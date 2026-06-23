https://sputniknews.uz/20260623/namangan-rivojlantirish-reja-58550178.html
Наманганни ривожлантириш учун нималар режалаштирилган — Мирзиёев тақдимот билан танишди
Наманганни ривожлантириш учун нималар режалаштирилган — Мирзиёев тақдимот билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Наманганда жорий йилда 5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш, экспортни 1,2 миллиард долларга етказиш, 80 минг аҳолини иш билан таъминлаш ва транспорт ҳамда коммунал инфратузилмани модернизация қилиш режалаштирилган.
2026-06-23T18:29+0500
2026-06-23T18:29+0500
2026-06-23T18:29+0500
иқтисод
ўзбекистон
наманган вилояти
инвестиция
экспорт
қишлоқ хўжалиги
жамият
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58549999_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_aba8ffba273275f3e2acbd1486272835.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятининг вазиятлар марказида мутасаддиларнинг ҳудудни ривожлантириш бўйича ахборотларини тинглади. Бу ҳақда президент матбуот хизати хабар берди.Йиғилишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид 18 турдаги жараён рақамлаштирилгани, профилактика инспекторлари планшет ва боди-камералар билан таъминлангани маълум қилинди.Ҳудудларни ривожлантириш учун 14 та “ақл маркази” иқтисодий диагностика ўтказиб, янги ўсиш нуқталарини аниқлайди.Жорий йил учун вилоятда қуйидаги вазифалар белгиланган:Қишлоқ хўжалигида Косонсойда чорвачиликни кенгайтириш, Поп туманида эса адир ерларда органик боғлар майдонини кенгайтириш бўйича топшириқлар берилди.Шунингдек, вилоятда камида 5 та хусусий ўқув-баҳолаш маркази ташкил этилиб, жорий йилнинг ўзида 20 минг нафар ёшни замонавий касбларга ўқитиш бошланади.Инфратузилма соҳасида 130 километр ичимлик суви ва 2,5 километр канализация тармоғи қуриш, 9 та янги сув иншоотини барпо этиш режалаштирилган.Шунингдек, “Пунган – Наманган” автомобиль йўлининг 75 километри реконструкция қилиниб, 4 тасмали бетон қопламали йўлга айлантирилади. Соғлиқни сақлаш соҳасида эса бирламчи тиббий-санитария ёрдамининг янги модели Косонсой ва Уйчи туманларида жорий этилади. Инфаркт ва инсультга қарши миллий дастур октябрдан Наманган, Андижон ва Фарғона вилоятларида ишга туширилади.
https://sputniknews.uz/20250917/namangan-viloyat-4-investitsiya-52012831.html
ўзбекистон
наманган вилояти
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58549999_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_66b07a2ae166a8cfa893b886bee111a9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, наманган вилояти, инвестиция, экспорт, қишлоқ хўжалиги, жамият, шавкат мирзиёев
иқтисод, ўзбекистон, наманган вилояти, инвестиция, экспорт, қишлоқ хўжалиги, жамият, шавкат мирзиёев
Наманганни ривожлантириш учун нималар режалаштирилган — Мирзиёев тақдимот билан танишди
Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятида ҳудудни ривожлантириш бўйича ахборотлар билан танишди. Тақдимотда инвестициялар, бандлик, инфратузилма ва экспортга оид режалар маълум қилинди
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятининг вазиятлар марказида мутасаддиларнинг ҳудудни ривожлантириш бўйича ахборотларини тинглади. Бу ҳақда президент матбуот хизати хабар берди
.
Йиғилишда ҳуқуқбузарликлар профилактикасига оид 18 турдаги жараён рақамлаштирилгани, профилактика инспекторлари планшет ва боди-камералар билан таъминлангани маълум қилинди.
Қайд этилишича, сўнгги йилларда Наманганда саноат ҳажми 4,6 триллион сўмдан 40 триллион сўмга етган. Энди машинасозлик, металлургия, енгил саноат, хизматлар ва янги иқтисодиёт йўналишлари асосий драйверларга айлантирилади.
Ҳудудларни ривожлантириш учун 14 та “ақл маркази” иқтисодий диагностика ўтказиб, янги ўсиш нуқталарини аниқлайди.
Жорий йил учун вилоятда қуйидаги вазифалар белгиланган:
80 минг аҳолини доимий иш билан таъминлаш;
314 минг фуқаронинг даромадини ошириш;
21 минг оилани камбағалликдан чиқариш;
5 миллиард доллар инвестиция жалб қилиш;
экспорт ҳажмини 1,2 миллиард долларга етказиш.
Қишлоқ хўжалигида Косонсойда чорвачиликни кенгайтириш, Поп туманида эса адир ерларда органик боғлар майдонини кенгайтириш бўйича топшириқлар берилди.
Шунингдек, вилоятда камида 5 та хусусий ўқув-баҳолаш маркази ташкил этилиб, жорий йилнинг ўзида 20 минг нафар ёшни замонавий касбларга ўқитиш бошланади.
Инфратузилма соҳасида 130 километр ичимлик суви ва 2,5 километр канализация тармоғи қуриш, 9 та янги сув иншоотини барпо этиш режалаштирилган.
Шунингдек, “Пунган – Наманган” автомобиль йўлининг 75 километри реконструкция қилиниб, 4 тасмали бетон қопламали йўлга айлантирилади.
Жамоат транспортини янгилаш доирасида 1 сентябргача 90 та автобус, 50 та электробус ва 30 та микроавтобус олиб келинади. Келгуси йил 1 июлгача яна 105 та электробус олиб келиш топширилди
Соғлиқни сақлаш соҳасида эса бирламчи тиббий-санитария ёрдамининг янги модели Косонсой ва Уйчи туманларида жорий этилади. Инфаркт ва инсультга қарши миллий дастур октябрдан Наманган, Андижон ва Фарғона вилоятларида ишга туширилади.