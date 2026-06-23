https://sputniknews.uz/20260623/mirziyoev-namangan-aeroport-terminal-tanishuv-58530891.html
Мирзиёев Наманган аэропортида қурилаётган янги терминал билан танишди
Мирзиёев Наманган аэропортида қурилаётган янги терминал билан танишди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Наманган аэропортидаги янги терминал қурилиши билан танишди. 175 миллион долларлик лойиҳа доирасида замонавий йўловчи ва карго терминаллари барпо этилиб, экспорт имкониятлари кенгайтирилади.
2026-06-23T10:50+0500
2026-06-23T10:50+0500
2026-06-23T10:50+0500
шавкат мирзиёев
наманган вилояти
ташриф
аэропорт
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58530447_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_0252f500b8b73c9703998538ba94d074.jpg
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи доирасида Наманган халқаро аэропортида қурилаётган янги йўловчи терминали билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди.1971 йилда фойдаланишга топширилган аэропорт 2013 йилдан буён халқаро мақомда ишлаб келмоқда.Майдони 22,6 минг квадрат метр бўлган уч қаватли мажмуа соатига 1,2 минг нафар, йилига эса 3 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсата олади.Терминалда чегара ва божхона назорати пунктлари, виза хизматлари, бизнес-зал, савдо ва умумий овқатланиш шохобчалари, тиббиёт пункти ҳамда Duty Free ҳудуди жойлаштирилади. Лойиҳа доирасида 550 та янги иш ўрни яратилади.Бу Фарғона водийси учун ягона замонавий карго тизимини шакллантириб, маҳсулотларни дунёнинг 90 мамлакатига экспорт қилиш имкониятларини кенгайтиради.
https://sputniknews.uz/20260210/navoiy-aeroport-parvozlar-oshirish-55582665.html
наманган вилояти
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/17/58530447_5:0:1693:1266_1920x0_80_0_0_1f7a2b0346a161a34365e51297366dde.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, наманган вилояти, ташриф, аэропорт, жамият, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, наманган вилояти, ташриф, аэропорт, жамият, ўзбекистон
Мирзиёев Наманган аэропортида қурилаётган янги терминал билан танишди
Наманган халқаро аэропортида қурилаётган янги терминал 2026 йил охирида ишга туширилиши режалаштирилган. У йилига 3 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсатади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Наманган вилоятига ташрифи доирасида Наманган халқаро аэропортида қурилаётган янги йўловчи терминали билан танишди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар қилди
.
1971 йилда фойдаланишга топширилган аэропорт 2013 йилдан буён халқаро мақомда ишлаб келмоқда.
Лойиҳага жами 175 миллион доллар инвестиция жалб этилган. Режага кўра, 2026 йил якунига қадар замонавий талабларга жавоб берадиган янги терминал фойдаланишга топширилади.
Майдони 22,6 минг квадрат метр бўлган уч қаватли мажмуа соатига 1,2 минг нафар, йилига эса 3 миллиондан ортиқ йўловчига хизмат кўрсата олади.
Терминалда чегара ва божхона назорати пунктлари, виза хизматлари, бизнес-зал, савдо ва умумий овқатланиш шохобчалари, тиббиёт пункти ҳамда Duty Free ҳудуди жойлаштирилади. Лойиҳа доирасида 550 та янги иш ўрни яратилади.
Шунингдек, 2027 йил якунига қадар кунлик қуввати 50 тонна бўлган карго терминали ҳам ишга туширилади.
Бу Фарғона водийси учун ягона замонавий карго тизимини шакллантириб, маҳсулотларни дунёнинг 90 мамлакатига экспорт қилиш имкониятларини кенгайтиради.