https://sputniknews.uz/20260624/eaeu-raqamli-markirovka-58562491.html
ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди
ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди
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ЕОИИда 1 июлдан ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради. ЕЭК маълумотларига кўра, рақамли маркировка Қирғизистонда ноқонуний маҳсулотлар улушини камайтириб, солиқ тушумларини 25 фоиздан ортиққа оширган
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. 1 июлдан бошлаб Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради.ЕИК Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори ўринбосари Алексей Артемьевнинг таъкидлашича, электрон савдо иттифоқдаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади.Унинг сўзларига кўра, рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.
https://sputniknews.uz/20260504/eaeu-choy-qahva-oyinchoq-markirovkalanish-57314542.html
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еоии, еик, рақамли технологиялар, электрон савдо, солиқ, қирғизистон
еоии, еик, рақамли технологиялар, электрон савдо, солиқ, қирғизистон
ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди
12:23 24.06.2026 (янгиланди: 12:24 24.06.2026)
Рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. 1 июлдан бошлаб Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради.
ЕИК Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори ўринбосари Алексей Артемьевнинг таъкидлашича
, электрон савдо иттифоқдаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади.
Унинг сўзларига кўра, рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.
"Қирғизистонда маркировкаланмаган алкоголь маҳсулотлари ҳажми 16 баробарга, тамаки маҳсулотлари эса икки баробарга камайди. Бу солиқ тушумларининг 25 фоиздан ортиқ ўсишига хизмат қилди", — деди Артемьев.