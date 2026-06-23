“Тошкент эслайди”: пойтахтда “Хотира шами” тадбири бўлиб ўтди

ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 22 июнь - Хотира ва мотам кунида Тошкентда ҳар йили ўтказиладиган "Хотира шами" акцияси бўлиб ўтди. "Биродарлик қабристони" ёдгорлик мажмуасида пойтахтнинг юзлаб аҳолиси ва меҳмонлари йиғилиб, Улуғ Ватан уруши йилларида ҳалок бўлган совет фуқаролари хотирасига 5 мингта шам ёқишди.Тадбир Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси кўмагида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ва "Ғалаба кўнгиллилари" ҳаракати фаоллари томонидан ташкил этилди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.Йиғилганлар олдида сўзга чиққан Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов Улуғ Ватан уруши бошланган кун шунчаки сана эмаслигини таъкидлади. Бу фронтда ватанни ҳимоя қилган, фронт ортида ишлаган, ярадорларни қутқарган, етимларни тарбиялаган ва вайронагарчиликлардан кейин мамлакатни тиклаганларни хотирлаш, қайғу ва чуқур ҳурмат куни.Беларуснинг Ўзбекистондаги элчиси Александр Огородниковнинг айтишича, Брест қалъасида анъанавий тарзда соат 4 дан 15 дақиқа ўтганда митинг-реквием бўлиб ўтади.Тошкент ва Ўрта Осиё митрополит округи раҳбари Викентий тадбирга нафақат Ўзбекистондан, балки бошқа мамлакатлардан ҳам кўплаб ёшлар келганини таъкидлади.Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раиси Ирина Старосельская эса "Ғалаба кўнгиллилари" ҳаракатининг акцияга тайёргарлик кўришдаги катта ишлари ҳақида гапириб берди, шунингдек, ёқилган шамлардан ташкил топган композициянинг маъносини тушунтирди.Бу йил "Тошкент эслайди" сўзлари билан умумий композицияда уруш йилларида ўн минглаб эвакуация қилинган болаларни қабул қилган ўзбекистонликларнинг жасоратини эслатувчи инсталлятсия яратилди.Табрик сўзларидан сўнг тарихий хотирани асраб-авайлаш, уни келажак авлодларга етказиш муҳимлигини эслатиб, ғолиб авлодга миннатдорлик рамзи сифатида ёдгорлик мажмуаси ҳудудида минглаб шамлар ёқилди.У акция ташкилотчиларига миннатдорчилик билдириб, жанг қилган, азоб чеккан ва ўз ҳаёти эвазига бугунги авлодларга ҳаёт ва фаровонлик берган жангчиларнинг жасоратини таъкидлади.Акция қандай ўтгани ҳақида Sputnik Ўзбекистон видеосида томоша қилинг.
Тадбир "Биродарлик қабрлари" ёдгорлик мажмуасида бўлиб ўтди ва бир неча юзлаб пойтахт аҳолиси ва меҳмонларини жамлади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. 22 июнь - Хотира ва мотам кунида Тошкентда ҳар йили ўтказиладиган "Хотира шами" акцияси бўлиб ўтди. "Биродарлик қабристони" ёдгорлик мажмуасида пойтахтнинг юзлаб аҳолиси ва меҳмонлари йиғилиб, Улуғ Ватан уруши йилларида ҳалок бўлган совет фуқаролари хотирасига 5 мингта шам ёқишди.
Тадбир Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси кўмагида Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ва "Ғалаба кўнгиллилари" ҳаракати фаоллари томонидан ташкил этилди, деб хабар бермоқда Sputnik мухбири.
Йиғилганлар олдида сўзга чиққан Россиянинг Ўзбекистондаги элчиси Алексей Ерхов Улуғ Ватан уруши бошланган кун шунчаки сана эмаслигини таъкидлади. Бу фронтда ватанни ҳимоя қилган, фронт ортида ишлаган, ярадорларни қутқарган, етимларни тарбиялаган ва вайронагарчиликлардан кейин мамлакатни тиклаганларни хотирлаш, қайғу ва чуқур ҳурмат куни.
"Улуғ Ватан уруши хотираси биз учун мавҳум тарих эмас, балки умумий ва энг муҳими, оилавий хотиранинг бир қисми бўлиб қолмоқда. Бизнинг вазифамиз нафақат уни асраб-авайлаш, балки келажакка етказишдир. Биз аждодларимизнинг номи, тақдири ва жасоратини эслар эканмиз, бу хотира яшайди", - деди у.
Беларуснинг Ўзбекистондаги элчиси Александр Огородниковнинг айтишича, Брест қалъасида анъанавий тарзда соат 4 дан 15 дақиқа ўтганда митинг-реквием бўлиб ўтади.
"Бу шуни тасдиқлайдики, биз, ёш авлод ва биздан кейин келадиганлар бу даҳшатли фожиани ҳеч қачон унутмаймиз, содир бўлган воқеаларга бошқача қарашларга ҳеч қачон ишонмаймиз. Чунки бу биз биладиган ва эслайдиган ҳақиқий тарихдир", - деди у.
Тошкент ва Ўрта Осиё митрополит округи раҳбари Викентий тадбирга нафақат Ўзбекистондан, балки бошқа мамлакатлардан ҳам кўплаб ёшлар келганини таъкидлади.
Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раиси Ирина Старосельская эса "Ғалаба кўнгиллилари" ҳаракатининг акцияга тайёргарлик кўришдаги катта ишлари ҳақида гапириб берди, шунингдек, ёқилган шамлардан ташкил топган композициянинг маъносини тушунтирди.
Бу йил "Тошкент эслайди" сўзлари билан умумий композицияда уруш йилларида ўн минглаб эвакуация қилинган болаларни қабул қилган ўзбекистонликларнинг жасоратини эслатувчи инсталлятсия яратилди.
"Биз фронторти меҳнаткашларини эъзозлашимиз керак, деган қарорга келдик ва қўлида болаларни кўтариб турган аёл тасвирини яратдик. Бу Ўзбекистон кўплаб болаларни қутқариб қолган, кўплаб қамалдагиларни қабул қилган пайтларда совет халқи учун нималар қилганини доимо ёдда тутишимизни англатади", - деди Ирина Старосельская.
Табрик сўзларидан сўнг тарихий хотирани асраб-авайлаш, уни келажак авлодларга етказиш муҳимлигини эслатиб, ғолиб авлодга миннатдорлик рамзи сифатида ёдгорлик мажмуаси ҳудудида минглаб шамлар ёқилди.
"Мен ленинградликман, Ленинградда туғилганман. Биз Тошкентга қамал бошланганда келдик, даҳшатли пайт эди. Онам ўлиб ётганида, биз унинг атрофида айланиб, "Онам ухлаяпти, онам ухлаяпти," деб томоша қилардик", - деди қамалдаги Ленинград фахрийси Валерия Саприко Sputnik мухбирига берган интервьюсида.
У акция ташкилотчиларига миннатдорчилик билдириб, жанг қилган, азоб чеккан ва ўз ҳаёти эвазига бугунги авлодларга ҳаёт ва фаровонлик берган жангчиларнинг жасоратини таъкидлади.