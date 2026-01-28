ФВВ ва Миллий гвардияга янги раҳбарлар тайинланди, ИИВ раҳбариятида катта ўзгаришлар

https://sputniknews.uz/20260128/iiv-milliy-gvardiya-fvv-tayinlovlar-55332640.html
Президент фармони билан ИИВ, Миллий гвардия ва ФВВ раҳбариятида қатор тайинловлар амалга оширилди. Бир нечта юқори лавозим эгалари алмашди.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент фармони билан ИИВ, Миллий гвардия ва Фавқулодда вазиятлар вазирлиги раҳбариятида ўзгаришлар бўлди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Хусусан, Азизбек Исраилович Икромов Фавқулодда вазиятлар вазири лавозимига тайинланди. Бундан илгарироқ А. Икромов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор қидирув департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан фавқулодда вазиятлар вазири лавозимидан озод этилди.Баҳодир Ҳамидович Тошматов Миллий гвардия қўмондони лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби ўринбосари лавозимидан озод этилди.Рустам Мирзаевич Жўраев Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Миллий гвардия қўмондони лавозимидан озод этилди.Аюбхон Тошхўжаевич Раҳматуллаев бошқа ишга ўтиши муносабати билан Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор қидирув департаменти бошлиғи лавозимидан озод этилди.Даврон Абитович Назармуҳамедов Ички ишлар вазирининг ўринбосари — Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти бошлиғи лавозимидан озод этилди.Диёрбек Нематжонович Сатторов ички ишлар вазирининг ўринбосари – Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент Администрацияси Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги бўйича департаменти шўба мудири лавозимидан озод этилди.Рустам Равшанович Мирзаев ички ишлар вазирининг комплаенс ва коррупцияга қарши ички назорат бўйича ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент Администрацияси Коммуникациялар департаменти бошлиғи ўринбосари лавозимидан озод этилди.Азизхон Шарипхонович Умархонов ИИВ ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар А.Умархонов Тошкент шаҳри Олмазор тумани ҳокими лавозимида ишлаб келаётган эди.
ФВВ ва Миллий гвардияга янги раҳбарлар тайинланди, ИИВ раҳбариятида катта ўзгаришлар
16:00 28.01.2026 (янгиланди: 16:05 28.01.2026)
Президент фармони билан ИИВ, Миллий гвардия ва ФВВ раҳбариятида қатор тайинловлар амалга оширилди. Бир нечта юқори лавозим эгалари янги вазифаларга ўтди.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
Президент фармони билан ИИВ, Миллий гвардия ва Фавқулодда вазиятлар вазирлиги раҳбариятида ўзгаришлар бўлди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Хусусан, Азизбек Исраилович Икромов Фавқулодда вазиятлар вазири лавозимига тайинланди. Бундан илгарироқ А. Икромов номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди.
Ботир Баҳромович Қудратхўжаев Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор қидирув департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан фавқулодда вазиятлар вазири лавозимидан озод этилди.
Баҳодир Ҳамидович Тошматов Миллий гвардия қўмондони лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент ҳузуридаги Хавфсизлик кенгаши котиби ўринбосари лавозимидан озод этилди.
Рустам Мирзаевич Жўраев Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Жамоат хавфсизлиги департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Миллий гвардия қўмондони лавозимидан озод этилди.
Аюбхон Тошхўжаевич Раҳматуллаев бошқа ишга ўтиши муносабати билан Ички ишлар вазирининг биринчи ўринбосари — Тезкор қидирув департаменти бошлиғи лавозимидан озод этилди.
Даврон Абитович Назармуҳамедов Ички ишлар вазирининг ўринбосари — Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти бошлиғи лавозимидан озод этилди.
Диёрбек Нематжонович Сатторов ички ишлар вазирининг ўринбосари – Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент Администрацияси Жамоат хавфсизлиги ва қонун устуворлиги бўйича департаменти шўба мудири лавозимидан озод этилди.
Рустам Равшанович Мирзаев ички ишлар вазирининг комплаенс ва коррупцияга қарши ички назорат бўйича ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Президент Администрацияси Коммуникациялар департаменти бошлиғи ўринбосари лавозимидан озод этилди.
Азизхон Шарипхонович Умархонов ИИВ ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти бошлиғи лавозимига тайинланди. Тайинловга қадар А.Умархонов Тошкент шаҳри Олмазор тумани ҳокими лавозимида ишлаб келаётган эди.