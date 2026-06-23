Айрим маҳкумлар зарарни қопламаса, муддатидан аввал озод қилинмайди
11:46 23.06.2026 (янгиланди: 12:01 23.06.2026)
© Sputnik / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
© Sputnik / Владимир Федоренко
Oбуна бўлиш
Қонунчиликка киритилган ўзгартишлар билан коррупцияга оид жиноятларнинг рўйхати аниқлаштирилди. Энди айрим тоифадаги маҳкумлар зарарни қопламасдан туриб муддатидан аввал озод қилинмайди
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонда коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик такомиллаштирилди. Бу ҳақда қонун ҳужжатларига киритилган янги ўзгартишларда белгиланди.
Жиноят кодексига киритилган қўшимчаларга мувофиқ, коррупцияга оид жиноятларнинг аниқ рўйхати белгиланди.
Улар қаторига қуйидагилар киритилди:
ўзлаштириш ёки растрата йўли билан талон-торож қилишнинг айрим турлари;
фирибгарликнинг айрим турлари; мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш;
ҳокимият ёки мансаб ваколатини ошириб юбориш; пора олиш; пора бериш;
пора олиш-беришда воситачилик қилиш;• давлат органи хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш;
давлат органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши;
спорт мусобақалари иштирокчилари ва ташкилотчиларининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки уларни пора эвазига оғдириб олиш;
ҳокимиятни суиистеъмол қилиш, ҳокимият ваколатидан ташқарига чиқиш ёки ҳокимият ҳаракатсизлиги билан боғлиқ ҳарбий мансабдорлик жиноятлари;
давлат харидлари соҳасидаги қонунбузарликлар;
коррупцияга оид жиноятлар натижасида орттирилган маблағларни легаллаштириш;
мансаб сохтакорлиги ва давлат манфаатларига қарши қаратилган бошқа қатор жиноятлар.
Қонун билан ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш ҳамда фирибгарлик учун судланган шахсларга нисбатан янги тартиб жорий этилди.
Энди улар етказилган зарарни тўлиқ қопламаган бўлса, жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилинмайди.
Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга киритилган ўзгартишларга кўра, давлат харидларида товар ёки хизматнинг бошланғич нархи билан унинг ўртача бозор нархи ўртасидаги рухсат этилган тафовут талабларини бузган мансабдор шахсларга БҲМнинг 30 бараваригача жарима қўлланилиши мумкин.
Бундан ташқари, “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги қонунга мувофиқ, коррупцияга қарши курашиш бўйича ҳудудий кенгашлар ташкил этилади.
Давлат органлари ва ташкилотларида эса комплаенс ҳамда коррупцияга қарши ички назорат тузилмалари фаолият юритади.
Қонун расмий эълон қилинган кундан бошлаб кучга киради.