариқ, Ўзбекистон туманлари ва Марғилонга ҳокимлар тасдиқланди
Фарғона вилоятида тўртта ҳудуд раҳбари тасдиқланди. Фарғона, Бешариқ, Ўзбекистон туманлари ҳамда Марғилон шаҳрида навбатдан ташқари сессиялар бўлиб ўтди.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Фарғона вилоятида қатор ҳудудларда ҳокимлар тасдиқланди, деб хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.Халқ депутатлари Фарғона, Бешариқ, Ўзбекистон туманлари ҳамда Марғилон шаҳар кенгашларининг навбатдан ташқари сессиялари бўлиб ўтди. Сессияларда вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров иштирок этди.Сессияларда ташкилий масала кўриб чиқилиб, қуйидагилар ҳоким этиб тасдиқланди:Аввалроқ президент Шавкат Мирзиёев 27–28 апрель кунлари Фарғона вилоятида бўлиб, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари юзасидан йиғилиш ўтказганди.
16:23 29.04.2026
© Хокимият Ферганской области
В Ферганской области утверждены хокимы четырех районов
Тайинловлар президентнинг вилоятга икки кунлик ташрифидан кейин амалга оширилди.
ТОШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Фарғона вилоятида қатор ҳудудларда ҳокимлар тасдиқланди, деб хабар берди вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати.
Халқ депутатлари Фарғона, Бешариқ, Ўзбекистон туманлари ҳамда Марғилон шаҳар кенгашларининг навбатдан ташқари сессиялари бўлиб ўтди. Сессияларда вилоят ҳокими Хайрулло Бозоров иштирок этди.
Сессияларда ташкилий масала кўриб чиқилиб, қуйидагилар ҳоким этиб тасдиқланди:
Нодиржон Машрапов — Фарғона тумани ҳокими;
Илёс Новиков — Бешариқ тумани ҳокими;
Расулжон Жўраев — Ўзбекистон тумани ҳокими;
Элбек Рустамов — Марғилон шаҳар ҳокими.
Аввалроқ президент Шавкат Мирзиёев 27–28 апрель кунлари Фарғона вилоятида бўлиб, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалалари юзасидан йиғилиш ўтказганди.
