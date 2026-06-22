Тошкентда Мангу олов пойига гуллар қўйилди – фото
© Sputnik / Зафар ХалиловВозложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
© Sputnik / Зафар Халилов
Oбуна бўлиш
Тадбир Иккинчи жаҳон уруши бошланганининг 85 йиллиги ҳамда Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкентдаги “Биродарлик қабристони” мемориал мажмуасида Мангу олов пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Тадбир Улуғ Ватан уруши бошланган кун муносабати билан ташкил этилди.
Тадбир Улуғ Ватан уруши бошланган кун муносабати билан ташкил этилди.
Маросимда Россия ва Беларусь элчилари, Қирғизистон дипломатлари, Россотрудничество ва Россия Савдо ваколатхонаси вакиллари, Тошкент ва Ўзбекистон епархияси, ветеранлар ташкилотлари ҳамда ОАВ вакиллари иштирок этди.
Тадбир қатнашчилари уруш қурбонлари хотирасини ёд этиб, Мангу олов пойига гулчамбарлар қўйди.
Шунингдек, 22 июнь куни кечқурун мемориал мажмуада анъанавий “Хотира шами” акцияси ўтказилиши режалаштирилган.
© Sputnik / Зафар Халилов
1/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
2/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
3/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
4/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
5/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
6/6
© Sputnik / Зафар Халилов
1/6
© Sputnik / Зафар Халилов
2/6
© Sputnik / Зафар Халилов
3/6
© Sputnik / Зафар Халилов
4/6
© Sputnik / Зафар Халилов
5/6
© Sputnik / Зафар Халилов
6/6
© Sputnik / Зафар Халилов