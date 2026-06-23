https://sputniknews.uz/20260623/russia-uzbekistan-iqtisodiyotlar-birgalikda-rivojlantirish-58527507.html
Мишустин: Россия ва Ўзбекистон иқтисодиётларини биргаликда ривожлантиришда давом этади
Мишустин: Россия ва Ўзбекистон иқтисодиётларини биргаликда ривожлантиришда давом этади
Sputnik Ўзбекистон
Россия бош вазири Михаил Мишустин Ўзбекистонни муҳим савдо шериги деб атади. У икки мамлакат иқтисодиёт, энергетика, рақамлаштириш ва креатив индустриялар соҳасида ҳамкорликни кенгайтиришда давом этишини билдирди.
2026-06-23T09:19+0500
2026-06-23T09:19+0500
2026-06-23T09:25+0500
маданият
иқтисод
михаил мишустин
ҳамкорлик
абдулла арипов
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388758_0:205:2911:1842_1920x0_80_0_0_351d78ce7e51b14bf05e8365f84904d2.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Россия Ўзбекистоннинг муҳим савдо шериги ҳисобланади, мамлакатлар миллий иқтисодиётларни ривожлантириш учун биргаликда ишлашда давом этади, дея таъкидлади Россия бош вазири Михаил Мишустин.Унинг таъкидлашича, Россия компаниялари Ўзбекистонда энергетика, саноат, қишлоқ хўжалиги, рақамлаштириш ва бошқа қатор соҳаларда ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга оширмоқда.Шунингдек, Мишустин Россия ҳукумати креатив саноат маҳсулотларини ривожлантириш ва уларни халқаро бозорларга олиб чиқиш учун қулай шарт-шароитлар яратишда давом этишини билдирди.Унинг сўзларига кўра, креатив иқтисодиёт миллионлаб фуқароларнинг ижодий ғоялари ва истеъдодига таянади ҳамда давлатлар рақобатбардошлигини ошириш ва миллий маданий ўзига хосликни сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.Россия бош вазири 18 июнь куни Санкт-Петербург шаҳрида ўтказилган Маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва креатив ҳамда ижодий саноатни ривожлантириш бўйича халқаро конференцияда иштирок этган.Шу билан бирга, ушбу конференцияда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Самарқанддан Санкт-Петербурггача креатив туризм йўлагини яратиш ташаббуси билан чиқди. Шунингдек, у ижодий олий таълим муассасалари ўртасидаги алмашинувларни кенгайтириш ва ёшлар стартапларини қўллаб-қувватлашни таклиф қилди.
https://sputniknews.uz/20260617/rossiya-ozbekistonning-etakchi-investorlaridan-biri--mishustin-58402598.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/10/58388758_91:0:2820:2047_1920x0_80_0_0_c0ccb53769d12b9ff5ddf7f598ebfcef.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, иқтисод, михаил мишустин, ҳамкорлик, абдулла арипов
маданият, иқтисод, михаил мишустин, ҳамкорлик, абдулла арипов
Мишустин: Россия ва Ўзбекистон иқтисодиётларини биргаликда ривожлантиришда давом этади
09:19 23.06.2026 (янгиланди: 09:25 23.06.2026)
Михаил Мишустин Россия ва Ўзбекистон иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришда давом этишини ҳамда креатив индустрияларни қўллаб-қувватлаш муҳимлигини таъкидлади
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Россия Ўзбекистоннинг муҳим савдо шериги ҳисобланади, мамлакатлар миллий иқтисодиётларни ривожлантириш учун биргаликда ишлашда давом этади, дея таъкидлади
Россия бош вазири Михаил Мишустин.
"Россия Ўзбекистоннинг муҳим савдо шериги бўлиб, унинг ҳудудида минглаб маҳаллий корхоналар фаолият юритмоқда", — деди Мишустин.
Унинг таъкидлашича, Россия компаниялари Ўзбекистонда энергетика, саноат, қишлоқ хўжалиги, рақамлаштириш ва бошқа қатор соҳаларда ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга оширмоқда.
"Мамлакатларимиз миллий иқтисодиётларни ривожлантириш учун биргаликда ҳаракат қилишда давом этади", — деди Россия ҳукумати раҳбари.
Шунингдек, Мишустин Россия ҳукумати креатив саноат маҳсулотларини ривожлантириш ва уларни халқаро бозорларга олиб чиқиш учун қулай шарт-шароитлар яратишда давом этишини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, креатив иқтисодиёт миллионлаб фуқароларнинг ижодий ғоялари ва истеъдодига таянади ҳамда давлатлар рақобатбардошлигини ошириш ва миллий маданий ўзига хосликни сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга.
Россия бош вазири 18 июнь куни Санкт-Петербург шаҳрида ўтказилган Маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва креатив ҳамда ижодий саноатни ривожлантириш бўйича халқаро конференцияда иштирок этган.
У ерда Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Ўзбекистон ҳукумат раҳбарлари билан креатив иқтисодиётни ривожлантириш масалаларини муҳокама қилган.
Шу билан бирга, ушбу конференцияда Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов Самарқанддан Санкт-Петербурггача креатив туризм йўлагини яратиш ташаббуси билан чиқди. Шунингдек, у ижодий олий таълим муассасалари ўртасидаги алмашинувларни кенгайтириш ва ёшлар стартапларини қўллаб-қувватлашни таклиф қилди.