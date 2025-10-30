https://sputniknews.uz/20251030/prezident-administratsiya-tayinlovlar-53088062.html
Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида бир қатор янги тайинловлар амалга оширилди. Равшан Гулямов, Обид Хакимов ва Азиз Магрупов янги лавозимларга тайинланди.
2025-10-30T11:24+0500
2025-10-30T11:24+0500
2025-10-30T11:24+0500
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 30 окт — Sputnik.
Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Президентнинг тегишли фармонлари билан:
Равшан Гулямов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди;
Обид Ҳакимов президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси ўринбосари - Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази директори лавозимидан озод этилди;
Азиз Магрупов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ташқи инвестициялар бўйича вакили лавозимидан озод этилди.