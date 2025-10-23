Ўзбекистон
Президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди
Президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди
Ўзбекистон Президенти фармони билан Президент Администрациясида кадрлар ўзгариши амалга оширилди. Ташқи алоқалар департаментига янги раҳбар тайинланди, аввалги раҳбар бошқа ишга ўтди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Сардорбек Улуғбекович Умурзаков Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош инспектори лавозимидан озод этилди.Сардорбек Умурзаков 2006-2018 йилларда Ташқи ишлар вазирлиги тизимида турли лавозимларда ҳамда Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналарида ишлаган. 2018 йилдан буён Президент Администрациясида масъул лавозимларда, шу жумладан ташқи сиёсат йўналишида фаолият юритган. Алишербек Азизович Пайгамов бошқа ишга ўтиши муносабати билан Президент Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг раҳбари лавозимидан озод этилди.Алишербек Пайгамов Президент Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг раҳбари лавозимида 2023 йил август ойидан буён фаолият юритган.
Янгиликлар
Президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди

Президент Администрациясида кадрлар ўзгариши амалга оширилди — Ташқи алоқалар департаментига янги раҳбар тайинланди.
ТОШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ўзбекистон президентининг фармонига мувофиқ, президент администрациясида янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Сардорбек Улуғбекович Умурзаков Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг бошлиғи лавозимига тайинланди ва шу муносабат билан Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси бош инспектори лавозимидан озод этилди.
Сардорбек Умурзаков 2006-2018 йилларда Ташқи ишлар вазирлиги тизимида турли лавозимларда ҳамда Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналарида ишлаган. 2018 йилдан буён Президент Администрациясида масъул лавозимларда, шу жумладан ташқи сиёсат йўналишида фаолият юритган.
Алишербек Азизович Пайгамов бошқа ишга ўтиши муносабати билан Президент Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг раҳбари лавозимидан озод этилди.
Алишербек Пайгамов Президент Администрацияси Ташқи алоқалар департаментининг раҳбари лавозимида 2023 йил август ойидан буён фаолият юритган.
