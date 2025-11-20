https://sputniknews.uz/20251120/uzbekistan-tayinlovlar-soliq-qomita-rais-53613250.html
Ўзбекистонда янги тайинловлар: Солиқ қўмитасига янги раис тайинланди
Ўзбекистонда янги тайинловлар: Солиқ қўмитасига янги раис тайинланди
Sputnik Ўзбекистон
Президент фармонига мувофиқ, қатор муҳим лавозимларга янги раҳбарлар тайинланди. Солиқ қўмитасига Фаррух Пулатов, Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш қўмитасига эса Шерзод Кудбиев раис этиб тасдиқланди
2025-11-20T16:29+0500
2025-11-20T16:29+0500
2025-11-20T16:43+0500
кадрлар алмашуви
янги тайинлов
давлат солиқ қўмитаси
солиқ
кадастр
сиёсат
ўзбекистон
урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1316/27/13162770_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e8fea9725ffb046f46970780a3fa2ba5.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президентнинг тегишли фармонлари билан:Янги ташкил этилган Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитасига раис этиб тайинланган Шерзод Кудбиев икки йилдан ортиқ вақт давомида Солиқ қўмитаси раҳбари лавозимида фаолият юритган.
https://sputniknews.uz/20251030/prezident-administratsiya-tayinlovlar-53088062.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1316/27/13162770_68:0:1205:853_1920x0_80_0_0_4586b6ea549858dbbda25b040599eace.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон президенти, янги тайинловлар, расмий фармон, шерзод кудбиев, фаррух пулатов, солиқ қўмитаси, урбанизация қўмитаси, кадрлар ўзгариши, давлат хизмати, президент матбуот хизмати
ўзбекистон президенти, янги тайинловлар, расмий фармон, шерзод кудбиев, фаррух пулатов, солиқ қўмитаси, урбанизация қўмитаси, кадрлар ўзгариши, давлат хизмати, президент матбуот хизмати
Ўзбекистонда янги тайинловлар: Солиқ қўмитасига янги раис тайинланди
16:29 20.11.2025 (янгиланди: 16:43 20.11.2025)
Президент фармонига биноан қатор давлат идораларида раҳбарлар алмашди: Солиқ қўмитасига Фаррух Пулатов, Урбанизация қўмитасига эса Шерзод Кудбиев тайинланди
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Президентнинг тегишли фармонлари билан:
Шерзод Кудбиев Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитаси раиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Солиқ қўмитаси раиси лавозимидан озод этилди.
Фаррух Пулатов Солиқ қўмитаси раиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Кадастр агентлиги директори лавозимидан озод этилди.
Янги ташкил этилган Урбанизация ва уй-жой бозорини барқарор ривожлантириш миллий қўмитасига раис этиб тайинланган Шерзод Кудбиев икки йилдан ортиқ вақт давомида Солиқ қўмитаси раҳбари лавозимида фаолият юритган.