Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260622/tashkent-mangu-olov-gullar-qoyilish-58512498.html
Тошкентда Мангу олов пойига гуллар қўйилди – фото
Тошкентда Мангу олов пойига гуллар қўйилди – фото
Sputnik Ўзбекистон
Маросимда Россия ва Беларусь элчилари, Қирғизистон дипломатлари, жамоат ташкилотлари вакиллари ва ветеранлар иштирок этди. Кечқурун мемориалда анъанавий “Хотира шами” акцияси ўтказилади.
2026-06-22T15:41+0500
2026-06-22T15:41+0500
улуғ ватан уруши
иккинчи жаҳон уруши
ўзбекистон
россотрудничество
жамият
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58507851_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_0a6e7ef8c610f23f150d8a3618e2c346.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкентдаги “Биродарлик қабристони” мемориал мажмуасида Мангу олов пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбир Улуғ Ватан уруши бошланган кун муносабати билан ташкил этилди.Маросимда Россия ва Беларусь элчилари, Қирғизистон дипломатлари, Россотрудничество ва Россия Савдо ваколатхонаси вакиллари, Тошкент ва Ўзбекистон епархияси, ветеранлар ташкилотлари ҳамда ОАВ вакиллари иштирок этди.Тадбир қатнашчилари уруш қурбонлари хотирасини ёд этиб, Мангу олов пойига гулчамбарлар қўйди.Шунингдек, 22 июнь куни кечқурун мемориал мажмуада анъанавий “Хотира шами” акцияси ўтказилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260205/rossotrudnichestvo-jamoat-kengash-galaba-bog-tashrif-55498688.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/16/58507851_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_7e6c93d87323c6eca2486035ea6fd93e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, ўзбекистон, россотрудничество, жамият, тошкент
улуғ ватан уруши, иккинчи жаҳон уруши, ўзбекистон, россотрудничество, жамият, тошкент

Тошкентда Мангу олов пойига гуллар қўйилди – фото

15:41 22.06.2026
© Sputnik / Зафар ХалиловВозложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.06.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
Oбуна бўлиш
Тадбир Иккинчи жаҳон уруши бошланганининг 85 йиллиги ҳамда Хотира ва қадрлаш куни муносабати билан ташкил этилди.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Тошкентдаги “Биродарлик қабристони” мемориал мажмуасида Мангу олов пойига гул қўйиш маросими бўлиб ўтди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.

Тадбир Улуғ Ватан уруши бошланган кун муносабати билан ташкил этилди.
Маросимда Россия ва Беларусь элчилари, Қирғизистон дипломатлари, Россотрудничество ва Россия Савдо ваколатхонаси вакиллари, Тошкент ва Ўзбекистон епархияси, ветеранлар ташкилотлари ҳамда ОАВ вакиллари иштирок этди.
Тадбир қатнашчилари уруш қурбонлари хотирасини ёд этиб, Мангу олов пойига гулчамбарлар қўйди.
Шунингдек, 22 июнь куни кечқурун мемориал мажмуада анъанавий “Хотира шами” акцияси ўтказилиши режалаштирилган.
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
1/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
2/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
3/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
4/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
5/6
© Sputnik / Зафар Халилов
© Sputnik / Зафар Халилов
Возложение цветов на 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны - Sputnik Ўзбекистон
6/6
© Sputnik / Зафар Халилов
1/6
© Sputnik / Зафар Халилов
2/6
© Sputnik / Зафар Халилов
3/6
© Sputnik / Зафар Халилов
4/6
© Sputnik / Зафар Халилов
5/6
© Sputnik / Зафар Халилов
6/6
© Sputnik / Зафар Халилов
Россотрудничество ҳузуридаги Жамоатчилик кенгаши вакиллари Тошкентдаги Ғалаба боғига ташриф буюрди - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.02.2026
Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши вакиллари Тошкентдаги Ғалаба боғига ташриф буюрди
5 Феврал, 19:35
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0