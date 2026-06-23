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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260623/ushakov-bayden-va-trampning-ukraina-mojarosiga-yondashuvini-taqqosladi-58540386.html
Ушаков Байден ва Трампнинг Украина можаросига ёндашувини таққослади
Ушаков Байден ва Трампнинг Украина можаросига ёндашувини таққослади
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков Трамп маъмурияти Украина бўйича воситачилик саъй-ҳаракатларини амалга оширганини билдирди. У Европа давлатларини можарони давом эттириш тарафдори бўлишда ҳам айблади.
2026-06-23T14:09+0500
2026-06-23T14:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
ақш
музокаралар
дунё янгиликлари
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жо байден
дональд трамп
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юрий ушаков
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмуриятидан фарқли ўлароқ, Дональд Трамп жамоаси Украина можаросини музокаралар йўли билан ҳал қилишга ҳаракат қилган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков "Примаков ўқишлари" форумида сўз юритди.Ушаковнинг таъкидлашича, махсус ҳарбий операция бошланганидан кейин Киевга сиёсий ва ҳарбий ёрдамни кенгайтириш сиёсати айнан Байден маъмурияти даврида шаклланган.Унинг фикрича, кейинчалик Европа давлатлари Украина масаласида ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилган.Россия президенти ёрдамчиси Ғарб давлатларини Украинадаги можарони давом эттиришдан манфаатдорликда ҳам айблади.Шу билан бирга, у Россия ва Украина ўртасидаги музокараларнинг янги раунди бўйича ҳозирча аниқ келишув мавжуд эмаслигини қайд этди.Ушаков АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнернинг Россияга эҳтимолий ташрифи ҳақидаги саволга жавоб берар экан, сафар санаси ҳали келишилмаганини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260615/putin-tramp-58336750.html
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ақш, музокаралар, дунё янгиликлари, дунёда, украина, жо байден, дональд трамп, россия, юрий ушаков
ақш, музокаралар, дунё янгиликлари, дунёда, украина, жо байден, дональд трамп, россия, юрий ушаков

Ушаков Байден ва Трампнинг Украина можаросига ёндашувини таққослади

14:09 23.06.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына / Медиабанкка ўтишПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Россия президенти ёрдамчиси Ғарб давлатларини Украинадаги можарони давом эттиришдан манфаатдорликда айблади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. АҚШнинг собиқ президенти Жо Байден маъмуриятидан фарқли ўлароқ, Дональд Трамп жамоаси Украина можаросини музокаралар йўли билан ҳал қилишга ҳаракат қилган. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков "Примаков ўқишлари" форумида сўз юритди.
Ушаковнинг таъкидлашича, махсус ҳарбий операция бошланганидан кейин Киевга сиёсий ва ҳарбий ёрдамни кенгайтириш сиёсати айнан Байден маъмурияти даврида шаклланган.
"Президент Байден даврида Вашингтоннинг русофобик сиёсати шаклланди. Трамп даврида эса америкаликлар воситачилик саъй-ҳаракатларини амалга оширди ва бу Истанбул ҳамда Женевадаги музокаралар раундларини ташкил этишга ёрдам берди", — деди Ушаков.
Унинг фикрича, кейинчалик Европа давлатлари Украина масаласида ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилган.
Россия президенти ёрдамчиси Ғарб давлатларини Украинадаги можарони давом эттиришдан манфаатдорликда ҳам айблади.
"Европаликлар Ғарб яна бир бор урушни давом эттириш тарафдори бўлиши учун қўлидан келган барча ишни қилди", — деди Ушаков.
Шу билан бирга, у Россия ва Украина ўртасидаги музокараларнинг янги раунди бўйича ҳозирча аниқ келишув мавжуд эмаслигини қайд этди.
Ушаков АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнернинг Россияга эҳтимолий ташрифи ҳақидаги саволга жавоб берар экан, сафар санаси ҳали келишилмаганини билдирди.
Президент РФ Владимир Путин, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Трамп билан қўнғироқлашди: етакчилар нималарни муҳокама қилди
15 Июн, 10:01
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