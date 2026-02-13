Ўзбекистон
Тошкентнинг Олмазор туманига янги ҳоким тайинланди
Тошкентнинг Олмазор туманига янги ҳоким тайинланди
Туляганов 1982 йил 6 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган, 2008 йил Тошкент молия институти ҳамда 2016 йил Банк-молия академиясини тугатган. У 2023 йилдан буён тайинловга қадар "Асакабанк" бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган эди. Туляганов мазкур лавозимда 2021 йилдан буён ишлаб келаётган Азизхон Умархонов ўрнини эгаллади.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Қудратилла Туляганов Тошкент шаҳрининг Олмазор тумани ҳокими этиб тайинланди. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.Туляганов 1982 йил 6 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган, 2008 йил Тошкент молия институти ҳамда 2016 йил Банк-молия академиясини битирган.У 2023 йилдан буён тайинловга қадар “Асакабанк” бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган эди.Туляганов мазкур лавозимда 2021 йилдан буён ишлаб келаётган Азизхон Умархонов ўрнини эгаллади. Умархонов шу йилнинг январь охирида Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти бошлиғи этиб тайинланди.
"Асакабанк" бошқаруви раиси лавозимида ишлаб келаётган Туляганов туман ҳокими бўлди.
ТОШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Қудратилла Туляганов Тошкент шаҳрининг Олмазор тумани ҳокими этиб тайинланди. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.
Туляганов 1982 йил 6 октябрда Тошкент шаҳрида туғилган, 2008 йил Тошкент молия институти ҳамда 2016 йил Банк-молия академиясини битирган.
У 2023 йилдан буён тайинловга қадар “Асакабанк” бошқарув раиси лавозимида ишлаб келаётган эди.
Туляганов мазкур лавозимда 2021 йилдан буён ишлаб келаётган Азизхон Умархонов ўрнини эгаллади. Умархонов шу йилнинг январь охирида Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти бошлиғи этиб тайинланди.
0