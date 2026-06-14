https://sputniknews.uz/20260614/pora-58326243.html
Пора учун қамалганлар муддатидан олдин озод қилинмайди
Пора учун қамалганлар муддатидан олдин озод қилинмайди
Sputnik Ўзбекистон
Қонун билан Жиноят кодексига “коррупцияга оид жиноятлар” атамаси киритилади. 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T16:31+0500
2026-06-14T16:31+0500
2026-06-14T16:31+0500
жамият
пора
коррупция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/620/46/6204654_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_15e4907b6b244b8abf916481abf4c8e6.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда пора олиш, пора бериш, унда воситачилик қилганлик учун ҳукм қилинган шахсларни жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилишни тақиқланади. Сенаторлар тегишли қонун маъқуллашди.Янги қонун билан Жиноят кодексига концептуал ва принципиал ўзгартиришлар киритилмоқда. Жумладан, кодекснинг саккизинчи бўлимига “коррупцияга оид жиноятлар” деган янги атама ва уларнинг аниқ рўйхати киритилиб, терминологик чалкашликларга барҳам берилди.Бундан ташқари, ҳужжат билан нодавлат ва хусусий ташкилотлар ходимларини пора орқали оғдириб олиш билан боғлиқ жиноятлар учун ҳам қатъийроқ жавобгарлик белгиланмоқда.Сенаторларнинг фикрича, мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни мустаҳкамлашга ҳамда жиноятлар учун жазонинг муқаррарлигини таъминлашга хизмат қилади.
https://sputniknews.uz/20251226/korruptsiyaga-qarshi-kurashish-54489349.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/620/46/6204654_226:0:1126:675_1920x0_80_0_0_ca06c445a448dba484f8b44920965f2c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, пора, коррупция
Пора учун қамалганлар муддатидан олдин озод қилинмайди
Қонун билан Жиноят кодексига “коррупцияга оид жиноятлар” атамаси киритилади.
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда пора олиш, пора бериш, унда воситачилик қилганлик учун ҳукм қилинган шахсларни жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилишни тақиқланади. Сенаторлар тегишли қонун маъқуллашди.
Янги қонун билан Жиноят кодексига концептуал ва принципиал ўзгартиришлар киритилмоқда. Жумладан, кодекснинг саккизинчи бўлимига “коррупцияга оид жиноятлар” деган янги атама ва уларнинг аниқ рўйхати киритилиб, терминологик чалкашликларга барҳам берилди.
“Бундан ташқари, пора олиш, пора бериш ва бу жараёнда воситачилик қилганлик учун ҳукм қилинган шахсларга нисбатан жазодан муддатидан илгари шартли равишда озод қилиш институтини қўллаш тақиқланмоқда”, - дейилади юқори палата хабарида.
Бундан ташқари, ҳужжат билан нодавлат ва хусусий ташкилотлар ходимларини пора орқали оғдириб олиш билан боғлиқ жиноятлар учун ҳам қатъийроқ жавобгарлик белгиланмоқда.
Сенаторларнинг фикрича, мазкур қонуннинг ҳаётга татбиқ этилиши жамиятда коррупцияга нисбатан муросасиз муносабатни мустаҳкамлашга ҳамда жиноятлар учун жазонинг муқаррарлигини таъминлашга хизмат қилади.