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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260624/eaeu-raqamli-markirovka-58562491.html
ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди
ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИда 1 июлдан ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради. ЕЭК маълумотларига кўра, рақамли маркировка Қирғизистонда ноқонуний маҳсулотлар улушини камайтириб, солиқ тушумларини 25 фоиздан ортиққа оширган
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. 1 июлдан бошлаб Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради.ЕИК Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори ўринбосари Алексей Артемьевнинг таъкидлашича, электрон савдо иттифоқдаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади.Унинг сўзларига кўра, рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.
https://sputniknews.uz/20260504/eaeu-choy-qahva-oyinchoq-markirovkalanish-57314542.html
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еоии, еик, рақамли технологиялар, электрон савдо, солиқ, қирғизистон
еоии, еик, рақамли технологиялар, электрон савдо, солиқ, қирғизистон

ЕОИИ: рақамли маркировка Қирғизистонда солиқ тушумларини 25 фоизга оширди

12:23 24.06.2026 (янгиланди: 12:24 24.06.2026)
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Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
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Рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. 1 июлдан бошлаб Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)да ташқи электрон савдони тартибга солишнинг янги қоидалари кучга киради.
ЕИК Божхона-тариф ва нотариф тартибга солиш департаменти директори ўринбосари Алексей Артемьевнинг таъкидлашича, электрон савдо иттифоқдаги энг тез ривожланаётган йўналишлардан бири ҳисобланади.
Унинг сўзларига кўра, рақамли маркировка умумий бозорни ноқонуний маҳсулотлардан ҳимоя қилиш ва давлат бюджетларини тўлдиришнинг самарали воситасига айланган.

"Қирғизистонда маркировкаланмаган алкоголь маҳсулотлари ҳажми 16 баробарга, тамаки маҳсулотлари эса икки баробарга камайди. Бу солиқ тушумларининг 25 фоиздан ортиқ ўсишига хизмат қилди", — деди Артемьев.

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