Россия Ўзбекистоннинг етакчи инвесторларидан бири — Мишустин
12:26 17.06.2026 (янгиланди: 17:33 17.06.2026)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Медиабанкка ўтишМихаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме
© Sputnik / Дмитрий Астахов/
Oбуна бўлиш
Россия ва Ўзбекистон ҳамкорлиги энергетика, қишлоқ хўжалиги ва саноат кооперацияси соҳаларида илдам ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Россия бош вазири Михаил Мишустин бешинчи Тошкент Инвестиция форумида нутқ сўзлади.
Ўз нутқида Россия бош вазири Россия Ўзбекистоннинг йирик сармоядорларидан бири эканини таъкидлади.
Россия Ўзбекистон иқтисодиётига етакчи инвесторлар қаторида. Мамлакатда 3000 га яқин маҳаллий корхона фаолият юритмоқда, улар умумий қиймати 4 триллион рублдан ортиқ бўлган тахминан 150 та йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширмоқда, - деди Мишустин
ВЭБ.РФ гуруҳи ва унинг Россия экспорт маркази каби бизнинг ривожланиш институтларимиз фаол иш олиб бормоқда.
Шунингдек, бош вазир Ўзбекистоннинг муҳим боғловчилик роли ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумида Россия Президенти Владимир Путин Ўзбекистон Россия, Марказий ва Жанубий Осиё, Хитой ва Яқин Шарқ ўртасида муҳим боғловчи бўғин бўлиб хизмат қилишини таъкидлади.
Икки томонлама ҳамкорлик тубдан янги босқичга кўтарилди, иқтисодий ўзаро таъсир кенгайди, саноат кооперацияси ривожланди ва тўғридан-тўғри минтақалараро алоқалар кучайди. Биргаликда биз озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашда давом этамиз.
Масалан, йилнинг дастлабки тўрт ойида қишлоқ хўжалиги савдо айланмаси ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 50 фоизга ошди.
Энергетика соҳасида ҳамкорлик ривожланмоқда
Яқинда Ўзбекистонда Россия лойиҳаси асосида интеграциялашган атом электр станциясининг биринчи энергия блоки қурилиши бошлани.
Маҳаллий компаниялар республикага энергия етказиб бермоқда, бутун мамлакат бўйлаб ёқилғи қуйиш шохобчалари тармоғини ривожлантирмоқда.
"Марказий Осиё-Марказ" газ қувурини реконструкция қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳа амалга оширилмоқда. Янги углеводород конлари ўзлаштирилмоқда.
Россиялик муҳандислар ҳам Ўзбекистоннинг энг йирик гидроэлектростанцияларини қуришни қўллаб-қувватламоқда.
Табиийки, буларнинг барчаси аҳоли ва бизнес учун барқарор энергия таъминотига ҳисса қўшади ва тегишли соҳаларга кучли туртки беради. Ўзаро манфаатли ташаббусларнинг бундай мисоллари кўп ва бундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин ва бўлиши керак.
Саноат копперация соҳақида ҳамкорлик янги босқичга кўтарилмоқда.
Биргаликда биз зарур инфратузилмани, жумладан, қўшма технопаркларни яратиш орқали қурмоқдамиз. Улар аллақачон Тошкент ва Жиззах вилоятларида фаолият юритмоқда ва яқинда апрель ойида Навоий шаҳрида саноат парки очилди. Ўзбекистонда вагон қуриш кластери ва тижорат транспорт воситалари учун йиғиш заводлари қурилиши ҳам давом этмоқда.
Россия бизнеси деярли бутун мамлакат бўйлаб мавжуд ва биз ушбу қўшма саъй-ҳаракатларнинг натижаларини кўрмоқдамиз: янги иш ўринлари яратилмоқда ва талаб юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқариш кўпаймоқда. Россия ҳукумати Ўзбекистон билан савдо-иқтисодий ҳамкорликни мустаҳкамлашга қатъий содиқдир.
Муҳим тадбиркорлик ташаббусларини янада қўллаб-қувватлаш учун қўшма инвестиция платформаси ишга туширилди. Биринчи синов лойиҳалари аллақачон молиявий ёрдам олди. Ишончим комилки, бундан ҳам кўпроқ компаниялар бу имкониятдан фойдаланадилар.
Шавкат Мирзиёевнинг Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форумидаги ташаббуслар ўрганилмоқда
Ўзбекистон президентининг таклифлари — технологияларни ривожлантиришдан тортиб, хорижий бозорларга чиқишгача бўлган тўлиқ циклли ишлаб чиқаришни яратиш, шунингдек, сунъий интеллект, ягона рақамли бандлик профили ва инсон капиталини ривожлантиришдан фойдаланган ҳолда қўшма рақамли экотизимни шакллантириш учун Евроосиё технологик саноатлаштириш камаридир.
Биз, Россия ҳукуматида, президентимизнинг топшириғига биноан, аллақачон бу ғояларнинг барчасини ўрганмоқдамиз, деди Мишустин
Форумда сиз Самарқанддан Санкт-Петербурггача ижодий туризм йўлагини яратишни таклиф қилдингиз. Биз бу ташаббусларни эртага Санкт-Петербургда маданий алоқаларни мустаҳкамлаш ва ижодий саноатни ривожлантириш бўйича халқаро конференцияда муҳокама қиламиз.
Сўз охирида Михаил Мишустин барча иштирокчиларни июль ойининг бошида Екатеринбургда бўлиб ўтадиган "Иннопром" халқаро саноат кўргазмасига таклиф қилди.