Президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди
Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида бир қатор янги тайинловлар амалга оширилди. Равшан Гулямов, Обид Хакимов ва Азиз Магрупов янги лавозимларга тайинланди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1d/15073501_0:114:1280:834_1920x0_80_0_0_05ee88fae3a9146138c2198172ccf4d4.jpg
ТОШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Президентнинг тегишли фармонлари билан:Равшан Гулямов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди;Обид Ҳакимов президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси ўринбосари - Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази директори лавозимидан озод этилди;Азиз Магрупов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ташқи инвестициялар бўйича вакили лавозимидан озод этилди.
ўзбекистон
11:24 30.10.2025
Шавкат Мирзиёев подписывает документы.
Oбуна бўлиш
Президент администрациясида кадрлар ўзгариши амалга оширилди: Равшан Гулямов, Обид Хакимов ва Азиз Магрупов янги лавозимларга тайинланди.
ТОШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Президентнинг тегишли фармонлари билан:
Равшан Гулямов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимидан озод этилди;
Равшан Аюбович Гулямов
Равшан Аюбович Гулямов
Обид Ҳакимов президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг иқтисодий сиёсат бўйича маслаҳатчиси ўринбосари - Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази директори лавозимидан озод этилди;
Азиз Магрупов президентнинг ҳудудий ривожланиш бўйича маслаҳатчиси ўринбосари лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан президентнинг ташқи инвестициялар бўйича вакили лавозимидан озод этилди.
Равшан Аюбович Гулямов
